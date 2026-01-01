メンバーの場所をマーカーで示した世界地図
どこからでも作業可能

Slack でチームが望む柔軟性を実現

会話やツールを 1 か所にまとめておけば、チームの生産性は落ちません。いつでも、どこからでも変わらず仕事ができるのです。

仕事を最大限に楽しむ新しい方法 :

従業員は新しい働き方の準備ができている

  • 83%

    がオフィスでのフルタイム勤務に戻りたいと思っておらず、そのうち 20% は完全リモート勤務の継続を希望

  • 44%

    柔軟な働き方をしている人たちによって、高いワークライフバランススコアが達成された

  • 57%

    柔軟な働き方をしている人たちによって、高いワークライフバランススコアが達成された

フューチャーフォーラム「リモートでの従業員体験レポート 2021 年版」からのデータ

生産性を落とさず、チームが同じ方向へ

タスクの完了から、書類の確認、承認まで。すべてのコミュニケーションが 1 か所にまとまると、成果はどこからでも生み出せます。

リモートワークのための Slack ガイドを読む
メンバーのプロフィール写真と「在宅勤務中です！通勤途中です、すぐに到着します」などのメッセージに囲まれた Slack チャンネル

同じ部屋にいなくてもチーム全員がつながる

全社アナウンス、部門限定のコミュニケーション、1 対 1 のダイレクトメッセージを使って、大切な情報をすばやく入手し、共有できます。直接話したほうがよい場合には、Slack ハドルミーティングを使ってライブの音声会話を始められます。

「Slack の始め方 － 必読ヒント Top 5」を読む
メンバーのプロフィール写真と「在宅勤務中です！通勤途中です、すぐに到着します」などのメッセージに囲まれた Slack チャンネル

リモートワークこそ高セキュリティの Slack で

エンタープライズ級のセキュリティで保護された Slack で、アイデア出しのディスカッションから成果物の提出までスムーズに。

Slack のセキュリティに詳しく知る

リモートワークなどに関するリソース

ヒントやお役立ち情報、その他のガイダンス

リソース

リモートワークで生産性とエンゲージメントを下げない方法

ブログ

難しい時期にチームをサポートする

ブログ

マネージャーが柔軟なスケジュールをサポートする方法

リソース

ビジネス変革を今推進すべき理由

リソース

リモートワークで生産性とエンゲージメントを下げない方法

ブログ

難しい時期にチームをサポートする

ブログ

マネージャーが柔軟なスケジュールをサポートする方法

リソース

ビジネス変革を今推進すべき理由

オンデマンドまたはライブのウェビナー（英語のみ）

ウェビナー

リモートで Slack を導入する

ウェビナー

Slack によってデジタル変革を促進する方法

ウェビナー

ニューノーマルを作る : リーダーの観点から

ウェビナー

職場でのコラボレーションを最大限に活用する

ウェビナー

リモートで Slack を導入する

ウェビナー

Slack によってデジタル変革を促進する方法

ウェビナー

ニューノーマルを作る : リーダーの観点から

ウェビナー

職場でのコラボレーションを最大限に活用する

Slack でグローバルなチームもしっかりつながる

すべてのユーザー事例を表示

kakuichi-customer-story-hero-image

「一番現場に近い人が情報を持つことが組織のスピードを速くする。カクイチでは Slack を導入し、意思決定の速さが 4 倍になりました」

Kakuichi田中離有氏, 代表取締役社長兼 CEO
  • Docomo
  • Askul
  • Recruit
  • Kakuichi
  • Mercari
  • NewsPicks
  • dip

新しい働き方へシフトしましょう

Slack を始める営業担当者にお問い合わせ