Slack garantisce ai team la flessibilità che desiderano
Con tutte le comunicazioni e gli strumenti riuniti in un’unica posizione, i team possono mantenere la produttività, indipendentemente da quando e dove lavorano.
I dipendenti sono pronti per un nuovo modo di lavorare
83%
non vuole tornare in ufficio a tempo pieno; di questi, il 20% desidera continuare a lavorare da remoto a tempo pieno
44%
punteggi più elevati di equilibrio tra lavoro e vita privata riportati dalle persone con luogo di lavoro flessibile
57%
punteggi più elevati di equilibrio tra lavoro e vita privata riportati dalle persone con orario di lavoro flessibile
Dati tratti dal Remote Employee Experience Index 2021 di Future Forum
Un team sempre produttivo e allineato
Rispetta le scadenze, rivedi i documenti, aggiungi approvazioni. Con tutte le comunicazioni in un’unica posizione, puoi ottenere risultati praticamente ovunque.Leggi la nostra guida al lavoro in remoto
Mettiti in contatto con tutti, anche al di fuori del tuo ufficio
Ricevi e condividi rapidamente informazioni importanti con annunci per tutta l’azienda, comunicazioni specifiche per il reparto o messaggi diretti individuali. E quando vuoi parlare, usa Slack Incontri per avviare una conversazione vocale live.Leggi questi cinque suggerimenti per iniziare
Slack è l’opzione sicura per il lavoro in remoto
Puoi discutere di idee e consegnare il lavoro senza interromperti, con tutta la protezione della sicurezza di livello enterprise.Scopri di più sulla sicurezza in Slack
Risorse per lavorare da remoto e oltre
Trucchi, suggerimenti e altre indicazioni
Favorisci produttività e coinvolgimento ovunque
Supporto dei team in tempi difficili
In che modo i manager possono supportare pianificazioni flessibili
Perché è venuto il momento di una trasformazione aziendale
Webinar dal vivo e on-demand (solo in inglese)
Avvio di Slack da remoto
In che modo Slack favorisce la trasformazione digitale
Creazione di una nuova normalità: prospettiva dei leader
Miglioramento della collaborazione sul posto di lavoro
Team globali sempre connessi con Slack
“I momenti salienti degli eventi sportivi che richiedevano ore dalla creazione all’approvazione e alla distribuzione ora possono essere condivisi in tempo quasi reale tramite i nostri canali social, grazie a Slack.”