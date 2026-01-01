Mantén la productividad y el compromiso desde cualquier lugar

Trabajar desde casa representa tanto una oportunidad como un desafío, ya sea que se deba a una situación imprevista, como una crisis de salud a nivel mundial, o a la naturaleza central de tu trabajo.

La oportunidad radica en encontrar nuevas formas de mantenerte en contacto con tu equipo y seguir avanzando. El desafío es saber dónde comenzar y qué priorizar. La buena noticia es que muchas personas trabajan desde casa y siguen siendo productivas, así que tú también puedes hacerlo.

En esta guía te enseñaremos los principios básicos para el teletrabajo productivo en todos los niveles y tipos de trabajo. En primer lugar, sin embargo, ¿qué tan común es el trabajo remoto hoy en día?

1. El trabajo remoto en números

Los datos globales más recientes

En la actualidad, la mayoría de las empresas permiten al menos cierto nivel de flexibilidad en cuanto al trabajo desde casa. Slack y la empresa de investigación GlobalWebIndex encuestaron a 17 000 trabajadores del conocimiento en 10 países en 2019 y descubrieron que el 75 % de los trabajadores tenía permitido trabajar desde casa hasta cierto punto. Dentro de ese 75 %, el 51 % indicó que el trabajo remoto estaba bien en algunas circunstancias y el 24 % indicó que estaba ampliamente permitido en sus lugares de trabajo.

El trabajo remoto ya no es la excepción.

¿Qué impulsa el cambio? Los avances tecnológicos, los cambios demográficos en el lugar de trabajo, con más y más nativos digitales que ocupan puestos en la empresa, y una serie cada vez mayor de empresas, como el cliente y socio de Slack, Zapier, en donde todos son TCL: trabajan desde cualquier lugar.

2. Prepararse para tener éxito

Conoce lo que da resultado

Ya sea que seas nuevo al trabajo remoto o que estés bastante familiarizado con el concepto, estas preguntas son relativamente universales: ¿seré capaz de estar a la altura con mi trabajo? ¿Mis colegas y gerentes se darán cuenta de mis contribuciones aún si no estoy en la oficina? ¿Me sentiré aislado ahora que mi equipo está distante?

Hemos aprendido mucho de personas que usan Slack para realizar trabajo remoto, incluidos los equipos internos.

Para que comiences en el camino del éxito, estas son las tres áreas en las que querrás concentrarte: Mantenerte productivo

Ser visible

Crear conexiones humanas

Si te concentras en estas áreas, abordarás las inquietudes más comunes de entrada. Analicemos cada una en detalle:

3. Mantener la productividad

El trabajo moderno requiere herramientas modernas

El equipo fundador de Slack incluyó a dos miembros completamente remotos que trabajaban con colegas divididos en dos oficinas en dos países diferentes, por lo tanto el trabajo remoto forma parte de nuestro ADN.

Confiamos en los canales, el espacio de Slack donde se organiza el trabajo y desde donde puedes enviar mensajes a todo el equipo o solo a un grupo reducido o a individuos, proporcionar actualizaciones, compartir archivos, recibir anuncios para toda la organización y mucho más.

La mayoría de las empresas, incluida Slack, tienen canales para casi todo, desde proyectos individuales a canales que representan a equipos completos. Por ejemplo, si no puedes caminar por el pasillo hasta el departamento de finanzas, no tienes mala suerte ni te quedas buscando infructuosamente a la persona correcta. Solo ve al canal #ayuda-finanzas, deja tu pregunta o pide que te respondan con un mensaje directo. El equipo tiene transparencia en cuanto a las solicitudes y la urgencia y puede abordar las cosas con eficiencia.

Otra preocupación común entre muchos equipos remotos es la siguiente: ¿cómo sabré en qué están trabajando los demás? ¿Esto significará más reuniones, lo que me dejará menos tiempo para hacer el trabajo? Muchos equipos remotos aprovechan la oportunidad para aumentar la transparencia y disminuir las reuniones innecesarias. Por ejemplo, puedes organizar una reunión de sincronización diaria (material solo disponible en inglés) directamente en Slack. Es interactivo, fácil de establecer y logrará alinear a tu equipo con rapidez.

Los canales también son el lugar en el cual tomas medidas con respecto a tu trabajo: cumplir plazos, dar aprobaciones, revisar documentos y más. Los canales públicos, por ejemplo, son una excelente manera de mantener a las personas al tanto del progreso sin necesidad de una reunión regular.

El trabajo remoto exitoso va más allá del software, desde luego, e incluye optimizar tu espacio físico y tu bienestar.

Estos son algunos consejos más que recabamos de gerentes de Slack con años de experiencia en el manejo de equipos remotos: Crea un espacio exclusivo para trabajar dentro de tu casa

Usa auriculares que cancelan el ruido si puedes

Establece límites, como organizar un horario

Toma descansos, haz elongaciones, camina

En resumen, no sientas que no tienes el control sobre tu horario ni tu trabajo, es posible que solo necesiten algunos ajustes.

4. Mantener la visibilidad

Concéntrate en la motivación considerada

No es necesario que los espacios de los equipos y las oficinas principales sean físicos para ser significativos y motivadores. El usuario promedio de Slack está conectado a Slack durante nueve horas al día porque rápidamente se convierte en la “oficina principal” predeterminada, donde vas a hacer tu trabajo y a obtener la información que necesitas para tener más impacto.

También querrás pensar de qué manera hacer que las metas y el trabajo en progreso sean bien visibles para el equipo. Volviendo a los canales, de esto estamos conversando en el canal #mejores-prácticas-remotas en Slack. Los trabajadores remotos muy exitosos invierten en usar video para ver y escuchar a su equipo y viceversa. Algunas cosas para tener en cuenta:

Las conversaciones de video no tienen por qué ser reuniones formales. Puedes iniciar una llamada de voz o una videollamada directamente en Slack, de modo tal que cuando los canales no alcanzan, puedas tomarte un minuto para hablarlo.

Piensa en la accesibilidad. En el caso de las personas que leen los labios, si no pueden ver tu rostro, no podrán entender lo que estás diciendo.

Sé consciente de lo que hay de fondo. Las mascotas adorables y las vistas agradables por lo general están bien, pero ¿el reflejo del sol detrás de ti o mucho desorden? No tanto. Cuando la vida se interpone, Zoom, un socio de Slack, proporciona fondos virtuales muy útiles.

Vístete para la ocasión. Sin lugar a dudas, un beneficio del trabajo remoto es un código de vestimenta más relajado, pero el profesionalismo de seguro se verá afectado si en las reuniones de video siempre estás vestido para ir al gimnasio y no a la oficina.

Usa las actualizaciones de estado de Slack para informar tu disponibilidad. Trabajar desde casa no significa estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Los gerentes pueden querer controlar que no están dejándose llevar hacia la microadministración y concentrarse en la transparencia.

5. Establecer conexiones

Cierra la brecha de la interacción humana

Okta, una empresa de seguridad de identidades y cliente de Slack entiende la importancia de tomarse el tiempo para establecer conexiones entre los trabajadores remotos. Los esfuerzos de la empresa en ese sentido pueden abarcar desde el cambio de las prácticas de incorporación para todos los trabajadores remotos a fin de que incluyan presentaciones por video, hasta simplemente tomarse unos minutos al inicio de las reuniones virtuales para ponerse al día y contar lo que hicieron el fin de semana o compartir novedades acerca de proyectos. Remy Champion de Okta, que trabaja desde su casa en Haiku, Hawái, a más de tres mil kilómetros de la oficina central de Okta, afirma que las relaciones personales y la confianza producen mejores resultados y colaboración del equipo.

Tómate el tiempo para celebrar las victorias del equipo, los cumpleaños de los miembros del equipo y otros hitos. Todos los emojis y las reacciones emoji en Slack están allí por un motivo: para que los equipos expresen más que lo que se puede transmitir simplemente escribiendo palabras.

Aquí también puede resultar útil el video. Algunos de nuestros gerentes en Slack organizan happy hours o “brindis” regulares por video con sus equipos remotos. Cada uno lleva su bebida favorita a una reunión por video y se toman turnos para compartir el reconocimiento.

Otro gran consejo de nuestros gerentes experimentados en trabajo remoto: presta especial atención a los anuncios locales y a los canales de conversación en Slack porque te estarás perdiendo los cafés y las charlas de pasillo.

Contenido relacionado: ¿estás listo para más consejos tácticos? Coloca esta guía en tus marcadores para ver más consejos específicos de Slack cuando tu equipo y tú estén en actividad.

6. Evaluar las aplicaciones e integraciones

Encuentra tus herramientas en un solo lugar

El trabajador promedio hoy en día interactuará con una amplia gama de aplicaciones en el trabajo, iniciando sesión en una para solicitar tiempo libre remunerado y luego otra para archivar un informe de gastos, etc. Es esencial que el tiempo que trabajes de manera remota incluya un acceso impecable a las aplicaciones que más usas. Aún las empresas pequeñas usarán alrededor de 40 aplicaciones en total, de acuerdo con una encuesta, mientras que las empresas medianas y grandes pueden tener entre 200 y más de 1000.

Usamos muchas de estas aplicaciones sin salir de la plataforma de Slack, lo que reduce el cambio de contexto, que tanto perjudica la productividad. Nuestro Directorio de aplicaciones ahora cuenta con más de 2000 aplicaciones diferentes, incluidas las populares y perennes integraciones de Google y Office 365.

Otras integraciones amigables para los usuarios remotos a tener en cuenta incluyen videoconferencias con Zoom y usar integraciones de Slackbot y del Generador de flujos de trabajo para motivar a tu equipo. Slackbot está incluida en Slack y se puede programar con mensajes automáticos como: “¿En qué estás trabajando hoy?” o como hacemos con el equipo de marketing aquí, un mensaje de celebración de “¡Ya es viernes!” que aparece en el canal del equipo todos los viernes para mostrar aprecio por los compañeros y socios. Buffer, una empresa de redes sociales, creó un resumen de aplicaciones de Slack muy útil que usan para trabajo remoto para su personal, que está completamente distribuido.

7. Pensar en la confianza y la seguridad

Querrás asegurarte de que tus datos se encuentran seguros mientras trabajas desde cualquier lugar

Otra pregunta común acerca de pasar del trabajo en la oficina al teletrabajo es cómo hacerlo de manera segura, después de todo, tu empresa tal vez no sea tan grande como para tener su propia VPN, o red privada virtual. Si no la tiene, no hay problema. Ciframos todos los datos por ti.

Otro problema es la escala. Si los eventos mundiales fuerzan a todas las personas a trabajar repentinamente desde casa, ¿tu software puede soportar la carga? En Slack, podemos escalar a medida que más personas usan el producto para satisfacer la demanda. IBM en la actualidad tiene 350 000 usuarios en Slack: toda su fuerza de trabajo global. Los equipos de IBM usan Slack para minimizar las distracciones confiando menos en las reuniones y en el correo electrónico en cuanto a las comunicaciones, pero también como un medio para alinear su desarrollo y sus operaciones.

Twitter recientemente combinó Slack y Google Meet para llevar a cabo su primera reunión global para sus 4600 empleados, que más tarde un empleado describió en una actualización pública de Twitter como “la sensación de estar en una reunión pequeña con el alcance de una para todo el personal”.

8. Explorar lo que sigue

La clave es aprender y prosperar

Trabajar desde casa, aunque sea durante poco tiempo, puede hacer que surjan nuevas perspectivas acerca de cómo trabajas y ofrecer un marco diferente de conexión con tus colegas. Mantente abierto a las nuevas formas de trabajar. Ten en cuenta que no es necesario que resulte abrumador.

Recuerda: No tienes por qué perder productividad

Mantenerse motivado es posible

La visibilidad es más que “el tiempo cara a cara”

Para obtener más información, pasa por uno de nuestros seminarios web sobre trabajo remoto (material solo disponible en inglés) o programa una consulta individual con un experto de Slack para que te ayude a realizar la transición a un entorno de trabajo remoto.

Nos encantaría que nos cuentes tus mejores consejos para el trabajo en casa: conéctate con nosotros en las páginas de Facebook y Twitter.