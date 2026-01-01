Slack에서 업무를 시작할 때 유용한 5가지 팁

반갑습니다! 이 가이드는 Slack을 처음 접하는 사용자를 위해 제작되었습니다. 이 가이드를 팀원들에게도 자유롭게 배포하세요. 몇 가지 기본 사항을 먼저 살펴본 후 가장 유용한 5가지 팁을 알려드리도록 하겠습니다.

Slack 튜토리얼 영상 Slack을 시작할 때 도움이 될 Slack 튜토리얼 영상 을 확인하세요.

기본 사항

Slack의 성공적인 활용을 위해, Slack에서 팀과 함께 업무를 시작하기 전 잠시 시간을 내어 기본 사항을 익혀 두는 게 좋습니다.

모든 팀원들이 데스크톱 및 모바일용 Slack 앱 을 설치하도록 하세요. 그러면 팀원들이 서로에게 연락할 수 있고, Slack의 주요 기능으로 알려진 간편한 실시간 커뮤니케이션을 활용할 수 있게 됩니다. 선명한 프로필 사진을 업로드하고 프로필 세부 정보를 입력해 동료가 여러분을 쉽게 찾을 수 있도록 하세요.

시작하기

지금 바로 Slack 앱을 다운로드하세요. 로그인한 후 Slack에서 자신의 이름을 클릭해 프로필과 사진을 편집하세요. 자세한 지침은 시작하기 페이지에서 확인할 수 있습니다.

1. 72시간 동안 주요 프로젝트에 대한 모든 대화를 Slack으로 옮기기

이 점이 중요한 이유

Slack은 팀 전체가 업데이트, 파일, 기타 중요 정보를 전용 Slack 채널에서 공유할 때 최상의 성능을 발휘합니다. 채널은 Slack에서 업무가 정리되는 방식입니다. 프로젝트나 주제에 대한 팀의 대화들이 수많은 이메일 스레드에 분산되는 대신, 채널은 무엇이든 쉽게 검색할 수 있고 누구나 필요에 따라 참여하거나 떠날 수 있는 팀워크에 최적화된 하나의 공간을 제공합니다. 팀 전체가 채널에서 작업하는 경우 얻는 이점은 다음과 같습니다.

모든 사람이 최신 정보를 확인할 수 있으므로, 커뮤니케이션 관리에 소요되는 시간을 절약하고 문제 해결 및 의사 결정에 더욱 집중할 수 있습니다.

응답을 더 빨리 확인할 수 있으므로 오랫동안 이메일 회신을 기다릴 필요가 없습니다.

정리된 채널과 강력한 검색 기능 덕분에 파일, 결정 사항, 인력을 쉽게 찾을 수 있습니다.

프로젝트 및 대화 내역이 채널에 보존되므로 새로 참여한 직원들은 필요한 사항을 빠르게 숙지할 수 있습니다.

다음 영상을 통해 왜 채널이 더 탁월한 업무 방식인지 자세히 알아보세요.

프로답게 업무를 Slack으로 이동시키는 방법

프로젝트를 채널로 옮기는 방법은 간단합니다.

#프로젝트-웹사이트-출시 와 같은 채널명 규칙 을 사용해 프로젝트용 채널을 생성해 보세요. 이렇게 하면 대화가 늘어나더라도 쉽게 찾을 수 있습니다. 프로젝트 또는 주제와 관련해 팀에 필요한 모든 주요 파일 을 추가하세요. 관련된 모든 팀원 을 초대합니다. @멘션(다음 팁 참조)을 사용해 프로젝트나 주제에 대한 최신 업데이트 정보를 공유하거나 요청하여 궁금한 사항이 있거나 알릴 사항이 있는 팀원에게 연락할 수 있습니다.

이후 며칠 동안은 Slack을 통해서만 커뮤니케이션하며 채널에서 함께 협업하는 방식에 익숙해져 보세요.

사용해 보기

최신 워크스페이스에서 주요 프로젝트나 주제에 대해 채널을 생성해 보세요. 채널에 대해 자세히 알아보려면 새로운 Slack 커리큘럼을 확인하세요. 채널 관련 기본 사항 및 채널을 통해 팀의 유대감을 높일 수 있는 재미있는 교류 방법이 안내되어 있습니다.

2. @멘션을 사용해 서로에게 연락하기

이 점이 중요한 이유

업무를 진행하다 보면 다음 단계로 넘어가기 전에 검토나 승인이 날 때까지 기다려야 하는 경우가 종종 발생합니다. 시간이 촉박한 문제이거나 Slack 내 누군가에게 말을 걸 경우, @ 기호 뒤에 사용자 이름을 멘션하면 어떤 채널에서든 당사자의 주목을 끌 수 있습니다. 이렇게 하면 당사자들은 알림을 받게 됩니다.

이용 방법

어떤 프로젝트에 대한 회의가 끝나면 Slack의 해당 프로젝트 전용 채널로 이동해 팀을 위해 업데이트 정보를 포스트합니다. 다음과 같은 주요 정보에는 반드시 글머리 기호 목록을 이용하세요.

결정된 사항

다음 업무 단계 및 마감일. 업무 단계마다 해당 작업을 담당하기로 한 팀원을 @멘션해 그들이 메시지를 받고 자신이 책임자임을 확인할 수 있게 하세요.

대규모의 팀이 참여하는 채널에서 논의하고 싶은 미해결 사항에 대한 질문

Slack에서 수행할 수 있는 그 밖의 일들

Slack에서 이루어지는 작업 이해하기 가이드를 참조해 더 자세한 내용을 알아보세요.

3. 클릭 한 번으로 응답 및 승인: 이모티콘으로 대답하기

이 점이 중요한 이유

이모티콘은 재미있는 요소지만 Slack에서는 매우 요긴한 업무 기능이기도 합니다. 채널 속 대화를 복잡하게 만들 수도 있는 짧은 메시지 대신 반응을 사용해 보세요. 다음은 시작할 때 도움이 되는 몇 가지 유용한 반응과 그 의미에 대한 설명입니다.

👀= “메시지를 확인함”

✅ 또는 ✔ = “승인됨” 또는 “교육을 마침”

➕ = “ 동의합니다”

👏 = “잘하셨어요!” 또는 “훌륭해요!”

이용 방법

작업 속도를 높이기 위해 항상 이모티콘 반응을 사용합니다. 예시를 통해 다음을 수행하는 방법을 확인해 보세요.

디자이너가 디자인 모형을 채널에 공유하며 피드백을 요청했습니다.

6명의 팀원이 👀 이모티콘을 사용해 해당 모형을 검토했음을 디자이너에게 알렸습니다. 따라서 디자이너는 후속 작업을 할 필요가 없음을 알 수 있습니다(👀 이모티콘에 마우스를 올려서 반응한 사람을 확인할 수 있음).

✅ 이모티콘은 승인자가 해당 작업을 승인했음을 알리기 위해 사용합니다.

이모티콘 반응 및 사용자 지정 이모티콘을 사용하여 작업에 착수하기

이모티콘 반응을 사용하고 제거하는 방법에 대해 더 많은 팁을 찾아 보세요. 또, 팀의 요구 사항에 맞춰 반응을 만들 수 있도록 본인의 사용자 지정 이모티콘을 추가하는 방법도 확인할 수 있습니다.

4. 지속적으로 정보 파악하기

이 점이 중요한 이유

Slack은 알림을 받을 사항과 시점을 제어할 수 있는 강력한 기능을 제공하여 핵심 프로젝트 및 중요도 높은 작업에 계속 집중할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 다음과 같이 알림을 맞춤 설정할 수 있습니다.

팀과 업무 시간을 설정합니다. 이 시간 외에는 방해 금지 모드가 적용됩니다. 따라서 이 시간에 전송된 메시지는 발신자가 긴급하게 알려야 한다고 판단하지 않은 한 다음 날 아침에 도착합니다.

알림을 받을 멘션의 키워드를 설정합니다(예: 고객 이름 또는 “무료 피자”).

알림을 받고자 하는 대화 및 꺼두거나 음소거할 대화를 선택하세요.

사용해 보기

Slack으로 이동해 알림을 설정하여 중요한 대화와 프로젝트를 지속적으로 추적하세요.

5. 매일 사용하는 도구 추가하기

이 점이 중요한 이유

Slack 앱 및 통합 앱을 사용하면 Slack을 모든 작업 도구를 위한 허브로 이용할 수 있습니다. 그러면 매일 여러 탭과 앱들을 오가는 데 소요하는 시간이 절약됩니다.

이용 방법

물론 모든 조직이 각각 다르겠지만, Slack에는 모든 사용자에게 커다란 가치를 더해 주는 몇 가지 유형의 앱이 있습니다.

파일 저장 서비스( Dropbox, Box, Google Drive) 를 추가하면 Slack을 떠나지 않고 파일을 공유할 수 있습니다.

G Suite와 Office 365 등의 이메일 및 캘린더 서비스를 동기화하세요.

앱 및 통합 앱을 추가할 준비가 되셨나요?

다음은 Slack을 위한 필수 앱 목록입니다(꿀팁: Giphy 앱을 사용하여 팀원들을 즐겁게 만들어 보세요).

좋아요, 이제 다시 업무로 돌아가도록 할게요. (즉, Slack에서 말이죠.)