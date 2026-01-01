Slack ofrece a los equipos la flexibilidad que buscan
Al reunir todas las conversaciones y herramientas en el mismo lugar, los equipos pueden mantener la productividad, independientemente de cuándo y dónde estén trabajando.
Los empleados están listos para una nueva manera de trabajar
83 %
no quieren volver a trabajar en la oficina a tiempo completo y, de esos, a un 20 % les gustaría mantener el trabajo remoto siempre
44 %
más de equilibro entre la vida laboral y la personal es lo que dicen haber vivido quienes se les permite trabajar a distancia
57 %
más de equilibro entre la vida laboral y la personal es lo que describen quienes tienen flexibilidad en sus horarios de trabajo
Datos de Future Forum Remote Employee Experience Index 2021
Mantente productivo y en consonancia con tu equipo
Cumple con los plazos, revisa documentos y da tu visto bueno. Si mantienes todas tus conversaciones en el mismo lugar, podrás obtener resultados desde cualquier sitio.Lee nuestra guía para el teletrabajo
Mantente en contacto con todo el mundo, incluso cuando no estéis en la misma sala
Obtén y comparte información importante con rapidez mediante anuncios para toda la empresa, comunicaciones solo del departamento o mensajes directos. Y siempre que quieras hablar, usa las Juntas de Slack para empezar una conversación de voz en directo.Lee estos cinco consejos para empezar
Slack es la opción segura para teletrabajar
Pasa de analizar ideas a entregar el trabajo sin perder el ritmo, todo ello con la protección de la seguridad empresarial.Más información sobre la seguridad en Slack