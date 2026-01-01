Découvrez comment Slack et Microsoft 365 fonctionnent ensemble.
Découvrez comment Slack organise vos outils Microsoft 365, pour que vous puissiez consulter vos e-mails Outlook et rejoindre des appels Teams sans avoir à ouvrir de nouveaux onglets.
- Effectuez des recherches dans Outlook directement depuis Slack
- Lancez des appels Teams depuis n’importe quel canal
- Affichez instantanément un aperçu des fichiers OneDrive
Regardez notre démonstration de 2 minutes 🍿
Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des milliers d’avis G2 le confirment.
« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »
« Avant d’adopter Slack, les décisions se perdaient dans les échanges par e-mail et sur Teams. Désormais, le contexte est intégré aux canaux : il est consultable, lié à l’enregistrement et intégré au flux de travail. Nous avançons plus vite car les informations dont nos équipes et notre IA ont besoin sont toujours à portée de main. »
« Nous considérons Slack comme le maillon central de notre écosystème. » « Microsoft 365 reste la solution de base, tandis que Slack vient la compléter en apportant coordination et visibilité au flux de travail, chacun tirant parti de ses atouts. »
« Slack permet à nos collaborateurs d’être eux-mêmes au travail et de former une vraie communauté. Et avec les automatisations, les robots et les intégrations, entre autres, c’est aussi une vraie plateforme de développement. Nous adorons Slack. »
« Avant d’adopter Slack, les décisions se perdaient dans les échanges par e-mail et sur Teams. Désormais, le contexte est intégré aux canaux : il est consultable, lié à l’enregistrement et intégré au flux de travail. Nous avançons plus vite car les informations dont nos équipes et notre IA ont besoin sont toujours à portée de main. »
« Nous considérons Slack comme le maillon central de notre écosystème. » « Microsoft 365 reste la solution de base, tandis que Slack vient la compléter en apportant coordination et visibilité au flux de travail, chacun tirant parti de ses atouts. »
2 Avis et détails des produits Microsoft Teams, étude G2, novembre 2025