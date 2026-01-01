83% 대다수의 사람들은 사무실에서 하루종일 일하고 싶어하지 않습니다. 이 가운데 20%는 심지어 재택근무로 온종일 일하기 원합니다.

44% 근무지 선택이 유연한 사람들은 일과 삶의 균형 면에서 더 높은 점수를 기록했습니다.