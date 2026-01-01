Kin + Carta une a su equipo global con Slack

Imagina poder reunir los mejores talentos y recursos de todo el mundo para identificar oportunidades innovadoras para tu negocio. Esa es la fuerza motriz que hay detrás del proveedor de servicios de transformación digital Kin + Carta.

Kin + Carta va más allá del modelo típico de agencia al reunir a más de 1600 expertos tecnólogos, estrategas y personal creativo en 12 oficinas repartidas por cuatro continentes. Su misión: ayudar a los clientes a ofrecer a los consumidores productos y servicios de nueva generación.

Kin + Carta, con sede en Londres, trabaja con empresas líderes de varios sectores, desde el cuidado de la salud y la agricultura hasta los servicios financieros y el comercio minorista. Al colaborar con sus clientes mediante Slack, la red global de empleados de Kin + Carta brinda servicios de colaboración de primer nivel al tiempo que optimiza las experiencias de los clientes.

”Con Slack, podemos hacer crecer nuestra cultura al mismo tiempo que hacemos crecer nuestro negocio”. J Schwan Director general, Kin + Carta

Una consultoría digital coherente y de alto rendimiento

Kin + Carta originalmente estaba formada por nueve agencias y consultorías digitales vagamente vinculadas entre sí que operaban de manera autónoma. Eso significaba que los clientes a menudo terminaban trabajando con cuatro o cinco partes diferentes de la empresa, muchas de las cuales usaban diferentes herramientas para compartir documentos u organizar reuniones internas de sincronización.

"Antes de que todos comenzáramos a usar Slack, hubo varias ocasiones en las que tuve que acceder a internet y descargar una versión de la plataforma de otra persona para ver un documento", explica Graham Halling, director de Consultoría de Kin + Carta.

En el transcurso de 18 meses, la dirección de la empresa aunó las destrezas de todas sus agencias y consultorías digitales en todo el mundo, presentándose en el mercado como una sola consultoría: Kin + Carta. Y Slack jugó un papel fundamental a la hora de reunir a todo el personal, aunar zonas horarias y acabar con el aislamiento de información en el proceso.

"Dado que estos grupos estaban trabajando y colaborando en varias herramientas diferentes, una de las primeras cosas que hicimos al aunar a las empresas fue incorporar Slack como la plataforma de colaboración común en todo Kin + Carta", destaca J Schwan, director general de Kin + Carta.

Con el apoyo de Slack, Kin + Carta pudo establecer su sede digital y reestructurar el negocio en tres ramas:

Kin + Carta Advise: estrategas de front-end que utilizan un enfoque basado en tecnología y datos para ayudar a los clientes a identificar oportunidades y estrategias de crecimiento para la era digital

estrategas de front-end que utilizan un enfoque basado en tecnología y datos para ayudar a los clientes a identificar oportunidades y estrategias de crecimiento para la era digital Kin + Carta Create: diseñadores e ingenieros que ayudan a las empresas a acelerar la innovación, entregar productos cruciales para el negocio y aumentar los medios internos

diseñadores e ingenieros que ayudan a las empresas a acelerar la innovación, entregar productos cruciales para el negocio y aumentar los medios internos Kin + Carta Connect: profesionales del marketing con amplia experiencia en la selección e implementación de plataformas de datos de clientes, plataformas de experiencia digital y plataformas de comercio

2160019721331 Digital innovation channel Kin + Carta Canales announcements engineering-team kin-carta-advise kin-carta-create proj-cust-digital... Mensajes directos Dolores Vega María del Carmen Martín Marcos Bravo proj-cust-digital... Project custom digital innovation 3 Matías González Morning Dolores Vega María del Carmen Martín Did the client approve the recommended copy for the new bill pay feature? 2 Dolores Vega Yes they did! I believe María del Carmen Martín is coordinating with our engineering team now regarding next steps. 2 María del Carmen Martín That's correct. Will get this into a user story for our build team to update in sprint 2.2 2

"Debido a que estamos en cuatro continentes diferentes, necesitamos una comunicación global en tiempo real, pero también necesitamos un marco que ofrezca libertad para que las personas creen diferentes temas o áreas de interés que sean importantes para ellos, tanto laborales como no laborales", afirma Schwan.

”Cada proyecto, cada cliente y cada equipo tiene su propio canal de Slack para la colaboración, lo que garantiza que cumplamos la promesa que les hacemos a nuestros clientes”. J Schwan Director general, Kin + Carta

Optimización de un enfoque con prioridad en el cliente mediante canales de Slack

La medida de éxito más valiosa de Kin + Carta gira en torno a los resultados que ofrece a los clientes. Sin embargo, cuando los compañeros de trabajo no forman parte de conversaciones por correo electrónico importantes o se ponen a trabajar en un proyecto ya empezado mitad sin disponer de contexto, eso se traduce en valor perdido para el cliente. Slack permite a Kin + Carta operar de la manera más eficiente posible al garantizar que los compañeros de trabajo y los clientes se mantengan informados a través de los canales de Slack: un lugar para que los equipos compartan mensajes, herramientas y archivos.

"Somos un negocio de personas, por lo que nuestro personal es nuestro producto: nuestros clientes pagan por nuestra experiencia", explica Schwan.

[product_ui id="2160020110691" description="Web accessibility channel" /]

Kin + Carta también puede trabajar directamente con los clientes en Slack, gracias a la función de invitados multicanal y monocanal. Esto no solo facilita la colaboración con los clientes, sino que también consolida las relaciones que Kin + Carta desarrolla con los clientes.

"A menudo colaboramos con los clientes directamente en Slack para asegurarnos de que todos estemos coordinados, porque tratamos nuestro trabajo como si todos fuéramos un solo equipo", apunta Ben Pitman, jefe de Ingeniería de Kin + Carta.

”Los canales de Slack garantizan que brindemos la mejor experiencia para nuestros clientes al hacer posible nuestros esfuerzos de colaboración”. J Schwan Director general, Kin + Carta

Un equipo y ecosistema conectados

El equipo de ingeniería de Kin + Carta ha eliminado el alto coste de tener que cambiar de contexto, pasando a trabajar directamente en Slack mediante las integraciones de las apps.

"Lo que realmente les gusta a nuestros ingenieros de Slack es la capacidad de automatizar y mejorar nuestro flujo de trabajo", destaca Pitman. "Tan pronto como sucede algo, se crea un evento y recibimos un mensaje en Slack en el que podemos actuar de inmediato".

El equipo de ingeniería de Kin + Carta también ha creado integraciones personalizadas para aumentar la automatización de las tareas. Por ejemplo, una integración de incorporación personalizada permite a cualquier persona del departamento de TI de Kin + Carta activar una cuenta de Slack de un nuevo empleado y otras cuentas pertinentes en G Suite, Greenhouse, Zoom y otros programas escribiendo un comando "/nombre del nuevo empleado" en un canal cerrado de Slack.

Para FWD, la cumbre anual de innovación de la empresa, Karl Hampson, director de Inteligencia Artificial en Kin + Carta, trabajó con un equipo multifuncional para crear una experiencia llamada ConnectLive: una herramienta de gestión interna de los conocimientos en tiempo real que se sitúa encima de Slack. ConnectLive permite a los empleados ver una versión filtrada de aquello de lo que los diferentes equipos de una organización están hablando y en lo que están trabajando dentro de Slack, impulsando una toma de decisiones más inteligente en general.

"En la práctica, Slack representa la conectividad en todo Kin + Carta", afirma Hampson. “Así que llevamos la idea de esa conexión a otro nivel. Cualquiera que asista a una de nuestras conferencias podría acceder a ConnectLive y experimentar Kin + Carta a través de su prisma de interés dentro del campo de la tecnología y la innovación».

Son desarrollos personalizados como este los que demuestran el poder del ecosistema coherente que Kin + Carta ha creado y las soluciones que pueden ofrecer a sus clientes.

"Ya sea aprendizaje automático, inteligencia artificial u otras áreas de propiedad centradas en el producto y la estrategia, podemos conectar nuestras comunidades de práctica en todo el mundo en tiempo real gracias a Slack", explica Pitman. "Podemos asegurarnos de que Kin + Carta en su totalidad sea tan bueno como el mejor de nosotros".