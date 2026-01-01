Digitale Kommunikation: Vernetzung auf räumliche Distanz für Remote-Work Teams mit Slack
Alle Tools und die gesamte Kommunikation befinden sich an einem Ort, sodass Teams produktiv bleiben, unabhängig davon, wann und wo sie arbeiten.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereit für eine neue Arbeitsweise
83 %
möchten nicht wieder in Vollzeit zurück ins Büro; davon möchten 20 % dauerhaft im Home-Office bleiben
44 %
der Leute mit flexiblen Arbeitsorten berichten von ausgewogenerer Work-Life-Balance
57 %
derjenigen mit flexiblen Arbeitszeiten berichten von ausgewogenerer Work-Life-Balance
Daten aus dem Future Forum Remote Employee Experience Index 2021
Produktiv und auf dein Team abgestimmt bleiben
Halte Deadlines ein, überprüfe Dokumente und erteile Genehmigungen. Wenn sich deine gesamte Kommunikation an einem zentralen Ort befindet, kannst du effizient arbeiten – egal, wo du bist.Weitere Tipps findest du in unserem Leitfaden zu Remote-Work
Mit allen auch über Distanz in Kontakt bleiben
Teile und erhalte wichtige Informationen direkt im unternehmensweiten Channel, bring dein Projekt zusammen mit deinen Kollegen im Projekt-Channel voran oder besprich spezielle Themen in einer Direktnachricht. Und wann immer du Lust auf ein Gespräch hast, kannst du mit Slack Huddles einfach eine Live-Sprachunterhaltung starten.5 Tipps, wie du mit Slack loslegen kannst
Slack ist deine sichere Wahl für Remote-Work
Vom Ideenaustausch bis zur Ablieferung von Projekten ohne relevante Informationen zu verpassen – alles mit höchster Sicherheit auf Unternehmensebene.Weitere Informationen zum Thema Sicherheit bei Slack
Ressourcen für Remote-Work und mehr
Tipps und Tricks
Überall produktiv und engagiert bleiben
Teams in schwierigen Zeiten unterstützen
So unterstützen Managerinnen und Manager flexible Arbeitspläne
Warum jetzt die Zeit für Wandel im Unternehmen ist
Nur in Englisch: Webinare live und on demand
Einführung von Slack bei Remote-Work
So fördert Slack die digitale Transformation
Neue Normalität: So sehen es Führungspersonen
Umsetzung von Zusammenarbeit am Arbeitsplatz
Globale Teams bleiben durch Slack vernetzt
„Ein Unternehmen ändert sich nicht, sondern die Personen, die darin arbeiten.”