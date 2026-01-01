Un mapa del mundo repleto de personas en marcadores de ubicación
Trabaja desde cualquier lugar

Slack le da a los equipos la flexibilidad que necesitan

Con todas las comunicaciones y herramientas reunidas en un solo lugar, los equipos mantendrán la productividad sin importar desde dónde trabajen.

Nuevas formas para desbloquear el trabajo:

Los empleados están listos para una nueva forma de trabajar

  • 83 %

    no quiere volver a la jornada completa en oficina y de ellos, el 20 % quiere seguir teletrabajando a jornada completa

  • 44 %

    de mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, reportan quienes tiene flexibilidad para trabajar a distancia

  • 57 %

    de mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, reportan quienes tienen flexibilidad en sus horarios de trabajo

Datos obtenidos del Future Forum Remote Employee Experience Index 2021

Mantente productivo y alineado con tu equipo

Cumple los plazos, revisa documentos, haz aprobaciones. Cuando toda la comunicación se unifica en un mismo lugar, puedes obtener resultados desde cualquier ubicación.

Lee nuestra guía sobre el trabajo a distancia
Un canal de Slack rodeado por fotos de perfil de personas y mensajes como "Trabajando desde casa" y "En camino, llegaré pronto"

Conéctate con todos, aunque no estén en la misma sala.

Obtén y comparte información importante rápidamente con anuncios para toda la empresa, comunicaciones solo para un departamento o mensajes directos individuales. Y siempre que quieras hablar, solo tienes que usar Juntas de Slack para empezar una conversación de voz en vivo.

Lee estos cinco consejos para empezar
Un canal de Slack rodeado por fotos de perfil de personas y mensajes como "Trabajando desde casa" y "En camino, llegaré pronto"

Slack es la opción segura para el trabajo a distancia

Desde debatir ideas hasta entregar trabajos, hazlo todo sin perder el ritmo y con la protección que brinda la seguridad de nivel empresarial.

Obtener más información sobre la seguridad en Slack

Recursos para el teletrabajo y más

Consejos, trucos y otra ayuda

Recurso

Mantén la productividad y el compromiso desde cualquier lugar

Blog

Apoyar a los equipos en estos tiempos difíciles

Blog

Cómo los gerentes pueden mantener horarios flexibles

Recurso

Por qué este es el momento para la transformación empresarial

Recurso

Mantén la productividad y el compromiso desde cualquier lugar

Blog

Apoyar a los equipos en estos tiempos difíciles

Blog

Cómo los gerentes pueden mantener horarios flexibles

Recurso

Por qué este es el momento para la transformación empresarial

Seminarios web a pedido y en vivo (solo en inglés)

Seminario web

Inicio de Slack a distancia

Seminario web

Cómo Slack impulsa la transformación digital

Seminario web

Nueva normalidad: la perspectiva de los líderes

Seminario web

Desbloquear la colaboración en el trabajo

Seminario web

Inicio de Slack a distancia

Seminario web

Cómo Slack impulsa la transformación digital

Seminario web

Nueva normalidad: la perspectiva de los líderes

Seminario web

Desbloquear la colaboración en el trabajo

Los equipos globales se mantienen conectados con Slack

Ver todos los casos de clientes

21st-century-fox-slack-customer-hero

“Antes, el proceso de selección y aprobación de los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales gracias a Slack”.

FOXPaul Cheesbrough , Director técnico
  • Nextel
  • Lyft
  • Hello Fresh
  • Zapier
  • Ocado

Elige una forma de trabajar mejor

ComenzarContactarnos