Durch die Produktivitätsplattform bleiben die Projekt-Teams von trivago agil und innovativ

Eine der weltweit führenden Websites für die Suche nach Unterkünften, trivago, erhält von Slack die Auszeichnung für Exzellenz – Deutschland für die Nutzung von Slack seit mehr als sieben Jahren zur Unterstützung seines hybriden Arbeitsmodells, das den Mitarbeiter:innen nahtlose Integrationen und eine agile, leicht zugängliche und dynamische Kommunikation ermöglicht.

Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Die Mitarbeiter:innen von trivago stammen aus mehr als 80 Nationen und haben das gemeinsame Ziel, das Suchen und Vergleichen von Hotels und anderen Unterkünften für Millionen von Reisenden neu zu gestalten.

Der Schlüssel zur Arbeitskultur von trivago ist die Flexibilität, die durch den Einsatz der sicheren, Channel-basierten Kollaborationsplattform Slack gefördert wird. Slack-Channels und benutzerdefinierte Emojis sorgen dafür, dass die Projekt-Teams ihre Verfügbarkeit aufeinander abstimmen und Grenzen setzen, die die Mitarbeiter:innen zu einer gesunden Work-Life-Balance ermutigen. Sie haben bewährte Methoden, wann und wie Slack Huddles für schnelle Check-ins genutzt werden können.

Bestimmte Slack-Channels befassen sich mit den wichtigsten Geschäfts-, Produkt- und Branchen-Updates von trivago und Unit-Channels fördern das Engagement der gesamten Belegschaft. Das Unternehmen hat vor Kurzem Community-Gruppen mit engagierten Botschafter:innen ins Leben gerufen, um in einer Zeit, in der viele neue Mitarbeiter:innen aus dem Ausland hinzukommen, die Kontakte zu fördern und ein freundliches Umfeld zu schaffen.

Die technischen Projekt-Teams von trivago nutzen Automatisierung, benutzerdefinierte Vorlagen und Workflows für asynchrone tägliche Team-Check-ins und Rückblicke und stellen für Routineprozesse Slack-Erinnerungen ein. Zu den komplexeren Workflows gehört ein für das Rechtsteam entwickelter Bot, der die Erfassung von Quartalsverträgen automatisiert. Das Unternehmen hat außerdem kürzlich eine Schulung zum Workflow-Builder veranstaltet, um interessierte Mitarbeiter:innen zu befähigen, ihre eigenen wiederverwendbaren Workflows ohne Code zu erstellen – und zwar direkt in den Channels, in denen sie zusammenarbeiten.

Trivago nutzt Slack Connect, um die Kommunikation mit mehr als 110 externen Organisationen, darunter Werbekunden und Partnerunternehmen, zu optimieren. Außerdem testet das Unternehmen die Nutzung der Plattform für die Kontaktaufnahme mit neuen Mitarbeiter:innen vor dem Onboarding.

Darüber hinaus hat das Unternehmen bestehende interne Tools in die Slack-Workflows implementiert, darunter ein Feedback-Tool, das es allen ermöglicht, Kommentare, Überlegungen und Ideen anonym auszutauschen und so jegliche Silos zu durchbrechen.

Der Abbau von Hierarchien, die Förderung von Flexibilität und die Nutzung von Automatisierung zur Optimierung der Arbeit in Slack werden trivago auch weiterhin zu einem Vorreiter einer innovativen, zukunftsorientierten Unternehmenskultur machen, von der Millionen von glücklichen Reisenden profitieren.