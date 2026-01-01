Slack と Microsoft 365 が連携して動作する様子をご覧ください。
Slack でどのように Microsoft 365 ツールを整理できるかをご覧ください。新しいタブを開くことなく、Outlook のメールを見つけたり、Teams の通話に参加したりできます。
- Slack から Outlook を直接検索
- 任意のチャンネルで Teams 通話を起動する
- OneDrive のファイルを即座にプレビューする
2 分間のデモをご覧ください 🍿
外部からの評価もまた重要です。数万件の G2 レビューが同意しています。
「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」
「Slack の導入前は、決定事項がメールや Teams の会話の中に埋もれていました。今では、チャンネルの中に背景情報が存在しています。情報は検索でき、レコードに接続され、ワークフローと結びついています。チームと AI が必要とする情報が常に手元にあるため、業務のスピードは向上しています」
「私たちは Slack を、エコシステム全体をつなぐ接続レイヤーだと考えています。Microsoft 365 は引き続き基盤となるツールであり、Slack は業務の流れに連携と可視性をもたらすことでそれを補完します。それぞれがその強みを発揮しています」
「Slack によって、従業員は自分らしい働き方を実現し、コミュニティを育んでいます。自動化やボット、インテグレーションが充実した Slack は、開発者にとっても真のプラットフォームです。私たちは Slack が本当に大好きなんです」
「Slack の導入前は、決定事項がメールや Teams の会話の中に埋もれていました。今では、チャンネルの中に背景情報が存在しています。情報は検索でき、レコードに接続され、ワークフローと結びついています。チームと AI が必要とする情報が常に手元にあるため、業務のスピードは向上しています」
「私たちは Slack を、エコシステム全体をつなぐ接続レイヤーだと考えています。Microsoft 365 は引き続き基盤となるツールであり、Slack は業務の流れに連携と可視性をもたらすことでそれを補完します。それぞれがその強みを発揮しています」
2「G2 Microsoft Teams Reviews & Product Details」（2025 年 11 月）