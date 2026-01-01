Un mapa del mundo con personas esparcidas por diferentes lugares
Trabaja desde cualquier lugar

Slack ofrece a los equipos la flexibilidad que buscan

Al reunir todas las conversaciones y herramientas en el mismo lugar, los equipos pueden mantener la productividad, independientemente de cuándo y dónde estén trabajando.

Nuevas formas de impulsar el trabajo:

Los empleados están listos para una nueva manera de trabajar

  • 83 %

    no quieren volver a trabajar en la oficina a tiempo completo y, de esos, a un 20 % les gustaría mantener el trabajo remoto siempre

  • 44 %

    más de equilibro entre la vida laboral y la personal es lo que dicen haber vivido quienes se les permite trabajar a distancia

  • 57 %

    más de equilibro entre la vida laboral y la personal es lo que describen quienes tienen flexibilidad en sus horarios de trabajo

Datos de Future Forum Remote Employee Experience Index 2021

Mantente productivo y en consonancia con tu equipo

Cumple con los plazos, revisa documentos y da tu visto bueno. Si mantienes todas tus conversaciones en el mismo lugar, podrás obtener resultados desde cualquier sitio.

Lee nuestra guía para el teletrabajo
Un canal de Slack rodeado de fotos de perfil de personas y mensajes como “Trabajando desde casa” y “De camino, llegaré pronto”

Mantente en contacto con todo el mundo, incluso cuando no estéis en la misma sala

Obtén y comparte información importante con rapidez mediante anuncios para toda la empresa, comunicaciones solo del departamento o mensajes directos. Y siempre que quieras hablar, usa las Juntas de Slack para empezar una conversación de voz en directo.

Lee estos cinco consejos para empezar
Un canal de Slack rodeado de fotos de perfil de personas y mensajes como “Trabajando desde casa” y “De camino, llegaré pronto”

Slack es la opción segura para teletrabajar

Pasa de analizar ideas a entregar el trabajo sin perder el ritmo, todo ello con la protección de la seguridad empresarial.

Más información sobre la seguridad en Slack

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