Com sua plataforma de produtividade, as equipes do Trivago mantêm a agilidade e a inovação

Site líder global em pesquisa de acomodações, o Trivago recebeu o Prêmio de Excelência — Alemanha por usar o Slack há mais de sete anos para apoiar seu modelo de trabalho híbrido, capacitando os funcionários com integrações perfeitas e ágeis e uma comunicação dinâmica e acessível.

Fundada em 2005 e sediada em Düsseldorf, a força de trabalho do Trivago representa mais de 80 países, unidos pelo objetivo comum de redefinir a forma como milhões de viajantes pesquisam e comparam hotéis e outros tipos de acomodações.

O elemento central da cultura de trabalho do Trivago é a flexibilidade, estimulada pelo uso da plataforma segura de mensagens baseada em canais do Slack. Os canais do Slack e os emojis personalizados alinham as equipes quanto às expectativas de disponibilidade, definindo limites que motivam os funcionários a adotar um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Eles conhecem as práticas recomendadas sobre o momento certo e a maneira de usar os Círculos do Slack para fazer verificações rápidas.

Existem canais específicos do Slack para as linhas de negócios mais importantes do Trivago, os produtos e as atualizações do setor, enquanto os canais gerais impulsionam o envolvimento de toda a força de trabalho. Recentemente, a empresa lançou grupos da comunidade próxima, com embaixadores dedicados a promover a conexão e criar um ambiente acolhedor em um período em que muitos recém-chegados estavam sendo integrados remotamente.

As equipes técnicas do Trivago utilizam automação, modelos e fluxos de trabalho personalizados para fazer retrospectivas e reuniões diárias assíncronas, com a definição de lembretes para processos de rotina. Os fluxos de trabalho mais avançados incluem um bot personalizado para que a equipe jurídica automatize todos os contratos trimestrais. A empresa também realizou recentemente um treinamento do criador de fluxo de trabalho para qualificar qualquer funcionário interessado em definir seus próprios fluxos de trabalho sem código reutilizáveis, diretamente no local onde as pessoas já estão trabalhando: os canais.

Para simplificar a comunicação com mais de 110 organizações externas, incluindo anunciantes e parceiros, o Trivago usa o Slack Connect. A empresa também está testando o uso da plataforma para conexões de pré-integração de novos funcionários.

Além disso, também implementou ferramentas internas nos fluxos de trabalho do Slack, incluindo uma ferramenta de feedback que permite que qualquer pessoa faça comentários, reflexões e dê ideias de forma anônima, ultrapassando o isolamento entre departamentos em todos os níveis.

Ao eliminar as hierarquias, estimular a flexibilidade e utilizar a automação para simplificar o trabalho no Slack, o Trivago continuará na vanguarda da inovação com sua cultura visionária que atende a milhões de viajantes.