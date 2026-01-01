Slack, l’outil de télétravail qui garantit la flexibilité
La plateforme collaborative centralise vos communications et vos outils dans une interface agréable et facile d’utilisation, pour que les membres de votre équipe en télétravail restent productifs, malgré la distance qui vous sépare.
Les salariés sont prêts à découvrir une nouvelle manière de travailler
83 %
d’entre eux ne veulent pas retourner au bureau à plein temps. Parmi eux, 20 % souhaitent rester définitivement en télétravail
44 %
d'amélioration du score d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les personnes pouvant travailler à distance
57 %
d’amélioration du score d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les personnes pouvant travailler à distance
Données de l’indice d’expérience des collaborateurs en télétravail 2021 de Future Forum
Restez productif et sur la même longueur d’onde que votre équipe
Respectez les délais, vérifiez et validez les documents. Lorsque la communication est centralisée, vous pouvez obtenir des résultats de n'importe où.Lire notre guide du télétravail
Restez connecté avec tout le monde, sans être forcément dans la même pièce
Obtenez et partagez rapidement les informations grâce aux annonces à tous les membres de l’entreprise, aux communications au sein d’un département spécifique, ou encore en privé grâce aux messages directs. Lorsque vous souhaitez discuter de vive voix, vous pouvez passer des appels d’équipe Slack.Lisez ces 5 conseils pour vous lancer
Slack, le choix de la sécurité pour le télétravail
Échangez des idées avec vos collègues et respectez les délais de livraison, le tout dans un environnement de travail protégé par un système de sécurité répondant aux normes les plus strictes.En savoir plus sur la sécurité de Slack
Ressources pour améliorer le télétravail
Conseils, trucs et astuces
Comment maintenir productivité et engagement à distance ?
Des équipes disponibles même dans les temps difficiles
Comment les managers peuvent gérer les emplois du temps flexibles
Il est temps de faire évoluer le monde du travail
Webinaires en direct et à la demande (en anglais uniquement)
Lancement de Slack à distance
Comment Slack accélère la transformation digitale
Créer un nouveau standard : le point de vue des dirigeants
Améliorer la coopération sur le lieu de travail
Les équipes restent unies grâce à Slack
« Nous avons pu ajouter à Slack tout un ensemble de fonctionnalités personnalisées. C’est vraiment stimulant, car la technologie nous passionne. Slack est tout sauf rigide dans son utilisation, nous l'avons personnalisé intégralement afin qu’il réponde à nos besoins. »
Foire Aux Questions
Un outil de télétravail offre des fonctionnalités incontournables pour le travail à distance. Il permet ainsi aux collaborateurs éloignés de rester en contact, mais aussi de partager des documents et des informations essentiels.
En d’autres termes, ce type d’outil est important pour préserver la productivité au travail, même lorsqu’ils ne sont pas dans les locaux de l’entreprise.
Pour garantir son efficacité, il est essentiel de bien choisir son outil de télétravail. Ce dernier doit notamment comporter certaines fonctionnalités indispensables telles qu’une messagerie professionnelle instantanée, la possibilité d’organiser des réunions en ligne, le partage de documents et la gestion des tâches.
Tous ces éléments préservent l’efficacité professionnelle en permettant de partager des informations, des documents et des idées.
Ajoutons que la facilité d’utilisation est aussi un critère très important, car les collaborateurs à distance doivent être en mesure d’utiliser l’outil de manière autonome. De plus, une ergonomie attrayante favorise l’adoption de l’outil de télétravail par vos collaborateurs.
Il existe deux formes principales de télétravail. Elles répondent à des problématiques différentes.
Le télétravail régulier
Ce premier type de télétravail permet au collaborateur d’intégrer le télétravail de manière régulière dans son emploi du temps, un ou deux jours par semaine par exemple. Il est bien entendu encadré par des accords spécifiques.
Pour ce type de télétravail, il est essentiel de disposer des outils de télétravail adaptés et de mettre en place des flux de travail optimisés.
Le télétravail occasionnel
Dans le cas du télétravail occasionnel, cela peut se réduire à quelques jours ou quelques semaines par an. Le plus souvent, ce type de télétravail répond à des contraintes opérationnelles.
Un outil de télétravail est très pertinent pour augmenter la productivité au travail, car il permet d’assurer l’organisation et la gestion du temps au travail. Les tâches sont clairement définies via des plannings partagés et les collaborateurs peuvent échanger régulièrement en visioconférence.
Tout ceci permet de favoriser l’implication des personnes en télétravail et de garantir leur accès constant à l’information essentielle.