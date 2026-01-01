Il existe deux formes principales de télétravail. Elles répondent à des problématiques différentes.



Le télétravail régulier



Ce premier type de télétravail permet au collaborateur d’intégrer le télétravail de manière régulière dans son emploi du temps, un ou deux jours par semaine par exemple. Il est bien entendu encadré par des accords spécifiques.



Pour ce type de télétravail, il est essentiel de disposer des outils de télétravail adaptés et de mettre en place des flux de travail optimisés.



Le télétravail occasionnel



Dans le cas du télétravail occasionnel, cela peut se réduire à quelques jours ou quelques semaines par an. Le plus souvent, ce type de télétravail répond à des contraintes opérationnelles.