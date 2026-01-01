Slack 運用業務背景資訊，安全地支援第三方代理

試著想像一下，不論是寫程式碼、做研究，還是創作內容，都有一個瞭解業務情況的代理提供支援，而且就在工作空間中和你並肩作戰。在 Slack，這樣的願景已成為現實。所有具備內容感知能力的代理都集中在同一處，讓協作更簡單高效。再也不用在分頁或應用程式間來回切換，可享受輕鬆順暢的人類和代理合作體驗。

在 Dreamforce 大會上，我們發布了全新改版的 Slack 平台，讓合作夥伴和開發人員在 Slack 中建立具備情境感知能力的強大 AI 應用程式和代理，打造掌握豐富情境資訊的人類與代理協作中樞。

今天很高興宣布，Slack 的即時搜尋 (RTS) API 與模型情境通訊協定 (MCP) 伺服器正式全面開放。這次發布後，所有客戶和合作夥伴都能讓 AI 智慧代理安全地存取 Slack 即時動態的對話資料 (包括專案討論、團隊知識和業務決策等極具價值的資料)，同時嚴格遵循企業級安全規範與資料權限。

自 10 月限量發布 RTS API 與 MCP 伺服器以來，市場反應極為熱烈。

業界熱烈參與： 超過 50 家業界領先的合作夥伴，包括 Anthropic 、Google、 OpenAI 、 Perplexity 等等，已經在平台上建立具備情境感知能力的代理。

採用率提升： 我們看到 Slack 中代理活動的成長，尤其 RTS 查詢和 MCP 工具呼叫次數都增加了 25 倍，確立 Slack 成為客戶企業 AI 智慧代理執行平台的地位。

無論是使用 Claude Code 或 Cursor 等工具的開發人員，還是使用 ChatGPT 或 Perplexity 進行研究的行銷人員，代理現在都能獲得所需的情境資訊，幫助你更快完成工作、減少重複性工作，並提升生產力與創造力。

「我們將透過 MCP 應用程式的擴充功能，並納入 Claude Code 的強大功能，持續深化與 Slack 的整合。現在客戶越來越明白這種雙向整合的價值，使用量也加速成長：代理懂團隊的實際狀況，回答更加快速、工作流程更順暢，洞察資料直接在平常工作的 Slack 中就能取得。這樣的整合能夠提供值得信任、可作為行動依據的情報，契合團隊的實際做事方式。」 產品主管 Anthropic Claude Scott White

對話情境的厲害之處

企業的 AI 與代理能否成功應用，取決於是否擁有適當的業務情境，以及能否在工作流程中採取有效行動。透過 RTS API 和 MCP 伺服器，你隨時可以安全靈活地存取 Slack 資料。這賦予 AI 情境感知能力，能夠根據使用者需求應答，提供更合乎需要、更精準，也更強大的服務。你可以直接在 Slack 中使用這些代理，也可以透過專屬的代理介面使用，但不論在哪裡使用，內建的安全機制、權限管理與檢索功能都能讓你安全存取資料，一切都由你掌控。

Slack MCP 伺服器 簡化大型語言模型和 AI 智慧代理存取 Slack 資料的方式，並提供對話情境，為代理的回應與行動提供依據。這是一個統一的雙向通訊層，能遵循使用者權限，減少開發人員分別為不同服務開發複雜整合的情形。

RTS API 讓應用程式以查詢為基礎，安全地存取 Slack 資料，僅擷取必要資訊而不會將資料儲存到外部伺服器。將這些資料作為代理的背景資訊時，這種方法有助於產生更具相關性、更準確，且更貼近實際工作情境的回應。

「我們已經在內部 AI 解決方案 Trivago Copilot 測試過 Slack 的 MCP，初步反應非常好。能夠將即時的 Slack 背景資訊直接導入 AI 工作流程，讓我們的團隊能更有效地搜尋公司知識，代理就無需切換情境，直接在 Slack 張貼更新。這種整合讓 AI 工具不再像是獨立於工作流程之外，反而更像是工作流程中不可或缺的一部分。」 Trivago 內部產品管理團隊負責人 Matthias Ramge

持續成長的情境感知代理市場

隨著此次發布，Slack Marketplace 也引進新一波的合作夥伴代理，讓不同部門的團隊不論處理什麼樣的工作任務，都能更有效率地完成。無論是需要代理處理寫程式、寫作、研究等一般工作，還是需要幫忙工程、法務、行銷等特定部門的專屬代理，你都能在 Slack 中找到最符合需求的代理。

以下是一些採用 RTS API 和 MCP 伺服器建立的最新代理，目前可在 Slack 上使用：

代理搜尋

代理搜尋利用代理來擷取 Slack 中的對話、文件與外部資訊來源並進行推論，依據提問的使用者、當下情境與頻道，提供切合需要的搜尋結果，同時遵循 Slack 的權限模型。這些搜尋代理瞭解 Slack 背景資訊，可以直接在 Slack 中啟動，讓團隊有效率地協作。

Claude 是 Anthropic 開發的 AI 助理，能透過私訊、AI 助理面板，或在對話串中使用 @提及，與團隊順暢協作。這是一個多功能工具，具備網頁搜尋、連結資料來源，以及分析文件的能力。透過將 Slack 資料整合到 Claude 應用程式，你可以跨工作空間頻道、訊息和檔案進行搜尋，享受順暢的 AI 體驗，而且在任何團隊需要的地方都能使用。

Guru 為 Slack 中具備情境感知能力的代理提供可信的知識庫。透過結合即時的 Slack 背景資訊與持續經過驗證的公司知識，Guru 確保代理和團隊可獲得準確的答覆，沒有越權存取的問題。

Manus 是一個自主通用型 AI 智慧代理，能幫你把事情辦好、直接給出成果。Manus 可透過 Slack 連接器讀取頻道，擷取關鍵見解，將討論內容轉化為行動項目，並將成果分享給團隊。而且這一切透過簡單的自然語言指令就能完成。有了 Manus，就像擁有一個對團隊瞭若指掌的私人助理。

Perplexity 是一個擅長分析和總結大量文字和文件的代理。它能快速提供深入分析和摘要，讓團隊更容易管理和理解複雜資訊，而且全部都能在 Slack 的環境中進行。

「Slack 的即時搜尋和 MCP 功能，讓團隊更容易安全地發掘和運用埋藏在 Slack 內部的洞察資料。我們希望利用這個基礎，幫助代理將符合權限規範的即時情境資訊，轉化為支援日常工作的實質產出，同時確保資料擁有權、安全性以及組織邊界都符合規範。」 Manus 共同創辦人暨 CPO Tao Zhang

生產力與工作管理代理

這些你最愛的生產力代理能幫忙處理各種工作，例如安排預約行程、設定提醒、自動建立與更新資訊，以及管理日常工作，讓你工作更有效率。

Ari 就是你的 AI 團隊成員，可將溝通內容彙整成清楚的行動項目和引導建議，幫助領導者和團隊發揮最佳表現。Ari 能透過 Slack 的即時搜尋 API，讓使用者保持井然有序，並即時回憶與統整每段對話的情境，所以當你詢問「剛才發生什麼事？」或「這件事我該怎麼處理比較好？」時，它能在工作流程中結合背景資訊並帶著同理心，給你最到位的建議。

Slack 版 Read AI 讓使用者可以將所有會議記錄直接張貼到 Slack 中，將 Read AI 服務順暢融入日常工作流程。現在，使用者還可以透過即時搜尋功能，針對已連結的資料提出問題或要求，在所有會議和連結的平台中即時且符合規範地搜尋內容。

Tembo 是一款為 Slack 設計的背景工程代理。它能根據對話、問題和警示處理工作，也能執行排程與事件驅動的自動化任務，在 Slack 中產生可審核的提取請求或結構化更新。

Spotter 是 ThoughtSpot 開發的商業智慧代理，能夠使用 Slack 的 MCP 伺服器，安全地將即時企業資料和 Slack 對話連結，將日常討論轉化為可當成行動依據的深入分析。團隊可用日常用語向 Spotter 提問，要求分析供應鏈庫存量、產品表現等資料，之後還可以直接在 Slack 頻道分享分析結果，確保決策始終以最新深入分析為依據。

工作流程自動化和內容代理

與代理協作，直接在 Slack 中自動建立、管理並改善工作流程與內容。代理能透過即時情境資訊與業務需求，讓團隊運作更順暢、將支援流程自動化，並在短短幾秒內產出客製化內容。

Alysio GTM AI Workspace 目前已連結至 Slack MCP 伺服器，讓團隊不用離開 Slack 也能提問、產生即時深入分析，以及在 GTM 工具中採取行動。Alysio 還能在 Slack 的各個頻道、對話串和訊息中進行分析和採取行動，將 Slack 變成即時收益情報介面。

Credal AI 可用於建立、部署和管理安全的 AI 智慧代理，這些代理能統整企業資料、產生內容，以及採取行動。Slack 的 RTS API 讓這些代理能安全快速地搜尋企業的對話記錄，為執行使用者請求收集最準確相關的情境資訊。

Moveworks 是一個供全體員工使用的 AI 助理平台，讓員工能在不同業務系統中搜尋和採取行動。這個平台將來自多個工具的資訊與內容整合在一起，提供統合的企業搜尋服務。Moveworks 運用 Slack 的 RTS API 進行關鍵字與語意擷取，可從 Slack 擷取相關的頻道、訊息與檔案，提供更準確、符合情境的結果，讓搜尋更精準。

WRITER 是一個企業 AI 智慧代理平台，可幫助行銷與銷售團隊執行和大量處理工作，同時確保契合品牌風格且符合規範。團隊可以把複雜的工作流程交給這些代理，讓它們安全存取公司資料和工具。透過 Slack MCP 伺服器，WRITER 不僅能跨訊息、檔案、使用者和頻道搜尋，並讀取近期頻道活動和完整對話串對話，還能在 Slack 中採取行動，例如傳送訊息，以及新建內容格式整齊的 Slack 畫板，供成員共用和協作。因此，WRITER 可在自家平台上解讀、分析 Slack 上的活動並採取行動。

部門專屬的特定用途代理

使用專為組織部門開發的頂尖專用代理，可用於撰寫內容、編寫程式碼、處理法務和人力資源事務等等。團隊能夠產出高品質內容、交付程式碼，並以前所未有的速度完成工作。將這些專家引入 Slack 工作空間，團隊就能在工作流程中有效協作，整體工作表現自然會變得更好。

Claude Code 是一款 AI 支援的程式碼編寫代理，透過以實際專案為依據的日常用語互動，幫助開發人員理解、編寫及重構程式碼庫。客戶可以直接在團隊頻道中詢問程式碼的問題、檢視變更，並協調修復工作，將日常對話轉化為更快速、更有協作性的開發工作流程。

Slack 版 Cursor 讓團隊直接在 Slack 中，就能委派程式碼編寫代理處理工作，快速將想法轉化為提取請求。連結 Slack 資料後，Cursor 能搜尋並參考整個工作空間的頻道、訊息和檔案的情境資訊，加快開發與交付程式碼的速度。

Learn Place Assistant 是一款 AI 學習夥伴，透過個人化的學習路徑、量身提供的講解，以及進度追蹤，幫助使用者精通各種領域，可提高學習效率，還能依個人目標調整。透過 Slack 的 RTS API，團隊可以在對話與工作流程中，直接獲得客製化學習支援和主題指導，在不中斷日常工作的前提下，促進知識共享並強化技能發展。

Nalvin 幫助現代產品團隊在探索、規劃與交付中提升效率。Nalvin 現在能透過 Slack 的 RTS API 即時理解對話，並自動將對話連結支援單、文件和客戶深入分析，確保重要產品資訊不會淹沒在聊天記錄裡。

Wordsmith 的 Slack 整合將 AI 法律知識與文件支援服務直接帶入團隊工作空間。員工可查詢政策指引、產出新合約，以及審閱法律文件，即時減少法律進度停滯的情形。代理會提供快速、一致又符合實際情境的回覆，就像隨時隨地都有法務專家在你身邊。

Workleap AI 應用程式將 Workleap 人員管理平台帶入 Slack，讓領導者即時存取最新的對話、檔案與決策。它將參與度和績效資料與實際工作情境資料相結合，豐富意見回饋、為目標與評估提供依據，並串聯 Jira 與 Notion 等工具的洞察資料，加快做出更精準的人事決策。

「Slack 中存放著大量工程情境資訊，像是設計決策、事件討論，以及取捨原因等等。你可以要求 Cursor 使用這些情境資訊，直接在 Slack 中實作新功能、修復程式異常或重構程式碼。代理會傳回提取請求，你可以在幾分鐘內審核並交付。我們很期待看到團隊使用 Slack 版 Cursor 做出的成果！」 Cursor 工程負責人 Josh Ma

協作正是未來的工作樣貌

代理在團隊日常工作環境中運作時，AI 才能真正發揮實力。隨著 Slack 的 RTS API 和 MCP 伺服器正式推出，你現在可以將具備情境感知能力的強大 AI 智慧代理直接整合到 Slack 工作空間中。這些代理能使用即時對話資料，幫你提升生產力與創造力。從編寫程式碼到創作內容，每項工作都能更有效率地完成。

準備好體驗代理的厲害了嗎？歡迎深入瞭解 Slack 平台、前往 Slack Marketplace 探索最新的 AI 應用程式和代理，或前往 Slack.dev 學習怎麼建立具備情境感知能力的代理。