비즈니스 콘텍스트를 바탕으로 타사 앱 에이전트를 더욱 원활히 작동하도록 안전하게 지원하는 Slack

귀사의 비즈니스를 이해하는 에이전트가 워크스페이스에서 바로 코딩부터 조사, 제작까지 모든 작업을 지원하는 세상을 상상해 보세요. Slack에서는 이 비전이 이미 현실이 되었습니다. 모든 콘텍스트(배경 정보) 기반 에이전트가 한곳에 모여 협업을 더 간단하고 생산적으로 만들어 줍니다. 이제 여러 탭과 앱을 오갈 필요 없이, 사람과 에이전트가 원활하게 하나의 팀처럼 일합니다.

Dreamforce에서 Slack은 파트너와 개발자가 Slack에서 강력한 콘텍스트 기반 AI 앱과 에이전트를 구축할 수 있도록 새롭게 구성된 Slack 플랫폼을 공개했습니다. 이를 통해 Slack은 사람과 에이전트가 협업할 수 있도록 풍부한 맥락을 제공하는 허브가 됩니다.

오늘, Slack은 실시간 검색(Real-Time Search, RTS) API와 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 서버의 정식 출시를 발표하게 되어 진심으로 기쁩니다. 이제 모든 고객과 파트너는 프로젝트 관련 대화, 팀 지식, 비즈니스에 관한 의사 결정 등 실시간으로 갱신되는 Slack 대화 데이터를 AI 에이전트에게 안전하게 제공할 수 있습니다. 물론 엔터프라이즈 수준의 보안과 데이터 권한도 그대로 유지됩니다.

10월에 RTS API와 MCP 서버를 제한적으로 공개한 이후, 시장의 반응은 매우 뜨거웠습니다.

에코시스템 확장 가속: Anthropic , Google, OpenAI , Perplexity 등 50개 이상의 업계 주요 파트너가 이미 Slack 플랫폼에서 콘텍스트 기반 에이전트를 구축하고 있습니다.

도입 증가: Slack에서 에이전트 활동이 크게 늘어나 RTS 쿼리와 MCP 도구 호출이 모두 25배 증가했으며, Slack은 고객의 엔터프라이즈 AI 에이전트가 실제로 실행되는 계층으로 자리잡게 되었습니다.

Claude Code나 Cursor 같은 도구를 사용하는 개발자든, ChatGPT나 Perplexity로 시장 조사를 하는 마케팅 담당자이든, 이제 에이전트는 필요한 콘텍스트를 이해해 더 빠르게 일하도록 도와주고 반복 작업을 줄이며 생산성과 창의성을 높여줍니다.

“저희는 MCP 앱 확장과 Claude Code의 강력한 기능을 통해 Slack과의 통합을 계속 강화하고 있습니다. 이러한 양방향 통합의 가치를 고객들이 점점 더 체감하면서 사용도 빠르게 늘고 있습니다. 실제 팀의 콘텍스트를 기반으로 더 빠른 답변을 제공하고, 워크플로를 개선하며, 일이 진행되는 Slack 안에서 바로 인사이트를 전달할 수 있게 되었죠. 이러한 통합을 통해 팀의 실제 업무 방식에 맞는 신뢰할 수 있고 실행 가능한 인텔리전스가 제공됩니다.” Anthropic Claude 제품 부문 책임자 Scott White

대화형 콘텍스트의 힘

엔터프라이즈 AI와 에이전트의 성공은 올바른 비즈니스 콘텍스트를 이해하고 업무 흐름 안에서 실제로 실행할 수 있는 능력에 달려 있습니다. RTS API와 MCP 서버를 통해 언제든지 Slack 데이터에 안전하고 유연하게 접근할 수 있습니다. 이를 바탕으로 콘텍스트 기반 사용자별 대화가 가능해져 AI는 더 관련성 높고 정확하며 강력해집니다. 이러한 에이전트는 Slack 안에서 직접 사용할 수도 있고 별도의 에이전트 인터페이스를 통해 활용할 수도 있습니다. 에이전트를 어디에서 사용하든 내장된 보안, 권한, 검색을 통해 데이터를 안전하게 액세스할 수 있으며 모든 것을 사용자의 방식대로 사용할 수 있습니다.

Slack MCP 서버 는 대규모 언어 모델과 AI 에이전트가 Slack 데이터에 액세스하는 방식을 간소화해, 대화형 콘텍스트를 바탕으로 에이전트의 응답과 작업이 이루어지도록 합니다. 또한 사용자 권한을 그대로 존중하는 통합 양방향 커뮤니케이션 계층으로서, 서비스마다 별도로 복잡하게 통합할 필요가 적습니다.

RTS API 는 앱이 Slack 데이터에 쿼리 기반으로 안전하게 액세스하도록 해주어 필요한 정보만 가져올 수 있고, 고객 데이터를 외부 서버에 저장할 필요가 없습니다. 에이전트용 콘텍스트로 활용하면 실제 업무에 기반한 더 관련성 높고 정확한 응답을 생성하는 데 도움이 됩니다.

“저희 내부 AI 솔루션인 Trivago Copilot에 Slack MCP를 적용해 테스트했는데 초기 반응이 매우 긍정적이었습니다. Slack의 실시간 콘텍스트를 AI 워크플로에 직접 가져올 수 있어 팀이 회사 내 지식 정보를 더 효과적으로 검색할 수 있고, 에이전트도 맥락을 바꾸지 않고도 Slack에 업데이트를 포스팅할 수 있습니다. 이러한 통합 덕분에 AI 도구가 별도의 시스템이 아니라 기존 업무 흐름의 자연스러운 일부처럼 느껴집니다.” Trivago 팀 리드, 내부 제품 관리 부문 Matthias Ramge

콘텍스트 기반 에이전트로 확장 중인 Marketplace

이번 출시와 함께 Slack Marketplace에는 새로운 파트너 에이전트들이 추가되어 다양한 부서와 사용 사례에서 팀이 더 효율적으로 일할 수 있게 되었습니다. 코딩, 작문, 조사와 같이 널리 수행되는 작업은 물론 엔지니어링, 법무, 마케팅 등 특정 부서를 위한 에이전트까지, 필요에 맞는 최적의 에이전트를 Slack에서 찾을 수 있습니다.

다음은 RTS API와 MCP 서버로 구축되어 현재 Slack에서 사용할 수 있는 최신 에이전트들입니다.

에이전트 검색

에이전트 검색은 에이전트를 활용해 Slack 대화, 문서, 외부 소스를 검색하고 이를 바탕으로 추론하여 사용자, 상황, 채널에 맞춘 결과를 제공합니다. 물론 Slack의 권한 모델도 그대로 준수합니다. 이러한 검색 에이전트는 Slack 콘텍스트를 이해하며 Slack 안에서 바로 실행되어 팀 협업의 효율성이 증대됩니다.

Claude 는 Anthropic의 AI 어시스턴트로, 다이렉트 메시지, AI 어시스턴트 패널, 스레드 내 @멘션을 통해 팀과 원활하게 협업할 수 있습니다. 웹 검색을 수행하고 데이터 소스에 연결하며 문서를 분석하는 등 다재다능한 도구이죠. Slack 데이터를 Claude 앱과 연결하면 워크스페이스 채널, 메시지, 파일 전반을 검색할 수 있어 팀이 필요한 곳 어디서든 막힘 없는 AI 경험을 제공할 수 있습니다.

Guru 는 Slack에서 콘텍스트 기반 에이전트를 구동하기 위한 신뢰할 수 있는 지식 계층을 제공합니다. 실시간 Slack 콘텍스트와 지속적으로 확인되는 회사 내 지식 정보를 결합해, Guru는 에이전트와 팀이 권한을 반영한 정확한 답변을 신뢰하고 활용할 수 있도록 합니다.

Manus 는 작업을 완료하고 결과까지 제공하도록 설계된 자율형 일반 AI 에이전트입니다. Manus에 Slack 커넥터를 사용하면 채널을 읽고 핵심 인사이트를 추출하며 논의 내용을 실행 항목으로 정리하고 결과를 팀에 다시 공유할 수 있습니다. 이러한 모든 작업이 간단한 자연어 명령으로 가능합니다. 팀을 속속들이 이해하는 개인 어시스턴트를 둔 것과 같은 경험을 제공하죠.

Perplexity 는 대량의 텍스트와 문서를 분석하고 요약하는 데 특화된 에이전트입니다. 빠른 인사이트와 요약을 제공해 팀이 복잡한 정보를 더 쉽게 이해하고 관리할 수 있으며, 이 모든 과정이 Slack 환경 내에서 이루어집니다.

“Slack의 실시간 검색과 MCP 기능은 Slack 내에 축적된 인사이트를 팀이 안전하게 찾아 활용할 수 있도록 합니다. 이를 바탕으로 에이전트가 실시간 권한에 기반한 콘텍스트를 실제 업무에 도움이 되는 결과로 전환하도록 지원하며, 데이터 소유권과 보안, 조직의 경계를 그대로 존중합니다.” Manus 공동 설립자 겸 CPO Tao Zhang

생산성 및 작업 관리 에이전트

즐겨 사용하는 생산성 에이전트가 일정 예약, 리마인더 설정, 정보 자동 생성 및 업데이트, 일상 활동 관리 같은 작업을 도와주므로 생산성이 증대됩니다.

Ari 는 커뮤니케이션을 명확한 작업으로 통합하고 코칭 포인트로 정리해 리더와 팀이 최상의 성과를 낼 수 있도록 도와주는 AI 팀원입니다. Slack의 실시간 검색 API를 활용하면 Ari는 사용자의 업무를 체계적으로 정리하고 모든 대화의 콘텍스트를 즉시 가져와 종합할 수 있어, 업무 흐름 속에서 “무슨 일이 있었지?”, “이 문제에 어떻게 접근해야 할까?” 같은 질문에 맥락과 공감을 담아 답할 수 있습니다.

Slack용 Read AI 를 사용하면 모든 회의록을 Slack에 바로 포스팅해 Read AI에 대한 경험을 일상의 업무 흐름으로 가져올 수 있습니다. 이제 실시간 검색을 통해 연결된 모든 데이터와 대화할 수 있어, 모든 회의 및 연결된 플랫폼 전반에서 규정을 준수하며 즉시 검색할 수 있습니다.

Tembo 는 Slack용 백그라운드 엔지니어링 에이전트입니다. 대화, 이슈, 알림에서 발생하는 작업은 물론 예약 및 이벤트 기반 자동화까지 처리하며, 검토 가능한 가져오기(pull) 요청이나 정형 업데이트를 Slack에 생성합니다.

Spotter 는 ThoughtSpot의 비즈니스 인텔리전스 에이전트로, Slack의 MCP 서버를 사용해 실시간 엔터프라이즈 데이터를 Slack 대화와 안전하게 연결하고 일상의 논의를 실행 가능한 인사이트로 전환합니다. 팀은 자연어로 Spotter에게 질문해 공급망 재고 수준이나 제품 성과 같은 데이터를 분석할 수 있으며, 분석 결과를 Slack 채널에 바로 공유해 언제나 최신 인사이트를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.

워크플로 자동화 및 콘텐츠 에이전트

에이전트와 함께 Slack 안에서 워크플로와 콘텐츠를 자동으로 생성하고 관리하며 최적화할 수 있습니다. 실시간 콘텍스트와 비즈니스 요구 사항을 바탕으로 에이전트가 더 원활한 팀 운영을 촉진하고 지원을 자동화하며 맞춤형 콘텐츠를 몇 초 만에 제작합니다.

Alysio GTM AI 워크스페이스는 Slack MCP 서버와 연결되어 이제 팀은 Slack을 벗어나지 않고도 질문하고 실시간 인사이트를 생성하며 GTM 도구에서 바로 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 Alysio는 Slack 채널, 스레드, 메시지 전반에서 분석과 실행을 가능하게 해 Slack을 수익 인텔리전스를 위한 실시간 인터페이스로 바꿉니다.

Credal AI 는 엔터프라이즈 데이터를 종합하고 콘텐츠를 생성하며 작업을 수행할 수 있는 안전한 AI 에이전트를 구축, 배포, 관리할 수 있도록 합니다. Slack의 RTS API를 통해 이러한 에이전트들은 엔터프라이즈의 대화 내역을 빠르고 안전하게 검색해 사용자 요청을 처리하는 데 가장 정확하고 관련성 높은 콘텍스트를 수집합니다.

Moveworks 는 직원 모두가 다양한 비즈니스 시스템에서 검색하고 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 AI 어시스턴트 플랫폼으로, 여러 도구의 정보와 콘텐츠를 하나의 엔터프라이즈 검색 경험으로 통합합니다. Slack의 RTS API를 활용해 키워드 및 시맨틱 검색을 모두 수행하고, Slack의 관련 채널, 메시지, 파일을 가져와 콘텍스트를 반영한 더 정확한 결과를 제공합니다.

WRITER 는 마케팅과 영업 전반에서 브랜드 가이드라인과 규정을 준수한 업무를 실행하고 확장할 수 있도록 설계된 엔터프라이즈 AI 에이전트 플랫폼으로, 에이전트가 데이터와 도구 전반에서 안전하게 실행되며 복잡한 워크플로를 대신 수행하도록 합니다. Slack MCP 서버를 통해 WRITER는 메시지, 파일, 사용자, 채널 전반을 검색하고 최근 채널 활동과 전체 스레드 대화도 읽을 수 있습니다. 또한 메시지 전송이나 정형 콘텐츠가 담긴 새로운 Slack 캔버스 생성 등 Slack 내 작업을 수행할 수 있어, WRITER 내에서 Slack 활동을 해석, 분석하고 실행까지 이어지게 합니다.

기능 및 사용 사례별 에이전트

작문, 코딩, 법무, HR 등 특정 조직 기능에 맞게 전문화된 동종 최고의 에이전트를 활용해 고품질 콘텐츠를 만들고 코드를 배포하며 그 어느 때보다 빠르게 업무를 완료할 수 있습니다. 이러한 전문가들을 Slack 워크스페이스로 불러오면 팀은 업무 흐름 속에서 더 효과적으로 협업하고 전반적인 성과도 향상됩니다.

Claude Code 는 실제 프로젝트 맥락을 바탕으로 자연어 대화를 통해 코드베이스를 이해하고 작성하며 리팩터링까지 도와주는 AI 기반 코딩 에이전트입니다. 팀 채널에서 코드 관련 질문을 하고 변경 사항을 검토하며 수정 작업을 조율할 수 있어, 일상적인 대화를 더 빠르고 협업적인 개발 흐름으로 이어지게 합니다.

Cursor (Slack용)를 사용하면 팀이 Slack 내에서 코딩 에이전트에 작업을 맡겨 아이디어를 빠르게 풀(pull) 요청으로 전환할 수 있습니다. Slack 데이터와 연결되면 워크스페이스 채널, 메시지, 파일 전반의 콘텍스트를 검색하고 활용해 더 빠르게 코드를 개발하고 배포할 수 있습니다.

Learn Place Assistant 는 개인화된 학습 경로, 맞춤 설명, 학습 진행 추적을 통해 사용자가 주제를 효과적으로 익히고 개인 목표에 맞게 효율적으로 학습할 수 있도록 돕는 AI 기반 학습 도우미입니다. Slack의 RTS API를 활용하면 팀은 대화와 업무 흐름 안에서 바로 맞춤형 학습 지원과 주제 안내를 받을 수 있어, 업무 흐름을 벗어나지 않고도 지식 공유와 역량 개발을 강화할 수 있습니다.

Nalvin 은 탐색, 기획, 제공 전반에서 오늘날 제품 팀의 업무 속도를 높이도록 도와줍니다. Slack의 RTS API를 통해 대화가 이루어지는 즉시 내용을 이해하고 이를 티켓, 문서, 고객 인사이트와 자동으로 연결해 중요한 제품 콘텍스트를 놓치지 않도록 합니다.

Wordsmith 의 Slack 통합 앱은 AI 기반 법률 지식과 문서 지원을 팀의 워크스페이스로 바로 가져옵니다. 직원들은 정책 관련 지침에 대해 질문하고 새 계약서를 작성하며 법률 문서를 검토할 수 있어, 법무의 병목 현상을 줄이고 빠르고 일관된 콘텍스트 기반 답변을 받을 수 있습니다. 마치 24시간 상시 이용 가능한 법률 전문가가 곁에 있는 것과 같습니다.

Workleap AI 앱은 Workleap 인사 관리 플랫폼을 Slack으로 가져와 리더가 최신 대화, 파일, 의사 결정 내용을 즉시 활용할 수 있도록 해줍니다. 참여도와 성과 데이터를 실제 업무 맥락과 통합해 피드백의 질을 높이고 목표와 평가를 구체화하며 Jira와 Notion 같은 도구의 인사이트를 연결해 더 나은 인사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있도록 돕습니다.

“설계 결정부터 오류 대응 논의, 어떤 절충안이 있었는지까지 방대한 엔지니어링 콘텍스트가 Slack에 담겨 있습니다. Cursor에게 이 맥락을 활용해 새로운 기능을 구현하거나 버그를 수정하고 코드를 리팩터링하도록 Slack에서 바로 요청할 수 있습니다. 그러면 에이전트가 몇 분 안에 검토하고 배포할 수 있는 PR을 가져옵니다. Slack용 Cursor로 팀이 어떤 결과를 만들어 낼지 기대됩니다!” Cursor 엔지니어링 리드 Josh Ma

미래 업무의 핵심은 협업입니다

AI의 진정한 힘은 팀이 이미 일하는 공간에서 에이전트가 작동할 때 발휘됩니다. Slack RTS API와 MCP 서버가 정식 출시되면서 이제 강력한 콘텍스트 기반 AI 에이전트를 Slack 워크스페이스에 직접 통합할 수 있습니다. 이러한 에이전트들은 실시간 대화 데이터를 활용해 생산성과 창의성을 높이고, 코딩부터 콘텐츠 제작까지 모든 작업에 있어 효율성을 증대해 줍니다.

에이전트를 통한 업무 여정을 시작할 준비가 되셨나요? Slack 플랫폼에 대해 자세히 알아보고, Slack Marketplace에서 최신 AI 앱과 에이전트를 살펴보거나 Slack.dev에서 직접 콘텍스트 기반 에이전트를 구축하는 방법을 알아보세요.