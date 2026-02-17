O Slack fornece aos seus agentes de terceiros todo o contexto da sua empresa de forma segura

Imagine um mundo onde cada tarefa, da programação à pesquisa e à criação, tenha o apoio de um agente que entende sua empresa e está presente no seu workspace. No Slack, essa visão é realidade. Todos os seus agentes contextuais estão em um só lugar, tornando a colaboração mais simples e produtiva. Chega de alternar entre guias ou apps: aproveite o trabalho em equipe integrado entre humanos e agentes.

No Dreamforce, revelamos a plataforma do Slack reimaginada que permite que parceiros e desenvolvedores criem apps e agentes de IA avançados e sensíveis ao contexto no Slack, criando um espaço rico em contexto para a colaboração entre humanos e agentes.

Hoje, temos o prazer de anunciar a disponibilidade geral da API de Pesquisa em Tempo Real (RTS) e do servidor do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) do Slack. Com este lançamento, todos os clientes e parceiros podem integrar seus agentes de IA com segurança no contexto dos dados conversacionais em tempo real do Slack — uma mina de ouro de conversas sobre projetos, conhecimento da equipe, decisões comerciais e muito mais — mantendo rigorosamente a segurança e as permissões de dados de nível empresarial.

Desde o lançamento limitado da API de RTS e do servidor do MCP em outubro, a reação do mercado tem sido simplesmente notável.

Impulso do ecossistema: mais de 50 parceiros líderes do setor, incluindo a Anthropic , o Google, a OpenAI , a Perplexity e outros, já estão criando agentes sensíveis ao contexto na plataforma.

a Adoção crescente: observamos um crescimento na atividade dos agentes no Slack, com destaque para um aumento de 25 vezes tanto nas consultas de RTS quanto nas chamadas da ferramenta de MCP, estabelecendo o Slack como a camada de execução para os agentes de IA empresariais dos clientes.

Seja você um desenvolvedor usando ferramentas como Claude Code ou Cursor, ou um profissional de marketing conduzindo pesquisas com ChatGPT ou Perplexity, seus agentes agora têm o contexto necessário para ajudar você a trabalhar mais rápido, eliminar tarefas repetitivas e aumentar sua produtividade e criatividade.

“Continuamos a aprofundar nossa integração com o Slack por meio da nossa extensão MCP Apps e incorporando o poder do Claude Code. Os clientes estão percebendo cada vez mais o valor dessa integração bidirecional, e o uso está se acelerando como resultado: respostas mais rápidas baseadas no contexto real da equipe, fluxos de trabalho aprimorados e insights entregues diretamente no Slack, onde o trabalho acontece. Essa integração desbloqueia informações confiáveis ​​e acionáveis ​​que se alinham à forma como sua equipe realmente opera.” Scott White Chefe de produto do Claude, Anthropic

O poder do contexto conversacional

O sucesso da IA ​​e dos agentes da sua empresa depende do contexto de negócios correto e da capacidade de tomar ações eficazes no seu fluxo de trabalho. Com a API de RTS e o servidor do MCP, você obtém acesso seguro e flexível aos seus dados do Slack, a qualquer momento. Isso possibilita conversas contextuais e específicas para cada usuário, tornando sua IA mais relevante, precisa e avançada. Você pode usar esses agentes diretamente no Slack ou por meio de uma interface dedicada, mas, independentemente de onde você os utilize, poderá acessar seus dados de forma segura, graças aos recursos integrados de segurança, permissões e recuperação de dados. Está tudo sob seu controle.

O servidor do MCP do Slack simplifica a forma como grandes modelos de linguagem e agentes de IA acessam os dados do Slack, fornecendo contexto conversacional para fundamentar as respostas e ações dos agentes. Ele serve como uma camada de comunicação unificada e bidirecional que respeita as permissões do usuário, reduzindo a necessidade de integrações complexas e específicas de cada serviço.

A API de RTS fornece aos apps acesso seguro e baseado em consultas aos dados do Slack, permitindo que recuperem apenas as informações necessárias, sem armazenar dados de clientes em servidores externos. Quando usada como contexto para agentes, essa abordagem ajuda a produzir respostas mais relevantes, precisas e fundamentadas no trabalho real.

“Testamos o MCP do Slack com o Trivago Copilot, nossa solução interna de IA, e o feedback inicial tem sido muito positivo. A capacidade de incorporar o contexto do Slack em tempo real diretamente em nossos fluxos de trabalho de IA permite que nossas equipes pesquisem informações da empresa com mais eficiência e possibilita que nossos agentes postem atualizações no Slack sem precisar alternar entre contextos. Esse tipo de integração faz com que as ferramentas de IA pareçam menos como algo separado e mais como parte integrante do nosso fluxo de trabalho.” Matthias Ramge Líder de equipe, Gestão interna de produtos, Trivago

Um mercado crescente de agentes sensíveis ao contexto

Este lançamento também apresenta uma nova leva de agentes parceiros ao Slack Marketplace, ajudando as equipes a trabalhar com mais eficiência em diversos departamentos e casos de uso. Se você precisa de agentes para tarefas amplas como programação, redação e pesquisa, ou para departamentos específicos como engenharia, jurídico, marketing e muito mais, você encontra os melhores agentes para atender às suas necessidades no Slack.

Aqui estão alguns dos agentes mais recentes criados com a API de RTS e o servidor do MCP, agora disponíveis no Slack:

Pesquisa com agentes

A pesquisa com agentes utiliza agentes para recuperar e analisar conversas, documentos e fontes externas do Slack, personalizando os resultados de acordo com o usuário, o momento e o canal, tudo isso respeitando o modelo de permissões do Slack. Esses agentes de pesquisa conhecem seu contexto no Slack e podem ser iniciados diretamente na plataforma para uma colaboração eficiente em equipe.

O Claude é um assistente de IA da Anthropic que colabora facilmente com sua equipe por meio de mensagens diretas, um painel de assistente de IA ou @menções em conversas. É uma ferramenta versátil que realiza pesquisas na web, conecta-se a fontes de dados e analisa documentos. Integrando os dados do Slack com o app Claude, você pode pesquisar em canais, mensagens e arquivos do workspace, criando uma experiência de IA integrada que funciona onde quer que sua equipe precise.

O Guru fornece uma camada de conhecimento confiável para potencializar agentes contextuais no Slack. Combinando o contexto do Slack em tempo real com o conhecimento da empresa continuamente verificado, o Guru garante que agentes e equipes possam contar com respostas precisas e baseadas em permissões.

O Manus é um agente de IA geral autônomo projetado para concluir tarefas e entregar resultados. Com o Conector do Slack no Manus, ele pode ler seus canais, extrair insights importantes, transformar discussões em itens de ação e compartilhar os resultados com sua equipe — tudo por meio de comandos simples em linguagem natural. É como ter um assistente pessoal que conhece sua equipe por inteiro.

A Perplexity é um agente que se destaca na análise e no resumo de grandes volumes de texto e documentos. Ele fornece insights e resumos rápidos, facilitando o gerenciamento e a compreensão de informações complexas pela sua equipe, tudo no ambiente do Slack.

“Os recursos de Pesquisa em Tempo Real e MCP do Slack facilitam para as equipes a identificação e aplicação seguras das informações armazenadas no Slack. Com base nisso, nosso objetivo é ajudar os agentes a transformar o contexto em tempo real e com permissões em resultados práticos que apoiem o trabalho diário, respeitando a propriedade dos dados, a segurança e os limites organizacionais.” Tao Zhang Cofundador e CPO, Manus

Agentes de produtividade e gerenciamento de tarefas

Seus agentes de produtividade favoritos ajudam você a manter a produtividade com tarefas como agendar compromissos, definir lembretes, criar e atualizar informações automaticamente e gerenciar suas atividades diárias.

A Ari é uma assistente de IA que ajuda líderes e equipes a alcançar seu melhor desempenho, consolidando a comunicação em ações claras e momentos de orientação. Com a API de Pesquisa em Tempo Real do Slack, a Ari mantém os usuários organizados e permite recuperar e sintetizar instantaneamente o contexto de cada conversa, possibilitando responder a perguntas como “O que aconteceu?” e “Como devo abordar isso?” com contexto e empatia no fluxo de trabalho.

O Read AI para Slack permite que os usuários postem todas as anotações de reuniões diretamente no Slack, integrando a experiência do Read AI ao seu fluxo de trabalho diário. Agora, com a Pesquisa em Tempo Real, os usuários também podem conversar com todos os seus dados conectados, possibilitando pesquisas instantâneas e em conformidade com as diretrizes em todas as reuniões e plataformas conectadas.

O Tembo é um agente de engenharia em segundo plano para o Slack. Ele lida com tarefas de conversas, problemas e alertas, bem como automações agendadas e baseadas em eventos, produzindo solicitações de pull revisáveis ​​ou atualizações estruturadas no Slack.

O Spotter é um agente de business intelligence da ThoughtSpot que usa o servidor do MCP do Slack para conectar com segurança dados corporativos em tempo real às conversas do Slack, transformando discussões cotidianas em insights acionáveis. As equipes podem fazer perguntas ao Spotter em linguagem natural e analisar dados como níveis de estoque da cadeia de fornecimento, desempenho de produtos e muito mais — e compartilhar os resultados da análise diretamente nos canais do Slack, para que as decisões sejam sempre baseadas nos insights mais recentes.

Automação de fluxo de trabalho e agentes de conteúdo

Trabalhe com agentes para criar, gerenciar e otimizar fluxos de trabalho e conteúdo de forma automática, diretamente no Slack. Usando o contexto em tempo real e as necessidades da empresa, os agentes tornam as operações da equipe mais eficientes, automatizam o suporte e produzem conteúdo personalizado em segundos.

O workspace com IA de GTM da Alysio agora está conectado ao servidor do MCP do Slack, onde as equipes podem fazer perguntas, gerar insights em tempo real e tomar medidas em suas ferramentas de GTM, tudo sem sair do Slack. A Alysio também permite análises e ações em canais, conversas e mensagens do Slack, transformando o Slack em uma interface em tempo real para inteligência de receita.

A Credal AI permite a criação, a implantação e o gerenciamento de agentes de IA seguros que podem sintetizar dados empresariais, gerar conteúdo e executar ações. A API de RTS do Slack permite que esses agentes pesquisem de forma rápida e segura o histórico de conversas da empresa, reunindo o contexto mais preciso e relevante para atender às solicitações do usuário.

O Moveworks é uma plataforma de assistente de IA para toda a sua equipe, permitindo pesquisar e agir em diversos sistemas de negócios, unificando informações e conteúdo de várias ferramentas em uma única experiência de pesquisa empresarial. Aproveitando a API de RTS do Slack para recuperação semântica e de palavras-chave, o Moveworks aprimora a qualidade da pesquisa, extraindo canais, mensagens e arquivos relevantes do Slack para fornecer resultados mais precisos e contextuais.

O WRITER é uma plataforma empresarial de agentes de IA criada para executar e dimensionar trabalhos de marketing e vendas alinhados à marca e em conformidade com as diretrizes, permitindo que as equipes deleguem fluxos de trabalho complexos a agentes que operam com segurança em seus dados e ferramentas. O servidor do MCP do Slack permite que o WRITER pesquise em mensagens, arquivos, usuários e canais, além de ler a atividade recente do canal e conversas completas. Ele também permite que o WRITER execute ações no Slack, como enviar mensagens e gerar novos canvas do Slack com conteúdo estruturado para compartilhar e colaborar, permitindo que o WRITER interprete, analise e aja sobre a atividade do Slack no próprio WRITER.

Agentes específicos para funções e casos de uso

Use agentes especializados de alto nível, projetados para funções organizacionais específicas, como redação, programação, jurídico e RH, para criar conteúdo de alta qualidade, entregar código e concluir seu trabalho mais rápido do que nunca. Integrando esses especialistas ao seu workspace do Slack, suas equipes podem colaborar de forma eficaz no fluxo de trabalho, resultando em um melhor desempenho geral.

O Claude Code é um agente de codificação com IA que ajuda desenvolvedores a entender, escrever e refatorar bases de código por meio de interações em linguagem natural, baseadas em seus projetos reais. Os clientes podem fazer perguntas sobre o código, revisar alterações e coordenar correções diretamente nos canais da equipe, transformando conversas do dia a dia em fluxos de trabalho de desenvolvimento mais rápidos e colaborativos.

O Cursor para Slack permite que as equipes deleguem tarefas a agentes de codificação diretamente no Slack para transformar rapidamente uma ideia em uma solicitação de pull. Conectar-se aos dados do Slack permite que o Cursor pesquise e aproveite todo o contexto em canais, mensagens e arquivos do workspace para criar e lançar códigos mais rapidamente.

O Assistente Learn Place é um parceiro de aprendizagem com IA que ajuda os usuários a dominar tópicos por meio de trilhas de estudo personalizadas, explicações sob medida e acompanhamento do progresso, tornando o aprendizado mais eficiente e adaptável a objetivos individuais. Com a API de RTS do Slack, as equipes podem acessar suporte de aprendizagem personalizado e orientação sobre tópicos diretamente em suas conversas e fluxos de trabalho, aumentando o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades sem interromper o fluxo de trabalho.

A Nalvin ajuda as equipes de produto modernas a impulsionar o trabalho em todas as etapas: descoberta, planejamento e entrega. Com a API de RTS do Slack, a Nalvin agora consegue entender as conversas em tempo real e conectá-las automaticamente a tíquetes, documentos e insights de clientes, garantindo que o contexto crítico do produto nunca se perca.

A integração do Wordsmith com o Slack traz conhecimento jurídico e suporte a documentos com IA diretamente para o workspace da sua equipe. Os funcionários podem consultar orientações sobre políticas, criar contratos e revisar documentos jurídicos, reduzindo instantaneamente os gargalos jurídicos e fornecendo respostas rápidas, consistentes e contextuais. É como ter um especialista jurídico disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O app Workleap AI integra a plataforma de gestão de pessoas do Workleap ao Slack, oferecendo aos líderes acesso instantâneo às conversas, arquivos e decisões mais recentes. Ele unifica dados de engajamento e desempenho com o contexto real do trabalho, enriquecendo o feedback, fundamentando metas e avaliações e conectando insights entre ferramentas como Jira e Notion para apoiar decisões melhores e mais rápidas sobre gestão de pessoas.

“Uma enorme quantidade de contexto de engenharia está no Slack — desde decisões de design e discussões sobre incidentes até razões pelas quais concessões foram feitas. Você pode pedir ao Cursor que use esse contexto para implementar um novo recurso, corrigir um bug ou refatorar o código diretamente no Slack. O agente retorna com um PR que você pode revisar e publicar em minutos. Estamos ansiosos para ver o que as equipes criarão com o Cursor para Slack!” Josh Ma Líder de engenharia, Cursor

O futuro do trabalho é colaborativo

O verdadeiro poder da IA ​​é liberado quando seus agentes operam onde as equipes já trabalham. Com o lançamento geral da API de RTS e do servidor do MCP do Slack, agora você pode integrar agentes de IA avançados e sensíveis ao contexto diretamente no seu workspace do Slack. Esses agentes aumentam sua produtividade e criatividade usando dados de conversas em tempo real, tornando cada tarefa — da programação à criação de conteúdo — mais eficiente.

Tudo pronto para começar sua jornada com agentes? Saiba mais sobre a plataforma do Slack, visite o Slack Marketplace para explorar os apps e agentes de IA mais recentes ou aprenda a criar seus próprios agentes sensíveis ao contexto em Slack.dev.