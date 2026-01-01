Kin + Carta une sua equipe global com o Slack

Imagine poder reunir os melhores talentos e recursos de todo o mundo para identificar oportunidades inovadoras para a sua empresa. Essa é a força motriz por trás do provedor de serviços de transformação digital Kin + Carta.

A Kin + Carta vai além do modelo típico de agência ao reunir mais de 1.600 especialistas em tecnologia, estratégia e criatividade em quatro continentes e 12 escritórios. A missão: ajudar os clientes a oferecer aos consumidores uma nova geração de produtos e serviços.

Com sede em Londres, a Kin + Carta trabalha com as principais organizações de setores como saúde, agricultura, serviços financeiros e varejo. Ao colaborar com clientes que usam o Slack, a rede global de funcionários da Kin + Carta proporciona serviços de colaboração de alto nível e, ao mesmo tempo, otimiza as experiências dos clientes.

”Com o Slack, é possível promover o crescimento da nossa cultura ao mesmo tempo em que o negócio se expande.” J Schwan CEO, Kin + Carta

Criar uma consultoria digital coerente e de alto rendimento

Originalmente, a Kin + Carta era formada por nove consultorias e agências digitais informalmente associadas que operavam de maneira autônoma. Desse modo, muitas vezes os clientes trabalhavam com quatro ou cinco departamentos diferentes da empresa, e muitos deles usavam ferramentas distintas para compartilhar documentos ou organizar reuniões internas.

"Antes de todos começarem a usar o Slack, houve várias ocasiões em que tive que acessar a Internet e baixar uma única versão da plataforma de outra pessoa para ver um documento", diz Graham Halling, diretor de consultoria da Kin + Carta.

Ao longo de 18 meses, a diretoria reuniu as habilidades de todas as suas agências e consultorias digitais em todo o mundo, chegando ao mercado como uma única consultoria: a Kin + Carta. O Slack teve um papel fundamental na hora de reunir todos, superando fusos horários e eliminando processos isolados.

"Como esses grupos estavam trabalhando e colaborando em várias ferramentas diferentes, uma das primeiras coisas que fizemos ao reunir as empresas foi incorporar o Slack como a plataforma de colaboração comum em toda a Kin + Carta", comenta J Schwan, diretor-geral da Kin + Carta.

Com o apoio do Slack, a Kin + Carta estabeleceu sua sede digital e reestruturou o negócio em três departamentos:

Kin + Carta Advise: estrategistas de front-end que com um foco baseado em tecnologia e dados para ajudar os clientes a identificar oportunidades e estratégias de crescimento para a era digital

estrategistas de front-end que com um foco baseado em tecnologia e dados para ajudar os clientes a identificar oportunidades e estratégias de crescimento para a era digital Kin + Carta Create: designers e engenheiros que ajudam empresas a acelerar a inovação, entregar produtos críticos para o negócio e aumentar as capacidades internas

designers e engenheiros que ajudam empresas a acelerar a inovação, entregar produtos críticos para o negócio e aumentar as capacidades internas Kin + Carta Connect: profissionais de marketing com ampla experiência na seleção e implementação de plataformas de dados de clientes, plataformas de experiência digital e plataformas de comércio

2160019721331 Digital innovation channel Kin + Carta Canais announcements engineering-team kin-carta-advise kin-carta-create proj-cust-digital... Mensagens diretas Carmen Veiga Ana Lopes Marcos Souza proj-cust-digital... Project custom digital innovation 3 Matias Brito Morning Carmen Veiga Ana Lopes Did the client approve the recommended copy for the new bill pay feature? 2 Carmen Veiga Yes they did! I believe Ana Lopes is coordinating with our engineering team now regarding next steps. 2 Ana Lopes That's correct. Will get this into a user story for our build team to update in sprint 2.2 2

"Como estamos em quatro continentes diferentes, precisamos de uma comunicação global em tempo real, mas também de uma estrutura que ofereça liberdade para que as pessoas criem diferentes assuntos ou áreas de interesse que sejam importantes para elas, tanto profissionais quanto não profissionais", afirma Schwan.

”Cada projeto, cada cliente e cada equipe tem um canal exclusivo no Slack para colaborar, o que garante o cumprimento da promessa que fazemos aos clientes.” J Schwan CEO, Kin + Carta

Otimizar uma abordagem de prioridade para o cliente com os canais do Slack

A medida de sucesso mais valiosa da Kin + Carta está relacionada aos resultados que oferece aos clientes. Mas quando os colegas de trabalho não recebem e-mails ou entram na metade de um projeto, sem contexto, esse valor se perde para o cliente. O Slack permite que a Kin + Carta opere da maneira mais eficiente possível ao garantir que companheiros de trabalho e clientes se mantenham informados por meio dos canais do Slack: um local para as equipes compartilharem mensagens, ferramentas e arquivos.

"Somos uma empresa de pessoas, portanto, nosso pessoal é nosso produto: os clientes estão pagando por uma experiência", diz Schwan.

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A Kin + Carta também trabalha com clientes diretamente no Slack por meio do recurso de convidados multicanal e de canal único do Slack. Isso não somente facilita a colaboração com os clientes, como também consolida as relações que a Kin + Carta desenvolve com eles.

"Frequentemente colaboramos com os clientes diretamente no Slack para garantir que todos estejam alinhados, porque tratamos nosso trabalho como se todos fossem uma só equipe", explica Ben Pitman, chefe de engenharia da Kin + Carta.

”Com os canais do Slack, é possível coordenar todos os nossos esforços de colaboração, o que permite oferecer a melhor experiência aos clientes.” J Schwan CEO, Kin + Carta

Estabelecer uma equipe e um ecossistema conectados

A equipe de engenharia da Kin + Carta eliminou o alto custo da alternância de contexto trabalhando diretamente no Slack com integrações de apps.

"O que nossos engenheiros realmente gostam no Slack é a capacidade de automatizar e melhorar o fluxo de trabalho", diz Pitman. "Assim que algo acontece, um evento é acionado e recebemos uma mensagem no Slack e podemos agir imediatamente."

A equipe de engenharia da Kin + Carta também criou integrações personalizadas para aumentar a automação de tarefas. Por exemplo, uma integração personalizada de integração permite que qualquer pessoa do departamento de TI da Kin + Carta crie uma conta do Slack para um novo contratado e outras contas correspondentes no G Suite, no Greenhouse, no Zoom e em outros programas digitando um comando "/new-contract name" em um canal privado do Slack.

Na conferência anual de inovação da empresa, a FWD, Karl Hampson, diretor de inteligência artificial da Kin + Carta, trabalhou com uma equipe multifuncional para criar uma experiência chamada ConnectLive, uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento interno em tempo real no Slack. A ConnectLive permite que os funcionários vejam uma versão filtrada do que diferentes equipes de uma organização estão discutindo e trabalhando no Slack, impulsionando uma tomada de decisões mais inteligente no geral.

"Na verdade, o Slack representa a conexão em toda a Kin + Carta", diz Hampson. "Então, levamos a ideia dessa conexão para outro nível. Qualquer pessoa que participe de uma de nossas conferências poderá acessar a ConnectLive e experimentar a Kin + Carta por meio do interesse que tem em tecnologia e inovação."

São desenvolvimentos personalizados como este que demonstram o poder do ecossistema coeso que a Kin + Carta criou e as soluções que a empresa pode levar ao mercado para seus clientes.

"No aprendizado de máquina, na inteligência artificial ou em outras áreas de propriedade centradas no produto e na estratégia, é possível conectar nossas comunidades de prática em todo o mundo em tempo real, graças ao Slack", diz Pitman. "Garantimos que a Kin + Carta é tão boa quando o nosso melhor."