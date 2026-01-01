Eine Weltkarte mit Standortmarkierungen für Leute
Von überall aus arbeiten

Digitale Kommunikation: Vernetzung auf räumliche Distanz für Remote-Work Teams mit Slack

Alle Tools und die gesamte Kommunikation befinden sich an einem Ort, sodass Teams produktiv bleiben, unabhängig davon, wann und wo sie arbeiten.

Neue Methoden für moderne Arbeit:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereit für eine neue Arbeitsweise

  • 83 %

    möchten nicht wieder in Vollzeit zurück ins Büro; davon möchten 20 % dauerhaft im Home-Office bleiben

  • 44 %

    der Leute mit flexiblen Arbeitsorten berichten von ausgewogenerer Work-Life-Balance

  • 57 %

    derjenigen mit flexiblen Arbeitszeiten berichten von ausgewogenerer Work-Life-Balance

Daten aus dem Future Forum Remote Employee Experience Index 2021

Produktiv und auf dein Team abgestimmt bleiben

Halte Deadlines ein, überprüfe Dokumente und erteile Genehmigungen. Wenn sich deine gesamte Kommunikation an einem zentralen Ort befindet, kannst du effizient arbeiten – egal, wo du bist.

Weitere Tipps findest du in unserem Leitfaden zu Remote-Work
Ein Slack-Channel, gefüllt mit Profilfotos und Nachrichten wie „Arbeite im Home-Office“ und „Abwesend, bin gleich wieder da“

Mit allen auch über Distanz in Kontakt bleiben

Teile und erhalte wichtige Informationen direkt im unternehmensweiten Channel, bring dein Projekt zusammen mit deinen Kollegen im Projekt-Channel voran oder besprich spezielle Themen in einer Direktnachricht. Und wann immer du Lust auf ein Gespräch hast, kannst du mit Slack Huddles einfach eine Live-Sprachunterhaltung starten.

5 Tipps, wie du mit Slack loslegen kannst
Ein Slack-Channel, gefüllt mit Profilfotos und Nachrichten wie „Arbeite im Home-Office“ und „Abwesend, bin gleich wieder da“

Slack ist deine sichere Wahl für Remote-Work

Vom Ideenaustausch bis zur Ablieferung von Projekten ohne relevante Informationen zu verpassen – alles mit höchster Sicherheit auf Unternehmensebene.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit bei Slack

Ressourcen für Remote-Work und mehr

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Globale Teams bleiben durch Slack vernetzt

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Teammates working together

„Ein Unternehmen ändert sich nicht, sondern die Personen, die darin arbeiten.”

JägermeisterAndrea Ostheer, Corporate Communications Manager
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