Sommaire : Guide de référence des réunions à distance Choisir les bons outils pour organiser votre réunion à distance Comment identifier les outils dont vous avez besoin pour réussir votre réunion et pourquoi ils doivent impérativement contenir des fonctionnalités vidéo et audio. Jeter les bases d’une réunion virtuelle réussie grâce à une machine à café numérique Comment des conversations plus informelles entre deux réunions peuvent améliorer la productivité de vos réunions. Organiser une réunion à distance avec des incompatibilités de plannings Conseils pour organiser vos réunions malgré différents fuseaux horaires. Définir un ordre du jour et des lignes directrices à suivre pendant votre réunion Toute réunion non préparée sera un échec. Règles de bonne conduite à suivre pendant votre réunion en ligne Activez le mode silencieux de votre téléphone (et d’autres recommandations pour faciliter le bon déroulement de votre réunion en ligne). Susciter l’intérêt de votre équipe Comment impliquer les participants pendant le déroulement de votre réunion, qu’ils soient connectés en ligne ou présents sur place, réservés ou expansifs. Effectuer un suivi de votre réunion en ligne Assurez-vous que tous les participants connaissent leurs nouveaux objectifs.

Dans le monde du travail d’aujourd’hui, vous aurez autant de chances de travailler avec un interlocuteur qui se trouve à l’autre bout du pays (ou du monde) qu’avec un collègue d’un autre service. C’est pourquoi il est primordial de bien connaître le fonctionnement et l’intérêt des réunions à distance et d’apprendre à les utiliser à votre avantage.

Les réunions en ligne font partie intégrante du flux de travail d’une équipe, mais l’optimisation de leur efficacité peut être un véritable casse-tête : quel est alors le meilleur outil à utiliser pour vos réunions numériques ? Et comment vous assurer d’avoir abordé tous les sujets à traiter avant la fin de votre réunion ? Si vous vous posez mille questions au moment d’organiser votre réunion numérique, pas de panique. Nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir pour organiser des réunions à distance efficaces avec des équipes géographiquement dispersées.

Choisir le bon outil pour organiser votre réunion à distance

Il existe tout un éventail de technologies disponibles pour rendre l’organisation d’une réunion en ligne plus simple, plus rapide et plus collaborative. Nous allons donc identifier lequel de ces outils est le plus adapté à votre équipe.

Au moment de choisir un outil pour organiser votre réunion en ligne, posez-vous les questions suivantes :

De quelle fonctionnalité clé avez-vous besoin pour réussir votre réunion à distance ?

Avez-vous besoin de voir les réactions de chaque participant lorsque vous leur présentez de nouvelles idées de produits ? Optez alors pour un logiciel de visioconférence. Souhaitez-vous que chaque participant puisse collaborer à la rédaction d’un communiqué de presse ? Vous choisirez probablement Google Docs ou un outil équivalent. Souhaitez-vous que chaque participant puisse voir une présentation ou une démonstration en temps réel ? Tournez-vous alors vers un logiciel de partage d’écran.

Un « bon » outil est en fait un outil répondant à vos besoins. Et, bien que chaque équipe soit différente, son outil de réunion en ligne dispose, au minimum, de fonctionnalités vidéo et audio. Une étude a révélé que 55 % des communications passent par le langage du corps et 38 % par le ton de la voix, car ils contribuent à créer une ambiance conviviale pendant une réunion numérique.

Combien de personnes doivent assister à votre réunion à distance ?

Les outils les plus efficaces pour une discussion numérique en tête-à-tête ne sont pas forcément les mêmes que ceux utilisés pour organiser une réunion de 20 personnes travaillant dans plusieurs fuseaux horaires différents. Veillez à ce que le logiciel de réunion que vous choisirez s’adapte à plusieurs participants, tout en étant intuitif.

Comment les technologies améliorent-elles l’efficacité des réunions en ligne ?

Les technologies utilisées dans le cadre professionnel doivent, au mieux, servir à simplifier des processus, mais aussi permettre aux équipes et membres d’équipes d’accéder plus facilement à l’information. Elles doivent également les aider à rester concentrés sur leurs objectifs. Par conséquent, au moment d’évaluer des outils potentiels pour organiser des réunions en ligne, regardez s’ils proposent d’autres fonctionnalités utiles, telles que des fonctionnalités de partage d’écran et d’enregistrement, qui vous permettront de partager ultérieurement votre réunion avec les participants pour qu’ils ne soient pas distraits par la corvée de prise de notes pendant son déroulement.

Jeter les bases d’une réunion numérique réussie

Lorsque vous travaillez avec une équipe de collaborateurs physiquement présents à vos côtés, vous avez de multiples occasions de discuter avec eux tout au long de la journée. Ces conversations et interactions informelles permettent de tisser des liens qui vont se prolonger jusqu’à vos réunions et inciter les participants à s’impliquer davantage, voire à les mettre en confiance pour donner leurs avis ou faire des commentaires constructifs. Une étude a révélé que les employés ayant raconté à leur équipe une histoire drôle ou embarrassante les concernant ont généré 26 % d’idées en plus pendant les sessions de réflexion que les employés plus taiseux. De même, une autre étude a aussi amplement documenté l’intérêt d’avoir un meilleur ami au travail.

Mais les membres d’équipe travaillant à distance ne jouissent pas forcément de ces mêmes opportunités. C’est pourquoi les dirigeants et responsables doivent se montrer proactifs et faire en sorte qu’ils puissent aussi en profiter. Si la plupart des membres d’une équipe n’ont jamais parlé ou ne se sont jamais rencontrés, alors ils seront probablement moins disposés à partager ou à débattre d’idées devant les autres. Donc, avant que les réunions numériques ne fassent partie intégrante du flux de travail de votre équipe, veillez tout d’abord à ce que chacun de vos membres se sente suffisamment à l’aise de communiquer avec les autres.

Le meilleur moyen d’y parvenir ? Créez une « machine à café numérique », un endroit convivial en ligne dans lequel les membres de votre équipe dispersés pourront faire connaissance et interagir hors du cadre de vos réunions. En leur offrant un espace partagé dans lequel ils pourront interagir en ligne leur permettra de :

Se sentir plus à l’aise (et, soyons honnêtes, moins maladroits) lorsqu’ils devront communiquer dans les différentes chaînes numériques avec des participants qu’ils ne connaissent pas en personne.

Faire connaissance avec les autres membres de l’équipe et se familiariser avec leur niveau d’expertise.

Être sur un pied d’égalité et se sentir intégrés à l’équipe, malgré leur éloignement géographique.

Identifier tout problème éventuel lié à des styles de communication utilisés ou des points de vue divergents préalablement à une réunion.

Une machine à café numérique peut être un endroit spécifique (par ex. : une chaîne Slack) ou un éventail de traditions partagées (par ex. : des mises au point quotidiennes par visioconférence ou un cinq-à-sept numérique hebdomadaire). Dans la mesure où les membres de votre équipe peuvent échanger et apprendre à mieux connaître leurs collègues avant une réunion, ces interactions vont conditionner le bon déroulement de vos réunions en ligne.

Organiser une réunion d’équipe à distance avec des incompatibilités de plannings

« Les réunions à distance permettent à chacun d’être présent dans son propre contexte », explique Bryant Galindo, cofondateur et PDG de CollabsHQ, société de coaching et de conseil spécialisée en stratégie organisationnelle et dans l’adaptation de la culture d’entreprise numérique de start-up. Mais trouver un moyen pour que tous soient présents, dans le contexte de la réunion et au moment où vous le souhaitez, peut être un véritable casse-tête, surtout si vous collaborez avec une équipe dispersée dont les membres travaillent dans plusieurs fuseaux horaires différents.

Pour faire concorder les plannings de tous, essayez d’identifier des horaires susceptibles de convenir aux différents fuseaux horaires de chacun (par exemple : si certains travaillent à Londres, New York et Los Angeles, un horaire idéal pour organiser votre réunion pourrait être 9 h 00, heure de Los Angeles, soit 12 h 00 à New York et 16 h 00 à Londres). Il existe tout un éventail d’outils pour vous aider à choisir le meilleur horaire :

Every Time Zone dispose d’un curseur vous permettant de connaître en un clin d’œil l’heure qu’il est dans différents fuseaux horaires.

Le World Clock Meeting Planner de timeanddate.com vous permet d’indiquer les différentes villes dans lesquelles se trouvent les membres de votre équipe, puis de créer un tableau proposant plusieurs horaires de réunion.

Worldtimebuddy vous permet d’indiquer votre localisation, ainsi que celle des membres de votre équipe, puis de créer un tableau affichant l’heure locale pour chaque participant à la réunion.

Dans la mesure du possible, veillez à planifier vos réunions longtemps à l’avance, car plus tôt vos participants en seront informés, plus facilement ils pourront l’intégrer à leur emploi du temps. Mais, dans le cas d’une réunion de dernière minute, vérifiez que les plages horaires libres de chaque membre de votre équipe se chevauchent. Ainsi, si une réunion doit avoir lieu, tous pourront être présents dans le même espace (numérique), même s’ils se trouvent à des milliers de kilomètres de vous.

Définir un ordre du jour et des lignes directrices à suivre pendant votre réunion

Pour que votre réunion à distance planifiée soit efficace et réussie, vous devrez planifier son ordre du jour.

« Les réunions à distance les plus efficaces définissent un ordre du jour à l’avance, afin que les participants soient informés des sujets qui seront abordés », précise Bryant Galindo. « Sans quoi, vous allez perdre 15 à 20 minutes à réfléchir de quoi vous allez parler. »

Pour chaque réunion numérique, veillez à définir un ordre du jour clair, notamment :

Les points de discussion clés

Le fil conducteur de la réunion (par exemple : à quel moment et pendant combien de temps vous prévoyez de parler de chaque point de discussion)

Les membres d’équipe/équipes qui y participeront

De quoi chaque membre d’équipe/équipe devra parler pendant la réunion

Tout document, fichier ou résultat de recherche pertinent

Tout aussi importantes que l’ordre du jour, les lignes directrices servent à définir les règles et attentes que devront respecter les membres d’équipe participant à votre réunion numérique.

« Elles permettent non seulement de vous assurer que chaque participant à votre réunion sait clairement ce que vous attendez de lui, mais expliquent aussi comment utiliser l’espace numérique », explique Bryant Galindo.

Donc, par exemple, tous les participants pourront-ils parler librement ou le chef d’équipe donnera-t-il tour à tour la parole à chacun ? Tous les participants devront-ils se filmer pendant toute la durée de la réunion ou uniquement l’animateur ? Les participants devront-ils activer le mode silencieux de leurs téléphones pendant que les autres parlent ?

Un ordre du jour et des lignes directrices clairement définis (et envoyés à votre équipe au moins 24 heures avant la réunion) permettront de garantir que tous les participants seront informés du contenu de la réunion numérique à venir.

Règles de bonne conduite à suivre pendant votre réunion en ligne

Bien que chaque réunion applique ses propres « règles », il convient de respecter certaines pratiques élémentaires de bonne conduite pour que l’expérience de réunion en ligne soit la plus plaisante possible.

Considérez-les comme des principes immuables à respecter dans vos réunions en ligne :

Présenter tous les participants à la réunion et donner la parole à chacun d’entre eux.

Ne pas tapoter sur son téléphone pendant les présentations des autres participants.

Ne pas interrompre un participant quand il parle (ou parler en même temps que lui).

Tester toutes les technologies disponibles (notamment les programmes utilisant des caméras/vidéos, le Wi-Fi et le partage d’écran) avant la réunion.

Lire l’ordre du jour et être préparé à parler des sujets qui seront abordés.

Ne pas faire le travail de vos collègues (comme consulter leurs e-mails) pendant la réunion numérique.

Désactiver toutes les notifications et activer le mode silencieux de votre téléphone.

S’assurer que tous les participants sont dans un endroit calme, loin de toute distraction.

Si aucune règle de conduite n’a été clairement spécifiée, faites simplement preuve de courtoisie. Chaque participant souhaite être entendu, vu et respecté pendant une réunion en ligne, comme dans n’importe quelle autre circonstance.

Susciter l’intérêt des membres de votre équipe pendant votre réunion en ligne

Tous les points que nous avons abordés, de la planification à la définition d’un ordre du jour, en passant par l’application de règles de bonne conduite, sont indispensables au bon déroulement d’une réunion numérique. Mais ils n’ont aucun intérêt si vous n’avez pas suscité d’engagement particulier chez votre équipe.

Lisez nos conseils suivants pour capter l’attention de votre équipe du début à la fin d’une réunion à distance :

Prendre le temps d’avoir des conversations informelles

Consacrer quelques minutes à discuter amicalement avant le début d’une réunion peut véritablement instaurer un climat propice à une réunion réussie et mettre votre équipe dans les meilleures dispositions lorsque vous entrerez dans le vif du sujet.

« Dans un espace virtuel, vous n’avez pas cette relation de face-à-face, alors vous devez redoubler d’efforts pour mettre les participants en confiance et établir une bonne entente », explique Bryant Galindo. « C’est pourquoi vous devez mettre un point d’honneur à établir un climat propice à ce résultat. »

Passez quelques minutes avant le début d’une réunion à prendre des nouvelles de tous les participants ou à parler des derniers potins du bureau. Non seulement, vous éveillerez leur engagement, mais vous renforcerez aussi la culture de votre entreprise et vos relations avec votre équipe.

Demander à tous les participants de se présenter

Si une réunion regroupe un grand nombre de participants, il est difficile de se souvenir de l’identité de chacun. En demandant à chacun de se présenter au début de la réunion (et surtout avant de parler ou d’exposer ses idées), vous faciliterez la mémorisation des noms des différents membres d’équipe et de leur rôle au sein des débats.

Attribuer une tâche à chaque participant

N’avez-vous pas déjà assisté à une réunion sans connaître la raison de votre présence ?

Un participant qui ignore la raison précise de sa présence se sentira exclu de votre réunion. Veillez donc à attribuer à chaque membre de votre équipe une tâche précise avant le début de la réunion. Par exemple : demandez à un membre de consigner toute question posée lors d’une session de réflexion, puis à un autre de noter les points de discussion clés et à un autre de faire défiler les diapositives pendant la présentation.

Les meilleures tâches pour susciter l’engagement de vos employés pendant une réunion sont les suivantes :

Tâche interactive . Elle exige que chaque personne participe en temps réel aux discussions et interagisse avec les autres membres de l’équipe.

. Elle exige que chaque personne participe en temps réel aux discussions et interagisse avec les autres membres de l’équipe. Tâche simple . Si elle est trop compliquée, votre équipe risque de passer plus de temps à essayer de comprendre ce qu’elle doit faire, plutôt que de participer à la réunion.

. Si elle est trop compliquée, votre équipe risque de passer plus de temps à essayer de comprendre ce qu’elle doit faire, plutôt que de participer à la réunion. Tâche longue. Dans l’idéal, chaque tâche attribuée à un membre d’équipe devra être réalisée pendant toute la durée de la réunion pour que son engagement soit intact, du début à la fin de la réunion, plutôt qu’une tâche à faire en un claquement de doigts.

En attribuant des tâches aux participants, vous permettrez à chacun de jouer un rôle actif pendant la réunion et d’être au cœur des débats, au lieu de les réduire à un auditoire passif, ce qui, nous en convenons tous, est la bête noire de toute réunion d’équipe.

Inclure des membres plus réservés à une réunion à distance

Vous devez veiller à ce que l’ensemble de vos employés soient engagés pendant une réunion à distance, y compris les moins bavards ou extravertis.

« En tant qu’animateur, votre rôle ne se limite pas non seulement à réunir tous les interlocuteurs et à les regarder interagir, mais aussi à créer un espace sûr pour les participants plus en retrait », explique Bryant Galindo.

Si certains sont plus réservés, organisez la réunion de telle sorte que chacun puisse s’exprimer, comme dans un tour de table, au cours duquel chacun aura 5 minutes pour partager une information ou raconter une expérience personnelle se rapportant au thème de la réunion.

Si vous remarquez qu’un membre de l’équipe essaie de participer, mais que d’autres plus extravertis lui font de l’ombre, réservez-lui du temps pour qu’il puisse s’exprimer (et vous assurer que le reste de l’équipe l’écoute). Certains membres d’équipe peuvent se montrer plus réticents lorsqu’il s’agit d’intervenir lors d’une réunion numérique. Prenez alors le temps de planifier un entretien en face à face pour leur demander comment améliorer l’inclusion des membres plus réservés pendant une réunion à distance. Mieux encore, créez un espace convivial ou un document en ligne dans lequel ils pourront donner leurs avis, partager des informations et des suggestions suite à une réunion.

Le principe est de faire en sorte que les membres plus réservés soient aussi engagés dans les réunions en ligne que n’importe quel autre membre. Or, l’animateur devra personnellement les y aider.

Effectuer un suivi de votre réunion en ligne

Pour qu’une réunion soit efficace, chaque participant devra la quitter en ayant un objectif clair en tête. Les éléments clés que chacun devra connaître sont les suivants :

Les éléments livrables et les étapes suivantes

Le nom du responsable chargé du suivi de chaque élément ou tâche

La date de mise à disposition des éléments livrables

La date de la prochaine réunion ou mise au point

Et si vous occupiez le rôle d’animateur, n’oubliez pas qu’une étape importante du suivi de votre réunion consiste à demander aux participants leurs impressions suite à la réunion, que ce soit lors d’un entretien en face à face ou par le biais d’une enquête simple et anonyme. Grâce à leurs commentaires, vous saurez alors comment améliorer concrètement l’inclusion et l’efficacité de vos réunions futures.

Devenir un pro de l’organisation de réunions numériques avec des équipes dispersées

Grâce à ce guide, l’organisation d’une réunion numérique réussie n’est plus un casse-tête, mais un véritable jeu d’enfant. En suivant pas à pas les différentes étapes, que votre équipe soit composée de 2 ou 10 membres, chacun travaillant à 5 ou à 5 000 kilomètres de vous, vous disposez de tous les outils nécessaires pour organiser une réunion à distance productive, en toute sérénité.