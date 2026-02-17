Slack aporta información esencial de la empresa a tus agentes de terceros de forma segura

Imagina un mundo en el que cada tarea, desde el código y la investigación hasta la creación de contenidos, cuente con la ayuda de un agente que conozca a la perfección tu negocio y esté siempre disponible en tu espacio de trabajo. En Slack, esto ya es una realidad. Todos los agentes que conocen tu empresa se reúnen en un solo lugar, lo que hace que la colaboración sea más sencilla y productiva. Se acabó navegar por cientos de pestañas o aplicaciones. Ahora, los equipos pueden colaborar con los agentes como lo harían con otros compañeros de trabajo.

En Dremforce, desvelamos la nueva plataforma de Slack que permite a los socios y desarrolladores crear aplicaciones y agentes de IA completos y basados en información en Slack, lo que crea una colección de información muy amplia para la colaboración entre personas y agentes.

Hoy, nos emociona poder anunciar el lanzamiento general de la API de búsqueda en tiempo real (RTS) de Slack y del servidor del protocolo de contexto del modelo (MCP). Con estos lanzamientos, cada cliente y socio podrá integrar sus agentes de IA de forma segura en los datos de conversaciones en tiempo real de Slack, que son una mina de oro llena de conversaciones sobre proyectos, información de los equipos, decisiones de negocios y mucho más, todo esto manteniendo un nivel de seguridad empresarial muy elevado y conservando los permisos de datos.

Desde el lanzamiento limitado de la API de RTS y el servidor de MCP en octubre, la reacción del mercado ha sido más que notoria.

Inercia del ecosistema: Más de 50 socios líderes del sector, como Anthropic , Google, OpenAI , Perplexity y muchos más, ya crean agentes basados en contexto en la plataforma.

Aumento de la adopción: La actividad de los agentes en Slack ha aumentado, se han multiplicado por 25 las consultas de RTS y llamadas a la herramienta MCP, lo que ha convertido a Slack en la capa de ejecución de los agentes de IA empresariales de los clientes.

Ya seas un desarrollador que usa herramientas como Claude Code o Cursor, o un especialista en marketing que realiza investigaciones con ChatGPT o Perplexity, tus agentes ahora tendrán la información que necesitan para trabajar más rápido, reducir las tareas repetitivas y mejorar tu productividad y creatividad.

“Seguimos expandiendo la integración con Slack a través de nuestra extensión con aplicaciones de MCP y las capacidades de Claude Code. Los clientes empiezan a notar los efectos de esta integración bidireccional, y el uso se está agilizando: respuestas más rápidas basadas en información real de los equipos, flujos de trabajo mejorados y datos ofrecidos directamente en Slack, donde trabajamos cada día. Esta integración permite obtener información de confianza y útil que se ajusta a la forma de trabajar de los equipos”. Scott White Director de Producto de Claude, Anthropic

El poder del contexto de la conversación

El éxito de la IA y los agentes de tu empresa depende de tener la información empresarial adecuada y la capacidad de realizar acciones eficaces dentro de tu flujo de trabajo. Con la API de RTS y el servidor de MCP, podrás acceder de manera segura y flexible a tus datos de Slack en todo momento. Esto permite tener conversaciones basadas en contexto y centradas en cada usuario para que tu IA sea más relevante, precisa y práctica. Puedes usar estos agentes directamente dentro de Slack o a través una interfaz de agente específica. Sin embargo, sea dónde sea, podrás acceder de manera segura a tus datos con seguridad integrada, permisos y recuperación. Todo a tu manera.

El servidor de MCP de Slack optimiza la forma en la que los modelos grandes de lenguaje y los agentes de IA acceden a datos de Slack, ofreciendo información conversacional con la que nutrir las respuestas y acciones de los agentes. Sirve como una capa de comunicación unificada y bidireccional que respeta los permisos de los usuarios y acaba con las integraciones complejas y centradas en un solo servicio.

La API de RTS permite que las aplicaciones accedan de manera segura y basada en consultas a los datos de Slack, para recuperar exclusivamente la información que necesitan sin almacenar los datos de clientes en servidores externos. Cuando se usa como contexto para los agentes, esta estrategia ayuda a generar respuestas más relevantes, precisas y basadas en el trabajo real.

“Hemos probado el MCP de Slack con Trivago Copilot, nuestra solución de IA interna, y las primeras valoraciones han sido muy positivas. La capacidad de obtener información en tiempo real de Slack directamente en nuestros flujos de trabajo de IA permite a nuestros equipos buscar datos de la empresa de manera más eficaz y ayuda a nuestros agentes a publicar novedades en Slack sin tener que cambiar de interfaz. Este tipo de integración hace que las herramientas de IA se sientan más cercanas, como una parte integral de nuestro flujo de trabajo”. Matthias Ramge Líder de Gestión Interna de Producto, Trivago

Una oferta de agentes basados en contexto cada vez más amplia

Este lanzamiento también incluye una nueva camada de agentes de socios en Slack Marketplace, lo que ayuda a los equipos a trabajar de manera más eficiente en diferentes departamentos y casos de uso. Ya sea que necesites agentes para una amplia variedad de tareas, como la codificación, redacción o investigación, o para departamentos concretos, como ingeniería, legal, marketing y muchos más, siempre tendrás los agentes adecuados para tus necesidades en Slack.

Estos son algunos de los agentes más recientes creados con la API de RTS y el servidor de MCP que ya están disponibles en Slack:

Búsqueda con agentes

La búsqueda con agentes usa agentes para recuperar y analizar las conversaciones, los documentos y fuentes externas de Slack, personalizando los resultados para el usuario, la situación y el canal concretos, todo mientras respeta el modelo de permisos de Slack. Se trata de agentes de búsqueda que conocen la información de Slack y que puedes iniciar directamente desde la herramienta para colaborar de manera eficiente con tu equipo.

Claude es un asistente de IA de Anthropic que puede colaborar de manera fluida con tu equipo a través de mensajes directos, un panel de asistente de IA o @menciones en hilos de conversaciones. Se trata de una herramienta versátil que puede realizar búsquedas en la web, conectarse a fuentes de datos y analizar documentos. Mediante la integración de datos de Slack con la aplicación de Claude, puedes buscar entre los canales, mensajes y archivos de tu espacio de trabajo, lo que crea un servicio de IA adaptado a las necesidades de tu equipo.

Guru ofrece una capa de conocimiento de confianza para nutrir a agentes basados en contexto en Slack. Mediante la combinación de información en tiempo real de Slack con los datos verificados constantemente de la empresa, Guru garantiza que los agentes y los equipos reciban respuestas precisas y basadas en los permisos correspondientes.

Manus es un agente de IA general autónomo diseñado para completar tareas y ofrecer resultados. Con el conector de Slack para Manus, puede analizar tus canales, obtener información clave, convertir las conversaciones en acciones y compartir resultados con tu equipo, todo mediante comandos sencillos en lenguaje natural. Es como tener un asistente personal que conoce a la perfección a tu equipo.

Perplexity es un agente que destaca por analizar y resumir grandes cantidades de texto y documentos. Ofrece información y resúmenes rápidos, lo que permite a tus equipos gestionar y comprender información compleja de manera sencilla, todo desde el entorno de Slack.

“Las capacidades de búsqueda en tiempo real y MCP de Slack hacen que los equipos puedan buscar y aplicar la información que tenemos en Slack de forma más sencilla. Partiendo de esa base, queremos ayudar a los agentes a convertir la información en tiempo real basada en permisos en resultados prácticos que nos ayuden en nuestro trabajo diario, todo mientras se respeta la propiedad de los datos, la seguridad y los límites de la organización”. Tao Zhang Cofundador y director de personal, Manus

Agentes de productividad y gestión de tareas

Tus agentes de productividad favoritos te ayudan a trabajar mejor programando citas, configurando recordatorios, creando y actualizando información automáticamente y gestionando tu día a día.

Ari es el compañero de IA ideal, que ayuda a líderes y equipos a trabajar de la mejor manera posible convirtiendo las comunicaciones en acciones y consejos claros. Con la API de búsqueda en tiempo real de Slack, Ari puede conseguir que los usuarios sigan organizados y recuperar y sintetizar la información de las conversaciones al instante, lo que le permite responder a preguntas tan abiertas como “¿Qué ha pasado?” y “¿Cómo debemos afrontar esto?” con datos y empatía dentro de tu flujo de trabajo.

Read AI para Slack permite a los usuarios publicar todas las notas de reuniones directamente en Slack, lo que incorpora el servicio de Read AI directamente en el flujo de trabajo diario. Ahora, con la búsqueda en tiempo real, los usuarios también pueden chatear con todos los datos conectados, lo que permite realizar búsquedas instantáneas y adecuadas en todas las reuniones y plataformas conectadas.

Tembo es un agente de ingeniería en segundo plano para Slack. Se encarga de trabajar en conversaciones, errores y alertas, así como en automatizaciones programadas y basadas en eventos, lo que genera solicitudes pull o actualizaciones estructuradas que se pueden revisar en Slack.

Spotter es un agente de BI de ThoughtSpot que usa el servidor de MCP de Slack para conectarse de forma segura a los datos empresariales en tiempo real con las conversaciones de Slack, lo que convierte las conversaciones diarias en información útil. Los equipos pueden realizar preguntas a Spotter en lenguaje natural y analizar datos como los niveles de inventario de la cadena de suministro, el rendimiento de un producto particular y mucho más. Además, después podrán compartir los resultados del análisis directamente en los canales de Slack para que las decisiones se basen siempre en los datos más recientes.

Automatización de flujos de trabajo y agentes de contenido

Trabaja con agentes para crear, gestionar y optimizar flujos de trabajo y contenido automáticamente y sin salir de Slack. Conociendo la información en tiempo real de la empresa y sus necesidades, los agentes ayudan a que los equipos trabajen de forma más fluida, automatizan los procesos de soporte y generan contenido personalizado en cuestión de segundos.

Alysio GTM AI Workspace ahora está conectado con el servidor de MCP de Slack, donde los equipos pueden realizar preguntas, generar datos en tiempo real y realizar acciones en sus herramientas de GTM, todo sin abandonar Slack. Alysio también permite realizar análisis y acciones en los canales, hilos y mensajes de Slack, lo que hace que sea una interfaz que muestra inteligencia de ingresos en tiempo real.

Credal AI permite crear, implementar y gestionar agentes de IA seguros que pueden sintetizar los datos de las empresas, generar contenido y realizar acciones. La API de RTS de Slack permite a estos agentes buscar de manera rápida y segura en el historial de la conversación de la empresa, obteniendo los datos más precisos y relevantes para las solicitudes de los usuarios.

Moveworks es una plataforma de asistentes de IA para que tus equipos puedan buscar y realizar acciones en los sistemas de la empresa, unificando la información y el contenido de diferentes herramientas en un solo servicio de búsqueda empresarial. Gracias a la API de RTS de Slack para la recuperación semántica y de palabras clave, Moveworks mejora la calidad de la búsqueda obteniendo canales, mensajes y archivos relevantes de Slack para ofrecer resultados más precisos y basados en el contexto.

WRITER es una plataforma de agentes de IA empresariales creada para ejecutar y escalar el trabajo de marca de manera adecuada entre los equipos de marketing y ventas, lo que les permite delegar flujos de trabajo complejos a los agentes que se ejecutan de manera segura con sus datos y herramientas. El servidor de MCP de Slack permite a WRITER buscar entre mensajes, archivos, usuarios y canales, así como leer la actividad reciente y las conversaciones completas de los hilos. Además, WRITER también puede realizar acciones en Slack, como enviar mensajes y generar nuevos canvas de Slack con contenido estructurado para compartir y colaborar, lo que hace que WRITER pueda interpretar, analizar y realizar acciones basándose en la actividad de Slack dentro de WRITER.

Agentes de funciones y casos de uso concretos

Usa los mejores agentes especializados para funciones organizativas concretas, como la redacción, compilación, aspectos jurídicos o de recursos humanos para crear contenido de gran calidad, enviar código y sacar el trabajo adelante más rápido que nunca. Mediante la integración de estos expertos en tu espacio de trabajo de Slack, tus equipos podrán colaborar de forma eficaz en su flujo de trabajo, lo que ayuda a mejorar el rendimiento general.

Claude Code es un agente de código basado en IA que ayuda a los desarrolladores a comprender, compilar y refactorizar bases de código a través de interacciones en lenguaje natural basadas en proyectos reales. Los clientes pueden realizar preguntas sobre el código, revisar cambios y coordinar arreglos directamente en los canales del equipo, lo que convierte las conversaciones del día a día en flujos de trabajo de desarrollo más rápidos y colaborativos.

Cursor para Slack permite a los equipos delegar tareas en los agentes de código directamente desde Slack para convertir una idea en una solicitud pull en muy poco tiempo. Mediante la conexión con los datos de Slack, Cursor puede buscar y aprovechar toda la información entre canales de espacios de trabajo, mensajes y archivos para crear y enviar código más rápido.

Learn Place Assistant es un ayudante de aprendizaje basado en IA que ayuda a los usuarios a ampliar sus conocimientos a través de utas de estudio personalizadas, explicaciones adaptadas y seguimiento de progreso, lo que hace que el aprendizaje sea más eficiente y adaptado a los objetivos de cada persona. Con la API de RTS de Slack, los equipos pueden disfrutar de un soporte de aprendizaje personalizado y orientación sobre materias directamente en sus conversaciones y flujos de trabajo, lo que aumenta el uso compartido de conocimientos y el desarrollo de aptitudes sin abandonar el flujo de trabajo.

Nalvin ayuda a los equipos de producto modernos a mejorar el descubrimiento, la planificación y la entrega de proyectos. Con la API de RTS de Slack, Nalvin ahora puede comprender las conversaciones mientras se producen y conectarlas automáticamente a los tickets, documentos y datos de clientes, lo que garantiza que la información más importante de un producto no se pierda nunca.

La integración de Slack con Wordsmith integra la información y documentación legal basadas en IA en el espacio de trabajo de tu equipo. Los empleados podrán pedir ayuda sobre las políticas, crear nuevos contratos y revisar documentos legales al instante, lo que reduce los cuellos de botella jurídicos y ofrece respuestas rápidas, coherentes y basadas en contexto. Es como tener un experto jurídico disponible en todo momento.

La aplicación de The Workleap AI integra la plataforma de gestión de personal de Workleap en Slack, lo que permite que los líderes accedan al instante a las conversaciones, los archivos y decisiones más recientes. Unifica los datos de interacción y rendimiento con la información del trabajo real, lo que nutre los comentarios, asienta los objetivos y las revisiones y conecta datos de herramientas como Jira y Notion para que tus equipos puedan tomar mejores decisiones más rápido.

“Una gran cantidad de información sobre ingeniería se encuentra en Slack, desde las decisiones de diseño hasta las conversaciones sobre incidencias en las que se basan las decisiones que tomamos. Puedes pedir a Cursor que use esa información para implementar una nueva función, solucionar un error o refactorizar código directamente en Slack. El agente te ofrece una versión que puedes revisar y enviar en cuestión de minutos. Nos encanta ver lo que los equipos consiguen crear con Cursor para Slack”. Josh Ma Director de ingeniería, Cursor

El futuro del trabajo se basa en la colaboración

La verdadera capacidad de la IA se abre camino cuando los agentes trabajan codo con codo con tus equipos. Con el lanzamiento general de la API de RTS y el servidor de MCP de Slack, ahora puedes integrar agentes de IA útiles y basados en contexto directamente en tu espacio de trabajo de Slack. Estos agentes mejoran tu productividad y creatividad usando datos conversacionales en tiempo real, lo que convierte cada tarea (desde la compilación de código a la creación de contenidos) en un proceso más eficiente.

¿Quieres empezar tu aventura en el mundo de los agentes? Obtén más información sobre la plataforma de Slack, visita Slack Marketplace para conocer las aplicaciones y agentes de IA más recientes o descubre cómo crear tus propios agentes basados en contexto en Slack.dev.