Mit Slack greifen deine Drittanbieter-Agenten sicher auf deinen Geschäftskontext zu

Stell dir eine Welt vor, in der jede Aufgabe – von der Programmierung über die Recherche bis hin zur Erstellung neuer Inhalte – durch einen Agenten unterstützt wird, der dein Geschäft versteht und sich direkt in deinem Workspace befindet. In Slack ist diese Vision bereits Realität. Alle deine kontextsensitiven Agenten befinden sich an einem zentralen Ort, sodass die Zusammenarbeit einfacher und produktiver wird. Kein Jonglieren mit verschiedenen Tabs oder Apps mehr, sondern einfach nur nahtlose Teamarbeit von Menschen und Agenten.

Auf der Dreamforce haben wir unsere überarbeitete Slack-Plattform vorgestellt, auf der Partner:innen und Entwickler:innen effektive kontextsensitive KI-Apps und -Agenten in Slack erstellen können, sodass eine zentrale Anlaufstelle für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Agent entsteht, die umfassenden Kontext bietet.

Heute freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit der Echtzeit-Such-API (RTS) und des Model Context Protocol-Servers (MCP) von Slack ankündigen zu dürfen. Mit dieser Veröffentlichung können alle Kund:innen und Partner:innen ihre KI-Agenten sicher in den Kontext der Echtzeit-Unterhaltungsdaten von Slack einbetten und so von einer wahren Goldgrube an projektbezogenen Unterhaltungen, Teamwissen, geschäftlichen Entscheidungen und vielem mehr profitieren. Sicherheitsrichtlinien und Datenberechtigungen auf Enterprise-Ebene werden dabei selbstverständlich strikt eingehalten.

Die Reaktion des Marktes auf die limitierte Einführung der RTS-API und des MCP-Servers im Oktober war ausgesprochen positiv.

Impuls für das Ökosystem: Mehr als 50 branchenführende Partner:innen, z. B. Anthropic , Google, OpenAI , Perplexity und viele weitere, erstellen bereits kontextsensitive Agenten auf der Plattform.

Größere Akzeptanz: Wir verzeichnen in Slack eine wachsende Agenten-Nutzung, z. B. eine 25-fache Steigerung bei RTS-Abfragen und Aufrufen des MCP-Tools. Damit etabliert Slack sich als die bevorzugte Ausführungsebene von Kund:innen.

Egal, ob du als Entwickler:in Tools wie Claude Code oder Cursor verwendest oder als Marketingmitarbeitende:r mithilfe von ChatGPT oder Perplexity recherchierst – deine Agenten verfügen jetzt über den Kontext, den sie brauchen, um dir zu helfen, schneller zu arbeiten, wiederkehrende Aufgaben zu eliminieren und insgesamt produktiver und kreativer zu werden.

„Wir vertiefen unsere Integration in Slack durch unsere MCP-Apps-Erweiterung und durch die Nutzung von Claude. Unsere Kund:innen erkennen zunehmend den Wert dieser bidirektionalen Integration und setzen sie verstärkt ein. So profitieren sie dank realem Teamkontext von schnelleren Antworten, verbesserten Workflows und Erkenntnissen direkt in Slack, wo sie bereits arbeiten. Diese Integration ermöglicht vertrauenswürdige, handlungsrelevante Informationen, die auf die Arbeitsweise deines Teams zugeschnitten sind.“ Scott White Head of Product for Claude, Anthropic

Die Macht von dialogbasiertem Kontext

Der Erfolg der KI-Funktionen und -Agenten in deinem Unternehmen hängt davon ab, dass in deinem Workflow der richtige geschäftliche Kontext zur Verfügung steht und dass du effektiv agieren kannst. Mit der RTS-API und dem MCP-Server hast du jederzeit sicheren und flexiblen Zugriff auf deine Slack-Daten, was kontextsensitive, nutzungsspezifische Unterhaltungen ermöglicht, mit denen deine KI relevanter, präziser und effektiver wird. Du kannst diese Agenten direkt in Slack oder über eine spezielle Agentenschnittstelle nutzen. Egal, wo du deine Agenten auch verwendest – dank integrierter Funktionen für Sicherheit, Berechtigungen und Datenabruf kannst du sicher auf deine Daten zugreifen, und zwar genau da, wo du sie brauchst.

Der MCP-Server von Slack optimiert den Zugriff von LLMs (Large Language Models, Großen Sprachmodelle) und KI-Agenten auf Slack-Daten und bietet damit dialogbasierten Kontext als Grundlage für Antworten und Aktionen von Agenten. Der Server dient als einheitliche, bidirektionale Kommunikationsebene, die Nutzungsberechtigungen berücksichtigt. So benötigst du weniger komplexe Integrationen für verschiedene Services.

Die RTS-API ermöglicht Apps einen sicheren, abfragebasierten Zugriff auf Slack-Daten, sodass die Apps nur die benötigten Informationen abrufen können und keine Kundendaten auf externen Servern speichern. Wenn diese Informationen als Kontext für Agenten verwendet werden, sind die Antworten relevanter, präziser und besser auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt.

„Wir haben den MCP-Server von Slack mit unserer internen KI-Lösung Trivago Copilot getestet und die ersten Rückmeldungen waren durchweg positiv. Da sich der Live-Kontext aus Slack direkt in die KI-Workflows abrufen lässt, können unsere Teams die Wissensbasis des Unternehmens effektiver durchsuchen und Updates in Slack posten, ohne den Kontext wechseln zu müssen. Durch diese Art der Integration fühlen sich KI-Tools weniger wie ein separates Tool und mehr wie ein integraler Bestandteil unseres Workflows an.“ Matthias Ramge Team Lead, Internal Product Management, Trivago

Ein wachsender Markt kontextsensitiver Agenten

Mit dieser Produkteinführung werden auch neue Partneragenten im Slack Marketplace eingeführt, die Teams über verschiedene Abteilungen und Anwendungsfälle hinweg dabei helfen, effizienter zu arbeiten. Egal, ob du Agenten für allgemeine Aufgaben wie Programmieren, Verfassen oder Recherchieren oder für bestimmte Teams wie die Entwicklungs-, Rechts- oder Marketingabteilung benötigst – im Marketplace findest du die besten Agenten für deine Anforderungen in Slack.

Hier findest du einige der neuesten Agenten, die mit der RTS-API und dem MCP-Server erstellt wurden und jetzt in Slack verfügbar sind:

Agentenbasierte Suche

Die agentenbasierte Suche setzt Agenten ein, um Daten aus Slack-Unterhaltungen und -Dokumenten sowie externen Quellen abzurufen und zu beurteilen. Die Ergebnisse sind genau auf die Benutzer:innen, den Zeitpunkt und den Channel zugeschnitten und berücksichtigen das Berechtigungsmodell von Slack. Du kannst diese Suchagenten, die deinen Slack-Kontext kennen, direkt in Slack starten: So sieht echte, effiziente Zusammenarbeit im Team aus.

Claude ist ein KI-Assistent von Anthropic, der über Direktnachrichten, einen KI-Assistentenbereich oder @-Erwähnungen in Threads nahtlos mit deinem Team zusammenarbeiten kann. Dieses vielseitige Tool kann im Web suchen, Verbindungen mit Datenquellen herstellen und Dokumente analysieren. Durch das Integrieren von Slack-Daten in die Claude-App kannst du gleichzeitig Workspace-Channels, Nachrichten und Dateien durchsuchen. So entsteht eine nahtlose KI-Funktionalität, die deinem Team jederzeit zuverlässig hilft.

Guru stellt eine vertrauenswürdige Wissensebene für kontextsensitive Agenten in Slack bereit. Durch die Kombination von Live-Kontext in Slack mit kontinuierlich verifiziertem Unternehmenswissen stellt Guru sicher, dass Teams zuverlässig korrekte Antworten unter Berücksichtigung ihrer Zugriffsberechtigungen erhalten.

Manus ist ein autonomer KI-Agent, der allgemeine Aufgaben ausführt und Ergebnisse liefert. Mit dem Slack-Connector für Manus kann er deine Channels lesen, kritische Erkenntnisse extrahieren, Diskussionspunkte zu Aktionselementen umwandeln und deinem Team Ergebnisse liefern – und das alles durch einfache Befehle in natürlicher Sprache. Manus ist wie ein persönlicher Assistent, der dein Team in- und auswendig kennt.

Perplexity ist ein Agent, der große Mengen an Texten und Dokumenten analysieren und zusammenfassen kann. Er bietet schnelle Erkenntnisse und Übersichten in Stichpunkten, sodass dein Team komplexe Informationen leichter verstehen und umsetzen kann, und zwar direkt in der Slack-Umgebung.

„Die RTS- und MCP-Funktionen von Slack erleichtern es unseren Teams, die Erkenntnisse, die sich irgendwo in Slack befinden, auf sichere Weise zutage zu fördern und anzuwenden. Indem wir auf diesem Fundament aufbauen, möchten wir Agenten dabei unterstützen, Echtzeitkontext unter Beachtung von Berechtigungen in praktische Ergebnisse für tägliche Arbeitsaufgaben zu transformieren und dabei Datenbesitz, Sicherheit und Organisationsgrenzen zu berücksichtigen.“ Tao Zhang Mitbegründer und CPO, Manus

Agenten für Produktivität und Aufgaben-Management

Deine bevorzugten Produktivitätsagenten helfen dir bei Aufgaben wie der Planung von Terminen, der Einrichtung von Erinnerungen, der automatischen Erstellung und Aktualisierung von Informationen sowie der Organisation deiner täglichen Aktivitäten.

Ari ist ein KI-Teammitglied, das Führungskräfte und Teams unterstützt, indem es Unterhaltungen in klare Aktionen und Coaching-Momente konsolidiert. Mit der RTS-API von Slack kann Ari Benutzer:innen bei der Organisation ihrer Aufgaben helfen und Kontext sofort aus allen Unterhaltungen abrufen und synthetisieren. Ari kann Fragen wie „Was war los?“ oder „Wie mache ich das am besten?“ kontextbasiert und nutzungsorientiert direkt im Arbeitsablauf beantworten.

Read AI für Slack ermöglicht es Benutzer:innen, Meeting-Notizen direkt in Slack zu posten und damit die Funktionalität von Read AI direkt in ihrer täglichen Arbeit zu nutzen. In Kombination mit RTS können Benutzer:innen jetzt auch chatbasiert mit ihren sämtlichen vernetzten Daten interagieren, was eine sofortige, richtlinienkonforme Suche in allen Meetings und verknüpften Plattformen ermöglicht.

Tembo ist ein Agent für die Hintergrundentwicklung für Slack. Er verarbeitet Aufgaben aus Unterhaltungen, Fehlermeldungen und Warnungen sowie geplanten und ereignisbasierten Automatisierungen und erzeugt so überprüfbare Pull-Requests oder strukturierte Aktualisierungen in Slack.

Spotter ist ein Business-Intelligence-Agent von ThoughtSpot, der den MCP-Server von Slack nutzt, um Echtzeit-Unternehmensdaten auf sichere Weise mit Slack-Unterhaltungen zu verknüpfen und so umsetzbare Erkenntnisse aus Gesprächen zu extrahieren. Teams können Spotter Fragen in natürlicher Sprache stellen und der Agent analysiert Daten wie z. B. Bestandsmengen in Lieferketten, Produktperformances und viele weitere. Dann stellt Spotter die Analyseergebnisse direkt in Slack-Channels bereit, sodass Entscheidungen immer auf den neuesten Erkenntnissen basieren.

Agenten für Workflow-Automatisierung und Inhalte

Agenten helfen dir, indem sie Workflows und Inhalte automatisch direkt in Slack erstellen, verwalten und optimieren. Durch Einbeziehung von Echtzeitkontext und aktuellen Geschäftsanforderungen können Agenten Abläufe im Team reibungsloser gestalten, den Kundenservice automatisieren und innerhalb von Sekunden benutzerdefinierte Inhalte generieren.

Alysio GTM AI Workspace ist jetzt mit dem MCP-Server von Slack verbunden, sodass Teams Fragen stellen, Echtzeiterkenntnisse generieren und in ihren GTM-Tools agieren können – und zwar, ohne Slack zu verlassen. Alysio ermöglicht zudem Analysen und Aktivitäten in verschiedenen Slack-Channels, -Threads und -Nachrichten und macht Slack so zur Echtzeitschnittstelle für Umsatzinformationen.

Credal AI ermöglicht das Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von sicheren KI-Agenten, die Unternehmensdaten zusammenführen, Inhalte generieren und Aktionen ausführen können. Dank der RTS-API von Slack können diese Agenten Unterhaltungsverläufe des Unternehmens schnell und sicher durchsuchen, um präzisen und relevanten Kontext für Nutzungsanfragen zu sammeln.

Moveworks ist eine KI-Assistentenplattform, auf der alle deine Mitarbeitenden Geschäftssysteme durchsuchen und die gewonnenen Informationen umsetzen können. Die Plattform vereinheitlicht Informationen und Inhalte aus vielen verschiedenen Tools auf einer einzigen Nutzungsoberfläche für die Enterprise-Suche. Moveworks nutzt die RTS-API von Slack sowohl für die stichwortbasierte als auch für die semantische Suche und verbessert die Suchqualität, indem es Informationen aus relevanten Channels, Nachrichten und Dateien aus Slack abruft und damit präzisere, kontextsensitive Ergebnisse liefert.

WRITER ist eine KI-Agentenplattform für Unternehmen zur Ausführung und Skalierung markenspezifischer und richtlinienkonformer Marketing- und Vertriebsaufgaben. Mit dieser Plattform können Teams komplexe Workflows an Agenten delegieren, die auf sichere Weise mit ihren Daten und Tools agieren. Durch die Verbindung mit dem MCP-Server von Slack kann WRITER Nachrichten, Dateien, Benutzer:innen und Channels durchsuchen sowie neueste Channel-Aktivitäten und ganze Thread-Unterhaltungen lesen. Diese Verbindung ermöglicht es WRITER auch, Aktionen direkt in Slack auszuführen, z. B. Nachrichten zu senden oder neue Slack-Canvases mit strukturierten Inhalten für die Zusammenarbeit zu erstellen. So kann WRITER Slack-Aktivitäten direkt auf der WRITER-Plattform interpretieren, analysieren und damit agieren.

Agenten für bestimmte Funktionen und Anwendungsfälle

Profitiere von erstklassigen Spezialagenten, die für bestimmte Organisationsfunktionen wie z. B. Schreiben, Programmieren, rechtliche Fragen oder Personalangelegenheiten konzipiert sind. Mit solchen Agenten kannst du schneller als je zuvor hochwertige Inhalte erstellen, Code ausliefern und alle deine Aufgaben erledigen. Durch Nutzung dieser Experten direkt in deinem Slack-Workspace können deine Teams effektiv zusammenarbeiten, was insgesamt zu einer besseren Leistung führt.

Claude Code ist ein KI-gestützter Programmieragent, der Entwickler:innen dabei unterstützt, Codebases zu verstehen, zu schreiben und umzugestalten. Die Interaktion erfolgt in natürlicher Sprache und basiert auf ihren realen Projekten. Kund:innen können direkt in Team-Channels Fragen zum Programmcode stellen, Änderungen überprüfen und Fehlerkorrekturen koordinieren. So sorgen natürliche Unterhaltungen für schnellere Entwicklungs-Workflows mit einer besseren Zusammenarbeit im Team.

Cursor für Slack ermöglicht es Teams, Aufgaben direkt in Slack an Programmieragenten zu delegieren, um aus einer Idee schnell einen Pull-Request zu machen. Durch die Verbindung mit Slack-Daten kann Cursor den gesamten Kontext aus allen Workspace-Channels, -Nachrichten und -Dateien durchsuchen und nutzen, um Code schneller zu erstellen und auszuliefern.

Learn Place Assistant ist ein KI-gestütztes Lern-Tool, das Benutzer:innen mit personalisierten Lehrplänen, maßgeschneiderten Erklärungen und der Nachverfolgung ihrer Lernfortschritte hilft. So können die Benutzer:innen sich Themen effizient und ganz nach ihrer eigenen Zielsetzung aneignen. Dank der Verbindung mit der RTS-API von Slack können Teams direkt in ihren Unterhaltungen und Workflows auf benutzerdefinierte Hilfestellungen und Themeninfos zugreifen. So lassen sich die Weitergabe von Wissen und die Entwicklung neuer Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern, ohne dass Benutzer:innen ihre Arbeitsabläufe verlassen müssen.

Nalvin hilft modernen Produktteams dabei, ihre Arbeitsabläufe in allen Phasen der Erkundung, Planung und Auslieferung zu optimieren. Dank der Verbindung mit der RTS-API von Slack versteht Nalvin Unterhaltungen und kann sie direkt mit Tickets, Dokumenten und Kundenerkenntnissen verknüpfen. So ist sichergestellt, dass wichtiger Produktkontext niemals verloren geht.

Wordsmith liefert dank der Slack-Integration KI-gestützte rechtliche Informationen sowie Dokumentenunterstützung direkt in den Workspace deines Teams. Mitarbeitende können Informationen zu Richtlinien abfragen, neue Verträge erstellen und rechtliche Unterlagen überprüfen. So lassen sich Engpässe aufgrund offener rechtlicher Fragen vermeiden und deine Mitarbeitenden erhalten schnelle und konsistente Antworten passend zum jeweiligen Kontext – so als hätten sie rund um die Uhr einen Rechtsbeistand an ihrer Seite.

Die Workleap AI -App ermöglicht die Verwendung der Workleap-Plattform für Personalfragen in Slack und bietet Führungskräften sofortigen Zugriff auf die neuesten Unterhaltungen, Dateien und Entscheidungen. Die Plattform konsolidiert Daten zu Personaleinstellungen und -leistung mit realem Arbeitskontext – so erweitert sie den Informationsgehalt von Feedback, bildet die Grundlage für Zielsetzungen und Überprüfungen und vernetzt Erkenntnisse aus verschiedenen Tools wie Jira und Notion, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, schneller bessere Personalentscheidungen zu treffen.

„In Slack befindet sich sehr viel Kontext, der für Entwickler:innen wichtig ist – von Design-Entscheidungen über Besprechungen von Vorfällen bis hin zur Frage, warum bestimmte Kompromisse eingegangen wurden. Ich kann Cursor direkt in Slack bitten, diesen Kontext zu verwenden, um eine neue Funktion zu implementieren, einen Fehler zu beheben oder Code umzugestalten. Der Agent liefert einen Pull-Request, den ich überprüfen und innerhalb weniger Minuten live schalten kann. Wir sind ganz angetan von dem, was unsere Teams mit Cursor für Slack alles leisten können.“ Josh Ma Engineering Lead, Cursor

Die Zukunft der Arbeit liegt in der Zusammenarbeit

Die wahre Stärke von KI zeigt sich, wenn deine Agenten dort agieren, wo Teams bereits arbeiten. Mit der Einführung der RTS-API und des MCP-Servers von Slack kannst du jetzt effektive, kontextsensitive KI-Agenten direkt in deinen Slack-Workspace integrieren. Diese Agenten unterstützen die Produktivität und Kreativität, da sie mit Echtzeit-Unterhaltungsdaten arbeiten, sodass sich alle Aufgaben – vom Programmieren bis hin zur Inhaltserstellung – effizienter erledigen lassen.

Bist du bereit für die Zusammenarbeit mit Agenten? Erfahre mehr über die Slack-Plattform, besuche den Slack Marketplace, um dir die neuesten KI-Apps und -Agenten anzusehen, oder erfahre auf Slack.dev, wie du selbst kontextsensitive Agenten erstellst.