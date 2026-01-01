어디서든 생산성을 유지하고 소통하기

전 세계적인 보건 위기와 같은 예측할 수 없는 상황에서 비롯되었든, 아니면 직무의 핵심적 속성이 때문이든 재택근무는 기회와 문제를 동시에 제시합니다.

기회는 팀과 연결을 유지할 수 있는 새로운 방식을 찾고 계속 업무를 진행하는 데 달려 있고, 문제는 어디서 시작할지와 우선순위를 정하는 것입니다. 다행인 것은 많은 사람들이 재택근무를 하면서 생산성을 유지하고 있고, 여러분도 그렇게 할 수 있다는 점입니다.

이 가이드는 모든 직급과 직무 유형에 적용 가능한 생산적인 재택근무를 위한 기본적인 원칙에 대해 설명합니다. 먼저 현재 원격 근무가 얼마나 흔한지 알아보겠습니다.

1. 숫자로 보는 원격 근무

최신 글로벌 데이터

현재 대부분의 기업들이 최소한 일정 수준 이상으로 유연한 재택근무를 허용하고 있습니다. Slack과 리서치 업체 GlobalWebIndex는 2019년에 10개국 17,000명의 지식 근로자를 대상으로 설문조사를 한 결과, 근로자의 75%가 어느 정도까지 재택근무를 허락받았다는 사실을 알아냈습니다. 그중 51%는 일정 상황에서 원격 근무가 가능하다고 답했고, 24%는 직장에서 원격 근무를 폭넓게 허용한다고 답했습니다.

원격 근무는 더 이상 예외가 아닙니다.

이러한 변화를 주도하는 요인은 무엇일까요? 기술의 발전, 점점 더 많은 디지털 네이티브(Digital Natives)가 기업의 상위 직급을 채우는 직장 인력의 변화, 그리고 모든 직원이 어디서든 근무할 수 있는 Slack의 고객이자 파트너 Zapier와 같은 기업의 수가 늘어가고 있기 때문이죠.

2. 성공을 위한 준비

무엇이 효과적인지 파악하기

원격 근무가 처음인 사람이든, 이 개념에 상당히 친숙한 사람이든 모두들 공통적인 질문을 던집니다. 내가 업무를 따라갈 수 있을까?, 내가 사무실에 없어도 동료와 매니저가 여전히 나의 공로를 인정해 줄까?, 팀과 떨어져 있으면 소외감을 느끼지 않을까?

Slack은 사내 팀을 비롯해 원격 근무를 위해 Slack을 사용하는 사람들을 통해 많은 것을 알아냈습니다.

성공으로 향하는 길에 오르려면 다음과 같은 3가지 영역에 집중해야 합니다. 생산성 유지하기

눈에 띄기

인간적인 유대감 쌓기

이러한 영역에 집중하면 여러분이 직면할 가장 흔한 걱정거리를 해결하게 될 것입니다. 이제 하나씩 더 깊이 살펴보겠습니다.

3. 생산성 유지하기

현대의 업무에는 현대적 도구가 필요합니다.

Slack 창업팀은 2명의 직원이 두 나라에 있는 두 개의 사무실에서 각자의 동료와 일하는 형태였습니다. 그렇기에 원격 업무는 Slack의 DNA에 새겨져 있다고 볼 수 있죠.

Slack은 업무를 조직화하고 전체 팀, 또는 소그룹이나 개인에게 메시지를 보낼 수 있는 Slack 내 공간인 채널을 활용해 업데이트 사항을 제공하고, 파일을 공유하고, 조직 전반의 공지를 받는 등 다양한 활동을 하고 있습니다.

Slack을 포함해 대부분의 기업이 개인 프로젝트부터 전체 팀을 대표하는 채널에 이르기까지 거의 모든 것에 대한 채널을 갖고 있습니다. 예를 들어 복도를 지나 재무팀까지 걸어갈 수 없을 때도 괜찮죠. 담당자를 찾지 못 하게 되지도 찾을 필요도 없습니다. 간단히 #지원-재무 채널로 가서 질문을 하거나, 다이렉트 메시지로 회신해 달라고 하면 됩니다. 팀은 요청과 긴급 사안에 대해 투명성을 갖고 사안을 효과적으로 해결할 수 있습니다.

많은 원격 팀에서 갖고 있는 또 다른 공통적 우려 사항은 모든 사람이 진행하고 있는 업무를 내가 어떻게 파악할지, 그 때문에 더 많은 회의가 필요하고 작업할 시간이 줄어들지 않을까라는 것입니다. 많은 원격 팀들은 투명성을 높이고 불필요한 회의를 줄일 수 있는 기회를 활용합니다. 예를 들어 Slack에서 바로 간소한 일일 미팅을 진행할 수 있습니다. Slack은 양방향 대화가 가능하고 설정이 쉬우며 팀을 빠르게 조율할 수 있습니다.

채널은 기한을 맞추고, 승인을 하고, 문서를 검토하는 등의 업무가 이루어지는 곳이기도 합니다. 예를 들어 공개 채널은 정기적인 회의를 열 필요 없이 사람들에게 진행 상황을 알릴 수 있는 좋은 방법입니다.

효과적인 원격 업무는 당연히 소프트웨어를 넘어서 물리적 공간과 삶의 질을 최적화하는 문제로 확장됩니다.

수년 동안 원격 팀을 관리한 경험이 있는 Slack의 관리자에게서 얻은 몇 가지 추가 팁은 다음과 같습니다. 집안에 업무용 공간을 만들 것

가능하면 노이즈캔슬링 헤드폰을 사용할 것

일정을 정하는 등 일과 사생활을 분리할 것

휴식 시간을 갖고, 스트레칭하고, 걸을 것

전반적으로 일정 또는 작업을 통제할 수 없다고 생각하지 마세요. 몇 가지만 조율하면 되는 일이니까요.

4. 눈에 띄기

의미 있는 참여 활동에 집중하기

물리적 공간이 없어도 의미 있고 매력적인 팀 공간과 주요 사무실을 마련할 수 있습니다. 보통의 Slack 사용자는 매일 9시간 동안 Slack을 사용합니다. Slack이 업무를 수행하고 가장 큰 결과를 내는 데 필요한 정보를 얻는 기본적인 '주 사무실'이 되기 때문입니다.

여러분은 목표를 달성하고 진행 중인 업무를 팀 전체에 알려줄 수 있는 방법에 대해서도 고민하실 겁니다. 다시 채널로 돌아가 Slack의 #원격근무-모범사례 채널에서 논의 중인 내용을 살펴보겠습니다. 원격 근무를 성공적으로 하고 있는 직원은 비디오를 활용해 팀원의 활동을 보고 듣고, 반대로 자신의 활동을 보여주고 들려줍니다. 이때 다음과 같은 내용을 고려하세요.

영상 채팅은 정식 회의가 아니어도 됩니다. 메시지로 충분하지 않은 경우 Slack에서 바로 음성 통화나 비디오 통화를 시작할 수 있습니다. 이렇게 몇 분 동안 대화를 나눌 수 있습니다.

접근성을 고려하세요. 청각 장애가 있는 사람은 얼굴을 볼 수 없으면 말하는 내용을 이해할 수 없습니다.

여러분 뒤에 보이는 배경에 신경 쓰세요. 보통 귀여운 반려동물과 멋진 경치는 괜찮지만 햇빛이 너무 강하게 비추거나 잡동사니가 늘어져 있다면 괜찮지 않습니다. Slack의 파트너인 Zoom은 편리한 가상 배경을 제공합니다.

상황에 맞는 복장을 갖추세요. 물론 재택근무의 장점 중 하나는 옷을 자유롭게 입는 것이지만 사무실이 아닌 체육관에서 입는 옷을 입은 채 항상 영상 회의에 참석하면 전문성이 떨어져 보일 수 있습니다.

Slack의 상태 업데이트를 통해 출근 여부를 표시하세요. 재택근무를 한다고 해서 연중무휴 일해야 하는 것은 아닙니다.

매니저들은 직원에게 너무 세세한 부분까지 지적하지 않고 공정한 결과에 초점을 맞추길 원할 것입니다.

5. 유대감 쌓기

인간적 상호작용의 간극 메우기

ID 보안 기업이자 Slack의 고객인 Okta는 원격 근로자들 간에 유대감을 형성하는 데 시간을 들이는 것이 중요하다는 점을 알고 있습니다. 이 기업의 노력은 모든 원격 근로자의 적응 과정을 바꿀 만큼 종합적입니다. 동영상 소개를 포함하거나, 가상 회의를 시작할 때 단 몇 분을 들여 주말에 있었던 일을 되짚어보거나, 프로젝트에 대한 새 소식을 공유하는 등입니다. Okta 본사에서 약 3,200km 떨어진 하와이 하이쿠의 집에서 일하는 Okta의 Remy Champion은 개인적 관계와 신뢰가 더 나은 팀 협업과 결과를 낳는다고 말합니다.

팀의 업적, 팀원의 생일, 기타 기념일을 축하하는 데 시간을 들이는 것이 좋습니다. Slack의 모든 이모티콘과 리액티콘은 이를 위한 것입니다. 단순히 단어를 입력해 전달할 수 있는 것보다 더 많은 것을 표현할 수 있습니다.

이때 동영상도 도움이 될 수 있습니다. Slack의 몇몇 매니저는 원격 팀과 함께 정기적으로 동영상을 통해 '축배'를 들거나 파티를 합니다. 동영상 회의에 각자 좋아하는 음료를 가져와 돌아가며 축하를 나눕니다.

원격 근무 경험이 있는 관리자가 알려준 또 다른 좋은 팁은 카페와 복도에서 나누던 대화를 더 이상 할 수 없으니 Slack의 지역 공지와 토론 채널에 특별히 주의를 기울이라는 것입니다.

관련 콘텐츠: 더 실용적인 조언이 필요하신가요? Slack 팁에 대한 이 자세한 가이드를 북마크하고 여러분과 팀을 위해 활용해보세요.

6. 앱 및 통합 평가

한곳에서 모든 도구를 찾으세요

오늘날 보통의 근로자는 업무 시 한 앱에 로그인해 PTO를 요청하고 또 다른 앱에 로그인해 비용 보고서를 정리하는 등 다양한 앱과 상호작용합니다. 원격으로 일하는 업무 시간에 가장 많이 사용하는 앱에 원활히 액세스하는 과정도 포함된다는 사실은 중요합니다. 조사에 따르면 작은 기업도 약 40개의 애플리케이션을 사용합니다. 대기업과 중기업은 200개부터 1000개를 넘어서기도 하죠.

Slack에서는 Slack 플랫폼을 벗어나지 않고 이러한 앱의 대부분을 사용할 수 있습니다. 생산성을 저하시키는 주요 원인인 앱 간 전환이 없기 때문이죠. Slack의 앱 디렉토리는 이제 지속적으로 널리 사용되는 Google 및 Office 365 통합 앱을 비롯해 2,000개 이상의 다양한 앱을 갖추고 있습니다.

원격 업무에 친화적인 다른 통합 앱으로는 Zoom 영상 회의가 있으며, Slackbot 또는 워크플로 빌더 통합 앱을 사용하면 팀의 참여를 높일 수 있습니다. Slack에 제공되는 Slackbot은 '오늘은 어떤 업무를 수행하시나요?'와 같은 자동 메시지를 프로그래밍할 수 있습니다. 또는 저희 마케팅팀처럼 금요일마다 동료와 파트너에게 감사를 표하기 위한 '즐거운 금요일이에요'와 같은 메시지가 팀 채널에 나타나도록 프로그래밍할 수 있습니다. 소셜 미디어 그룹인 Buffer는 원격 근무에 사용하는 간편한 Slack 앱 모음을 만들어 모든 직원에게 배포했습니다.

7. 신뢰와 보안에 대한 고려

기업 외부에서 업무를 수행할 때는 데이터의 안전이 보장되어야 합니다.

안전과 보안에 관한 질문은 사무실 근무에서 재택근무로 전환할 때 흔히 나옵니다. 회사 규모가 자체 VPN(가상 사설망)을 갖추기에는 규모가 작은 경우가 있기 때문입니다. VPN이 없어도 괜찮습니다. Slack은 여러분의 모든 데이터를 암호화합니다.

또 다른 문제는 확장성입니다. 전 세계적으로 일어난 사건 때문에 모두가 갑자기 재택근무를 해야 한다면 여러분의 소프트웨어는 부하를 감당할 수 있나요? Slack은 더 많은 사람이 제품을 사용할수록 확장을 통해 수요를 충족할 수 있습니다. IBM은 현재 글로벌 전체 인력인 35만 명의 사용자가 Slack을 이용하고 있습니다. IBM의 팀들은 커뮤니케이션에 있어 Slack을 사용해 회의와 이메일을 줄여 주의가 분산되는 것을 최소화하는 한편 개발과 운영을 조율하기 위한 수단으로도 활용하고 있습니다.

Twitter는 최근에 Slack과 Google Meet를 결합해 전체 4,600명 직원을 위한 첫 번째 가상 글로벌 올핸즈 미팅을 선보였습니다. 한 직원은 이후에 자신의 공개 Twitter 피드에서 '모든 사람이 참석한 작은 회의 같았다'고 설명했습니다.

8. 미래에 대한 탐구

학습과 성장이라는 목표

재택근무는 짧은 기간에도 일하는 방식에 대한 새로운 통찰력을 가지는 기회가 되고 동료와의 소통을 위한 새로운 기반이 될 수 있습니다. 마음을 열고 새로운 업무 방식을 받아들이세요. 부담스러운 일은 아니라는 것을 이해하세요.

기억해야 할 점: 생산성이 떨어질 거라고 생각하지 마세요.

다른 사람들과 계속 소통할 수 있습니다.

상태를 표시하는 일은 '얼굴을 마주하는 것' 이상의 것입니다.

자세히 알아보려면 원격 근무에 대한 웹 세미나 중 하나에 참여하거나 Slack 전문가와의 일대일 상담을 예약하여 원격 근무 환경으로의 전환에 대한 도움을 받으세요.

