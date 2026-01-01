어디서나 업무 진행
Slack으로 팀에 유연성을 가져오세요
모든 커뮤니케이션과 도구를 한곳에 집중시키면 팀이 언제 어디서 일하든 생산성이 유지됩니다.
새로운 업무 방식을 알아보세요!
사람들은 새로운 업무 방식에 적응할 준비가 되어 있습니다
83%
대다수의 사람들은 사무실에서 하루종일 일하고 싶어하지 않습니다. 이 가운데 20%는 심지어 재택근무로 온종일 일하기 원합니다.
44%
근무지 선택이 유연한 사람들은 일과 삶의 균형 면에서 더 높은 점수를 기록했습니다.
57%
탄력근무제로 일한 사람의 경우, 일과 삶의 균형 면에서 점수가 크게 올라갔습니다.
Future Forum Remote Employee Experience Index 2021에서 데이터 인용
팀워크와 생산성을 놓치지 마세요
마감 기한을 준수하고, 문서를 검토하고, 승인하세요. 한 장소에 모든 커뮤니케이션이 있으면, 어디서든 결과를 도출해낼 수 있습니다.원격 근무에 관한 가이드 살펴보기
떨어져 있어도 함께인 듯 모두와 연결되세요
기업 전체 공지, 부서 전용 커뮤니케이션, 일대일 DM으로 중요한 정보를 빠르게 얻고 공유할 수 있습니다. 또 대화가 필요할 때마다 언제든지 Slack 허들로 음성 대화를 시작하세요.Slack을 시작하기 위한 5가지 팁 보기
Slack은 원격 근무에 가장 안전한 선택입니다
엔터프라이즈급 보안으로 늘 보호받는 동시에 아이디어 논의부터 업무 전달까지 원활히 진행하세요.Slack의 보안에 대해 자세히 알아보기
전 세계 팀을 Slack과 연결하세요
