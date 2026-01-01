Slack le da a los equipos la flexibilidad que necesitan
Con todas las comunicaciones y herramientas reunidas en un solo lugar, los equipos mantendrán la productividad sin importar desde dónde trabajen.
Los empleados están listos para una nueva forma de trabajar
83 %
no quiere volver a la jornada completa en oficina y de ellos, el 20 % quiere seguir teletrabajando a jornada completa
44 %
de mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, reportan quienes tiene flexibilidad para trabajar a distancia
57 %
de mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, reportan quienes tienen flexibilidad en sus horarios de trabajo
Datos obtenidos del Future Forum Remote Employee Experience Index 2021
Mantente productivo y alineado con tu equipo
Cumple los plazos, revisa documentos, haz aprobaciones. Cuando toda la comunicación se unifica en un mismo lugar, puedes obtener resultados desde cualquier ubicación.Lee nuestra guía sobre el trabajo a distancia
Conéctate con todos, aunque no estén en la misma sala.
Obtén y comparte información importante rápidamente con anuncios para toda la empresa, comunicaciones solo para un departamento o mensajes directos individuales. Y siempre que quieras hablar, solo tienes que usar Juntas de Slack para empezar una conversación de voz en vivo.Lee estos cinco consejos para empezar
Slack es la opción segura para el trabajo a distancia
Desde debatir ideas hasta entregar trabajos, hazlo todo sin perder el ritmo y con la protección que brinda la seguridad de nivel empresarial.Obtener más información sobre la seguridad en Slack
Recursos para el teletrabajo y más
Consejos, trucos y otra ayuda
Mantén la productividad y el compromiso desde cualquier lugar
Apoyar a los equipos en estos tiempos difíciles
Cómo los gerentes pueden mantener horarios flexibles
Por qué este es el momento para la transformación empresarial
Seminarios web a pedido y en vivo (solo en inglés)
Inicio de Slack a distancia
Cómo Slack impulsa la transformación digital
Nueva normalidad: la perspectiva de los líderes
Desbloquear la colaboración en el trabajo
Los equipos globales se mantienen conectados con Slack
“Antes, el proceso de selección y aprobación de los momentos más destacados de un evento deportivo tomaba horas, pero ahora pueden compartirse prácticamente en tiempo real en nuestras redes sociales gracias a Slack”.