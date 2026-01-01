Découvrez comment Slack et Microsoft 365 fonctionnent ensemble.

Découvrez comment Slack organise vos outils Microsoft 365, pour que vous puissiez consulter vos e-mails Outlook et rejoindre des appels Teams sans avoir à ouvrir de nouveaux onglets.

  • Effectuez des recherches dans Outlook directement depuis Slack
  • Lancez des appels Teams depuis n’importe quel canal
  • Affichez instantanément un aperçu des fichiers OneDrive

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Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des milliers d’avis G2 le confirment.

Récompensé par le prix des meilleurs résultats - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Récompensé pour la configuration la plus simple - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Récompensé par le taux d’adoption le plus élevé auprès des utilisateurs - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Récompensé par le badge Le plus facile à implémenter, automne 2025 par G2 Market ReportsRécompensé par le prix du leader Grid des entreprises - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Reconnu comme leader Grid dans le secteur des moyennes entreprises - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Reconnu comme leader Grid dans le secteur des petites entreprises - Printemps 2026 par les rapports de marché G2Récompensé par le badge Les utilisateurs nous adorent, automne 2025 par G2 Market Reports
# 1Numéro 1 dans 9 catégories du G2.Dans une seule catégorie pour Teams.1 & 2
Plus de 27 500 avis avec 5 étoiles.Seulement 11 000 pour Teams.1 & 2
2 382Avis positifs concernant la facilité d’utilisation.Seulement 752 pour Teams.1 & 2

« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »

Varun KrishnaPDG, Rocket Companies

« Avant d’adopter Slack, les décisions se perdaient dans les échanges par e-mail et sur Teams. Désormais, le contexte est intégré aux canaux : il est consultable, lié à l’enregistrement et intégré au flux de travail. Nous avançons plus vite car les informations dont nos équipes et notre IA ont besoin sont toujours à portée de main. »

Andrew RussoVP des systèmes commerciaux, BACA Systems

« Nous considérons Slack comme le maillon central de notre écosystème. » « Microsoft 365 reste la solution de base, tandis que Slack vient la compléter en apportant coordination et visibilité au flux de travail, chacun tirant parti de ses atouts. »

Ha HoangDSI, Commvault

« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »

Varun KrishnaPDG, Rocket Companies

« Avant d’adopter Slack, les décisions se perdaient dans les échanges par e-mail et sur Teams. Désormais, le contexte est intégré aux canaux : il est consultable, lié à l’enregistrement et intégré au flux de travail. Nous avançons plus vite car les informations dont nos équipes et notre IA ont besoin sont toujours à portée de main. »

Andrew RussoVP des systèmes commerciaux, BACA Systems

« Nous considérons Slack comme le maillon central de notre écosystème. » « Microsoft 365 reste la solution de base, tandis que Slack vient la compléter en apportant coordination et visibilité au flux de travail, chacun tirant parti de ses atouts. »

Ha HoangDSI, Commvault
1 Avis et détails des produits Slack, étude G2, novembre 2025
2 Avis et détails des produits Microsoft Teams, étude G2, novembre 2025