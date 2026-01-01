Mit allen auch über Distanz in Kontakt bleiben

Teile und erhalte wichtige Informationen direkt im unternehmensweiten Channel, bring dein Projekt zusammen mit deinen Kollegen im Projekt-Channel voran oder besprich spezielle Themen in einer Direktnachricht. Und wann immer du Lust auf ein Gespräch hast, kannst du mit Slack Huddles einfach eine Live-Sprachunterhaltung starten.