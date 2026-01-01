Slack と Microsoft 365 が連携して動作する様子をご覧ください。

Slack でどのように Microsoft 365 ツールを整理できるかをご覧ください。新しいタブを開くことなく、Outlook のメールを見つけたり、Teams の通話に参加したりできます。

  • Slack から Outlook を直接検索
  • 任意のチャンネルで Teams 通話を起動する
  • OneDrive のファイルを即座にプレビューする

2 分間のデモをご覧ください 🍿

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外部からの評価もまた重要です。数万件の G2 レビューが同意しています。

2026 年春季 G2 マーケットレポートで Best Result を受賞2026 年春季 G2 マーケットレポートで Easiest Setup を受賞2026 年春季 G2 マーケットレポートで Highest User Adoption を受賞Most Implementable に選出 - 2025 年秋季 G2 マーケットレポート2026 年春季 G2 マーケットレポートで Enterprise のグリッドリーダーに選出2026 年春季 G2 マーケットレポートで Mid-Market のグリッドリーダーに選出2026 年春季 G2 マーケットレポートで Small Business のグリッドリーダーに選出「Users Love Us」バッジを獲得 - 2025 年秋版 G2 マーケットレポート
#1G2 の 9 つのカテゴリーで 1 位を獲得。Teams がリーダーなのは 3 点のみ。1 と 2
27,500 件を超える 5 つ星のレビュー。Teams は 11,000+ 件にとどまります。1 と 2
2,382使いやすさに関する肯定的なレビュー。Teams は 752 件のみ。1 と 2

「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」

Rocket Companies、CEOVarun Krishna

「Slack の導入前は、決定事項がメールや Teams の会話の中に埋もれていました。今では、チャンネルの中に背景情報が存在しています。情報は検索でき、レコードに接続され、ワークフローと結びついています。チームと AI が必要とする情報が常に手元にあるため、業務のスピードは向上しています」

BACA Systems、VP of Business SystemsAndrew Russo

「私たちは Slack を、エコシステム全体をつなぐ接続レイヤーだと考えています。Microsoft 365 は引き続き基盤となるツールであり、Slack は業務の流れに連携と可視性をもたらすことでそれを補完します。それぞれがその強みを発揮しています」

Commvault、CIOHa Hoang

「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」

Rocket Companies、CEOVarun Krishna

「Slack の導入前は、決定事項がメールや Teams の会話の中に埋もれていました。今では、チャンネルの中に背景情報が存在しています。情報は検索でき、レコードに接続され、ワークフローと結びついています。チームと AI が必要とする情報が常に手元にあるため、業務のスピードは向上しています」

BACA Systems、VP of Business SystemsAndrew Russo

「私たちは Slack を、エコシステム全体をつなぐ接続レイヤーだと考えています。Microsoft 365 は引き続き基盤となるツールであり、Slack は業務の流れに連携と可視性をもたらすことでそれを補完します。それぞれがその強みを発揮しています」

Commvault、CIOHa Hoang
1「G2 Slack Reviews & Product Details」（2025 年 11 月）
2「G2 Microsoft Teams Reviews & Product Details」（2025 年 11 月）