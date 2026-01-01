“저희는 Slack을 저희 에코시스템 전반을 연결해 주는 연결 계층으로 생각합니다. Microsoft 365는 여전히 핵심 기반으로 자리 잡고 있으며, Slack은 업무 흐름 속에서 협업과 가시성을 더해 이를 보완합니다. 각 플랫폼은 각자의 강점을 발휘하고 있습니다.”

CIO, Commvault Ha Hoang