Slack과 Microsoft 365가 어떻게 연동되는지 확인해 보세요.
Slack이 Microsoft 365 도구를 어떻게 정리해 주는지 확인해 보세요. 별도의 탭을 열지 않고도 Outlook 이메일을 찾고 Teams 통화에 바로 참여할 수 있습니다.
- Slack에서 바로 Outlook 전체를 검색하세요
- 어떤 채널에서든 Teams 통화를 시작할 수 있습니다
- OneDrive 파일 즉시 미리보기
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여러 인증으로 입증된 실력입니다. 수천 건의 G2 리뷰가 이를 뒷받침합니다.
“Slack을 통해 직원들은 직장에서 진정한 자신을 표현하고, 커뮤니티를 구축할 수 있습니다. 자동화부터 봇, 통합 기능에 이르기까지, 이는 진정한 개발자 플랫폼이기도 합니다. 저희는 Slack을 정말 사랑합니다.”
"Slack을 사용하기 전에는 수많은 이메일과 Teams 대화 속에 파묻혀 의사 결정을 제대로 못하는 경우가 많았습니다. 하지만 이제는 모든 콘텍스트가 채널에 있어서, 검색이 가능하고 레코드와 연결되며 워크플로와도 유기적으로 연결됩니다. 팀과 AI가 필요로 하는 정보가 항상 바로 그곳에 있기 때문에 더 빠르게 일할 수 있습니다."
“저희는 Slack을 저희 에코시스템 전반을 연결해 주는 연결 계층으로 생각합니다. Microsoft 365는 여전히 핵심 기반으로 자리 잡고 있으며, Slack은 업무 흐름 속에서 협업과 가시성을 더해 이를 보완합니다. 각 플랫폼은 각자의 강점을 발휘하고 있습니다.”
“Slack을 통해 직원들은 직장에서 진정한 자신을 표현하고, 커뮤니티를 구축할 수 있습니다. 자동화부터 봇, 통합 기능에 이르기까지, 이는 진정한 개발자 플랫폼이기도 합니다. 저희는 Slack을 정말 사랑합니다.”
"Slack을 사용하기 전에는 수많은 이메일과 Teams 대화 속에 파묻혀 의사 결정을 제대로 못하는 경우가 많았습니다. 하지만 이제는 모든 콘텍스트가 채널에 있어서, 검색이 가능하고 레코드와 연결되며 워크플로와도 유기적으로 연결됩니다. 팀과 AI가 필요로 하는 정보가 항상 바로 그곳에 있기 때문에 더 빠르게 일할 수 있습니다."
“저희는 Slack을 저희 에코시스템 전반을 연결해 주는 연결 계층으로 생각합니다. Microsoft 365는 여전히 핵심 기반으로 자리 잡고 있으며, Slack은 업무 흐름 속에서 협업과 가시성을 더해 이를 보완합니다. 각 플랫폼은 각자의 강점을 발휘하고 있습니다.”
2 G2 Microsoft Teams 리뷰 및 제품 세부정보, 2025년 11월