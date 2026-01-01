O Slack oferece às equipes a flexibilidade que querem
Com toda a comunicação e as ferramentas em um só local, as equipes podem manter a produtividade em qualquer lugar.
Os funcionários estão prontos para uma nova maneira de trabalhar
83%
não querem voltar para o escritório em tempo integral; 20% desses funcionários querem permanecer trabalhando remotamente em tempo integral
44%
aumento no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das pessoas com flexibilidade no trabalho
57%
de aumento no equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das pessoas com flexibilidade no trabalho
Dados de 2021 do índice de experiência de funcionários remotos do Future Forum
Mantenha a produtividade e a sintonia com sua equipe
Cumpra prazos, revise documentos e dê aprovações. Quando toda a comunicação acontece em um só local, é possível gerar resultados em qualquer lugar.Leia nosso guia do trabalho remoto
Conecte-se com todas as pessoas, mesmo que elas não estejam no mesmo ambiente
Encontre e compartilhe informações importantes rapidamente, como comunicados para toda a empresa, comunicação em um único departamento ou mensagens diretas individuais. Sempre que você quiser falar, use os Círculos do Slack para iniciar uma chamada de voz.Leia estas cinco dicas para começar
O Slack é uma opção segura de trabalho remoto
Discuta ideias e faça seu trabalho sem perder o ritmo. Tudo isso com segurança de nível empresarial.Saiba mais sobre a segurança no Slack
Recursos para trabalho remoto e muito mais
Dicas, truques e outras sugestões
Mantenha a produtividade e o engajamento em qualquer lugar
Apoiando as equipes em tempo difíceis
Como os gerentes podem incentivar horários flexíveis
Por que agora é a hora de transformar os negócios
Webinars ao vivo e sob demanda (somente em inglês)
Implantação remota do Slack
Como o Slack incentiva a transformação digital
Moldando o novo normal: a perspectiva dos líderes
Promova a colaboração no local de trabalho
Equipes globais se conectam pelo Slack
“Antes, levávamos horas para criar, aprovar e transmitir os melhores momentos de um evento esportivo. Agora, conseguimos compartilhá-los quase que em tempo real nas nossas redes sociais, graças ao Slack”