准备好构建自己的 Agentforce 了吗？

这些演示将帮助你快速开始使用。了解如何操作：

  • 将频道专家引入任何 Slack 频道
  • 自定义预构建的 Slack 代理模板
  • 构建能在 Slack 中与团队协同执行实际操作的代理

使用 Slack 中的 Agentforce 来帮助每个团队更快、更智能地工作。

