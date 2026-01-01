Una mappa del mondo punteggiata con persone in indicatori di posizione
Lavora da qualsiasi parte del mondo

Slack garantisce ai team la flessibilità che desiderano

Con tutte le comunicazioni e gli strumenti riuniti in un’unica posizione, i team possono mantenere la produttività, indipendentemente da quando e dove lavorano.

Nuovi modi per sbloccare il lavoro:

I dipendenti sono pronti per un nuovo modo di lavorare

  • 83%

    non vuole tornare in ufficio a tempo pieno; di questi, il 20% desidera continuare a lavorare da remoto a tempo pieno

  • 44%

    punteggi più elevati di equilibrio tra lavoro e vita privata riportati dalle persone con luogo di lavoro flessibile

  • 57%

    punteggi più elevati di equilibrio tra lavoro e vita privata riportati dalle persone con orario di lavoro flessibile

Dati tratti dal Remote Employee Experience Index 2021 di Future Forum

Un team sempre produttivo e allineato

Rispetta le scadenze, rivedi i documenti, aggiungi approvazioni. Con tutte le comunicazioni in un’unica posizione, puoi ottenere risultati praticamente ovunque.

Leggi la nostra guida al lavoro in remoto
Un canale Slack circondato dalle foto profilo delle persone e da messaggi come “Lavoro da casa!” e “Sono in viaggio, sto arrivando”

Mettiti in contatto con tutti, anche al di fuori del tuo ufficio

Ricevi e condividi rapidamente informazioni importanti con annunci per tutta l’azienda, comunicazioni specifiche per il reparto o messaggi diretti individuali. E quando vuoi parlare, usa Slack Incontri per avviare una conversazione vocale live.

Leggi questi cinque suggerimenti per iniziare
Un canale Slack circondato dalle foto profilo delle persone e da messaggi come “Lavoro da casa!” e “Sono in viaggio, sto arrivando”

Slack è l’opzione sicura per il lavoro in remoto

Puoi discutere di idee e consegnare il lavoro senza interromperti, con tutta la protezione della sicurezza di livello enterprise.

Scopri di più sulla sicurezza in Slack

Risorse per lavorare da remoto e oltre

Trucchi, suggerimenti e altre indicazioni

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In che modo i manager possono supportare pianificazioni flessibili

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Webinar dal vivo e on-demand (solo in inglese)

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Avvio di Slack da remoto

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Creazione di una nuova normalità: prospettiva dei leader

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Miglioramento della collaborazione sul posto di lavoro

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Team globali sempre connessi con Slack

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“I momenti salienti degli eventi sportivi che richiedevano ore dalla creazione all’approvazione e alla distribuzione ora possono essere condivisi in tempo quasi reale tramite i nostri canali social, grazie a Slack.”

FOXPaul Cheesbrough , CTO
  • Ameritrade
  • Target
  • Uber
  • One Medical
  • Time
  • US Department of Veteran Affair
  • Intuit
  • Oracle

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