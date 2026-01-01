準備好建立自己的 Agentforce 了嗎？

這些示範有助於你快速開始使用。瞭解方法：

  • 將頻道專家帶入任一個 Slack 頻道
  • 自訂預先建立的 Slack 代理範本
  • 建置各項代理功能，在 Slack 和團隊一起採取實際行動

利用 Slack 的 Agentforce 幫助每個團隊更快速、更聰明地工作。

