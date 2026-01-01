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Trabalhe de qualquer lugar

O Slack oferece às equipes a flexibilidade que querem

Com toda a comunicação e as ferramentas em um só local, as equipes podem manter a produtividade em qualquer lugar.

Novas maneiras de trabalhar:

Os funcionários estão prontos para uma nova maneira de trabalhar

  • 83%

    não querem voltar para o escritório em tempo integral; 20% desses funcionários querem permanecer trabalhando remotamente em tempo integral

  • 44%

    aumento no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das pessoas com flexibilidade no trabalho

  • 57%

    de aumento no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das pessoas com flexibilidade no trabalho

Dados de 2021 do índice de experiência de funcionários remotos do Future Forum

Mantenha a produtividade e a sintonia com sua equipe

Cumpra prazos, revise documentos e dê aprovações. Quando toda a comunicação acontece em um só local, é possível gerar resultados em qualquer lugar.

Leia nosso guia do trabalho remoto
Um canal do Slack cheio de fotos de perfil e mensagens como “Trabalhando em casa” e “No trânsito, chego logo”

Conecte-se com todas as pessoas, mesmo que elas não estejam no mesmo ambiente

Encontre e compartilhe informações importantes rapidamente, como comunicados para toda a empresa, comunicação em um único departamento ou mensagens diretas individuais. Sempre que você quiser falar, use os Círculos do Slack para iniciar uma chamada de voz.

Leia estas cinco dicas para começar
Um canal do Slack cheio de fotos de perfil e mensagens como “Trabalhando em casa” e “No trânsito, chego logo”

O Slack é uma opção segura de trabalho remoto

Discuta ideias e faça seu trabalho sem perder o ritmo. Tudo isso com segurança de nível empresarial.

Saiba mais sobre a segurança no Slack

Recursos para trabalho remoto e muito mais

Dicas, truques e outras sugestões

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Mantenha a produtividade e o engajamento em qualquer lugar

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Apoiando as equipes em tempo difíceis

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Como os gerentes podem incentivar horários flexíveis

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Por que agora é a hora de transformar os negócios

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Webinars ao vivo e sob demanda (somente em inglês)

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Implantação remota do Slack

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Como o Slack incentiva a transformação digital

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Moldando o novo normal: a perspectiva dos líderes

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Promova a colaboração no local de trabalho

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Equipes globais se conectam pelo Slack

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“Antes, levávamos horas para criar, aprovar e transmitir os melhores momentos de um evento esportivo. Agora, conseguimos compartilhá-los quase que em tempo real nas nossas redes sociais, graças ao Slack”

FOXPaul Cheesbrough , Diretor técnico
  • Nextel
  • Lyft
  • Hello Fresh
  • Stone
  • Ocado

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