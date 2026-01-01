Slack으로 성장의 속도를 높이는 Ari Bikes

Ari Bikes는 험한 산악 지형에서의 비탈길 점프 착지부터 바쁜 출퇴근길의 아스팔트 질주에 이르기까지 모든 여정에 적합하면서도 아름다운 고객 맞춤형 자전거를 만드는 데 전념하고 있습니다. 유타주 린든(Lindon)에 본사를 두고 있는 이 회사는 소비자 직거래 방식으로 판매하는 최초의 브랜드 중 하나로 사이클링 분야의 혁신을 위해 최선을 다하고 있습니다.

“탁월한 경험을 창조하는 것이 저희의 정신이죠.”라고 Ari Bikes의 설립자이자 CEO인 Chris Washburn은 이야기합니다. “저희는 단순히 자전거를 판매하는 것이 아니라 경험, 라이프스타일 그리고 사람이 자신의 잠재력을 실현하도록 돕는 방법을 판매합니다.”

최첨단 사이클링 장비를 소비자 직거래 방식을 통해 할인된 가격으로 제공하기 위해 Ari Bikes는 운영 전반의 속도를 최우선으로 생각해야 했습니다. 그렇기 때문에 Slack의 AI 기반 업무용 플랫폼은 Ari Bikes 전반에 뻗어있는 비즈니스 각 부분을 연결하는 허브입니다.

Washburn은 2005년에 Fezzari Performance Bikes라는 이름으로 맞춤형 제조 자전거 비즈니스를 설립했습니다. 2024년에는 일본어로 “존재하다, 있다”라는 의미를 가진 Ari로 브랜드를 새롭게 바꾸었습니다. 현재 이 회사는 8개의 새로운 자전거 모델을 출시할 준비를 하고 있으며, Slack은 브랜드 메시징부터 자전거 디자인, 제조에 이르기까지 모든 과정을 간소화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 그리고 Ari가 해외 진출을 위한 과정을 계획하는 중에도 Slack은 모든 단계에서 막중한 역할을 하고 있습니다.

Ari Bikes에서 Slack을 사용하여 프로젝트를 진행하고, 회의 횟수를 줄이고, 생산성을 향상하여 직원 한 명당 하루 2시간의 업무를 절약하는 방법을 살펴보세요.

Slack으로 빠르고 쉬운 프로젝트 관리 주기 확보

Tyler Bishop은 Ari Bikes의 프로젝트 관리자로 회사 매장과 웹사이트에서 만날 수 있는 자전거들을 디자인합니다. Bishop의 업무는 피드백을 듣고 시장을 분석하여 사이클리스트들이 원하는 것을 파악하는 것입니다. 이를 통해 얻은 정보를 사용하여 엔지니어링 팀, 영업 팀, 마케팅 팀의 팀원들과 협업하여 새로운 자전거를 개발합니다.

Bishop은 Slack 채널에서 모든 동료들과 함께 일합니다. 채널은 Air Bikes의 직원들이 파일과 메시지를 협업하는 모두와 공유하는 단일 공간을 제공합니다. Bishop은 검색 기능을 사용하여 채널에서 지난 정보를 쉽게 찾아 확인하고, 스레드를 사용하여 특정 메시지를 중심으로 체계적인 토론을 이어갑니다.

Bishop은 “모든 자전거가 프로젝트죠.”라고 이야기합니다. “Slack을 사용하면 새로운 자전거를 개발하는 동안 팀 모두와 더 쉽게 커뮤니케이션할 수 있기 때문에 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 프로젝트 관리자로서 Slack 없이 업무를 처리하는 것은 상상할 수도 없어요.”

Ari Bikes의 운영 관리자인 Ryan Nonu는 Slack 캔버스가 자주 사용하는 도구 중 하나라고 이야기합니다. Nonu는 캔버스를 사용하여 사진, 영상, 디자인 파일을 공유하여 동료들이 새로운 제품을 디자인할 때 영감을 줍니다. Nonu의 팀은 단일 출처에서 이러한 콘텐츠를 참조하며 창작에 방해가 되는 장애물을 더 빨리 뚫고 나아가고 있습니다.



“Slack은 저희가 목표를 달성하도록 도와주는 동시에 저희가 고객의 목표를 이루도록 도와줍니다.” Ari Bikes 설립자 및 CEO Chris Washburn

Slack 채널에서 고객 성공을 위한 방향 조종

Kristy Gonzales는 고객 성공 전문가로서 고객이 예산에 맞춰 자전거를 찾을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Gonzales는 각 Ari Bikes 고객에게 맞춤 디자인과 필요한 자전거 부품을 찾아주는 일을 담당하고 있습니다.

Gonzales는 Slack을 사용하여 회사 전반에 있는 동료들과 협업하고 고객에게 신속하게 맞춤형 지원을 제공합니다. 예를 들어, 고객이 특정 자전거 부품을 주문하면, Gonzales는 먼저 내부에서 최종 가격에 영향을 미치는 부품을 찾습니다. 이전에는 창고에 있는 각 부서를 직접 찾아가 해당 부품을 찾아야만 했죠.

이제는 Slack을 사용하여 여러 부서에 부품이나 해결책을 신속하게 확인할 수 있습니다. 덕분에 하루에 약 2시간 가량을 아낄 수 있게 되었습니다.

“Ari Bikes에서는 고객 구매 여정의 시작부터 끝까지 Slack을 사용하여 고객을 지원할 수 있습니다. Slack 덕분에 하루에 2시간 분량의 업무 시간을 절약할 수 있죠.” Ari Bikes 고객 성공 전문가 Kristy Gonzales

한편, 고객 지원 및 서비스 부서는 채널에서 정보를 공유할 수 있습니다. 채널 내에서 소통하면 담당자가 정확한 실시간 정보를 고객에게 제공할 수 있습니다. 고객에게 최신 정보를 제공하는 것은 신뢰, 장기적인 고객 관계, 사이클리스트들 사이에서 사랑 받는 브랜드를 만드는 데 있어 핵심적인 요소입니다.



Gonzales는 “Slack은 고객에게 필요한 정보를 실시간으로 제공할 수 있어 Ari가 자전거 업계에서 독보적인 위치에 설 수 있도록 도와줍니다.”라고 이야기합니다. “창고 및 제품 팀의 업데이트를 쉽게 공유할 수 있고, 고객들에게 언제 자전거를 준비해 줄 수 있을지 알릴 수 있습니다.”

Slack 허들 및 클립을 사용하여 의사 결정 가속화

Ari Bikes의 본사는 유타주에 있지만 대부분의 고객이 미국 전역과 전 세계에서 자전거를 주문합니다. 그렇기에 Ari Bikes는 뛰어난 성과가 있는 웹사이트와 온라인 상에 입지를 구축하기 위해 반드시 투자해야 합니다.

Ben Wright는 Ari Bikes의 마케팅 관리자로서 회사 내 여러 부서 및 고객 간 정보를 조율합니다. 열 명으로 이루어진 그의 마케팅 팀은 디자인 기능부터 시스템 및 소프트웨어까지 모든 것을 감독하여 Ari의 온라인 상 입지를 지원합니다. 팀은 고객이 보는 모든 것을 책임지며 제품 변경으로 인해 발생하는 모든 것을 관리합니다.

예를 들어, 자전거의 한 곳에 제품 사양이 변경되면 Wright의 팀은 제품 팀, 창고 운영 팀, 고객 성공 팀의 동료들과 이를 조정해야 합니다. 모든 변경 사항에 대한 최신 정보를 각 부서에 전달하는 것은 원활한 업무 진행을 위해 매우 중요합니다. 마케팅 팀은 기본적인 오프라인 회의를 통해 정보를 공유하는 대신 Slack에서 명확하고 신속하게 소통합니다.

Wright는 “Slack은 제가 개인적으로 Ari Bikes에서 맡은 모든 일에 정말 필수적입니다.”라고 이야기합니다. “사소한 일처럼 들릴지 모르지만, 회사 내 누구에게든 빠르게 연락할 수 있다는 것은 제 업무에 있어 매우 중요합니다. 가끔 긴급한 요청이 들어올 때 즉각적인 대응이 중요한데, Slack을 사용하면 적합한 부서에 연락할 수 있습니다.”

Wright와 동료들은 비공식적인 음성 또는 화상 회의 또는 즉흥적인 업무 세션에 최적화된 Slack 허들을 사용하여 회의 일정을 잡느라 걸렸을 시간을 절약할 수 있습니다. 팀원이 실시간 화상 통화에 참여할 수 없는 경우, Slack 채널과 다이렉트 메시지에서 만들고 공유할 수 있는 짧은 오디오 녹음 및 비디오 녹화인 Slack 클립을 사용하여 관련 내용을 따라잡을 수 있습니다. Wright는 회사 내 누구와도 쉽게 연결돼 Slack에서 바로 업무를 처리할 수 있습니다.

“여러 사람과 회의 일정을 정하려 하기보다는 필요할 때마다 Slack의 허들에 참여할 수 있습니다. 이 덕분에 일상 업무가 훨씬 더 효율적이며 효과적으로 이뤄지죠.” Ari Bikes 마케팅 관리자 Ben Wright

Slack AI를 사용해 생산성의 새로운 길을 개척

Ari Bikes의 팀들은 Slack 채널과 워크스페이스 전반의 지식을 활용하는 도구인 Slack AI로 생산성을 높이고 있습니다. Ari Bikes만의 안전하고 신뢰할 수 있는 데이터를 활용하는 Slack의 기본 AI 기능은 직원들의 질문에 빠르고 정확한 검색 기반 답변뿐만 아니라 채널과 스레드에 대한 요약을 제공하여 직원들이 정보를 찾는 데 소비하는 시간을 최소화합니다.

Nonu는 “저는 AI에 기반한 검색 기능을 즐겨 사용합니다.”라고 이야기합니다. “누군가와 이야기했던 기본적인 문구를 기억해서 검색 엔진에 입력할 수 있습니다. 그러면 AI 기반 검색은 관련된 모든 메시지에 대한 직접 인용문과 함께 명확하고도 간결하며 개인 맞춤화된 답변을 제공합니다.”



“Slack AI를 사용하면 원하는 정보와 맥락을 간편하게 찾을 수 있습니다. 걱정할 일이 하나 줄어든 셈이죠.” Ari Bikes 운영 관리자 Ryan Nonu

Wright는 “저는 저희 회사가 자전거를 만드는 기술 회사라고 생각합니다.”라고 이야기합니다. “경쟁사를 앞서며 최고의 자전거를 만들려면 업계를 선도하는 모든 기술을 고려해야 하죠. 바로 Slack AI가 그 역할을 해주고 있습니다.”



Slack은 Ari Bikes와 같은 기업들이 잡무 없이 성장할 수 있도록 돕습니다. 빠르고 간편한 프로젝트 관리 지원부터 시간이 소모되는 회의를 줄이는 것까지 Slack은 직원들에게 더 많은 작업 시간을 되돌려 줌으로써 가장 잘할 수 있는 일에 집중하도록 도와줍니다.