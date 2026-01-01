Ari Bikes steigert sein Wachstum dank Slack

Ari Bikes hat sich dem Bau ansprechender, maßgeschneiderter Fahrräder verschrieben, die sich für jeden Zweck eignen – von der Landung bei Sprüngen in unwegsamem Berggelände bis hin zur Fahrt auf Asphalt auf dem Weg zur Arbeit. Als eine der ersten Marken, die Fahrräder direkt für Kund:innen herstellt und verkauft, widmet sich dieses in Lindon, Utah, ansässige Unternehmen der Innovation im Radsport.

„Unser Anspruch ist es, außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen“, sagt Chris Washburn, Gründer und CEO von Ari Bikes. „Wir verkaufen nicht nur ein Fahrrad, wir verkaufen ein Erlebnis, einen Lebensstil und eine Möglichkeit, Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten.“

Um modernste Fahrräder zu liefern und durch den Direktvertrieb Einsparungen zu erzielen, muss Ari Bikes in allen Betriebsabläufen auf Schnelligkeit setzen. Aus diesem Grund ist die KI-gestützte Arbeitsplattform von Slack der Dreh- und Angelpunkt, der alle Unternehmensbereiche von Ari Bikes miteinander verbindet.

Washburn hat sein Unternehmen für maßgeschneiderte Fahrräder im Jahr 2005 unter dem Namen Fezzari Performance Bikes gegründet. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen seine Marke als Ari‌ neu erfunden, was auf Japanisch „existieren oder sein“ bedeutet. Das Unternehmen steht kurz davor, acht neue Fahrradmodelle auf den Markt zu bringen, und Slack spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung aller Aspekte, von der Markenbotschaft über das Fahrraddesign bis hin zur Fertigung. Und während Ari den Kurs für die internationale Expansion festlegt, spielt Slack bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin eine entscheidende Rolle.

Hier ein kurzer Einblick in die Art und Weise, wie Ari Bikes Slack einsetzt, um Projekte zu verwalten, die Anzahl der Meetings zu verringern und die Produktivität zu steigern, wodurch täglich zwei Stunden Arbeit pro Mitarbeiter:in eingespart werden.

Schnelle und einfache Projektmanagement-Zyklen dank Slack

Tyler Bishop, Product Manager bei Ari Bikes, entwirft die Fahrräder, die Kund:innen im Verkaufsraum und auf der Website des Unternehmens finden. Es ist seine Aufgabe, auf das Feedback der Kund:innen zu hören und den Markt zu analysieren, um zu verstehen, was Radfahrer:innen wollen. Im Anschluss nutzt er diese Informationen, um in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aus den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing neue Fahrräder zu entwickeln.

Bishop arbeitet mit dem gesamten Team in Slack-Channels zusammen. Die Channels bieten den Mitarbeitenden von Ari Bikes einen zentralen Ort, an dem sie Dateien und Nachrichten mit allen Personen teilen können, mit denen sie zusammenarbeiten. Bishop verwendet die Suchfunktion, um in Channels und Threads auf einfache Weise historische Zusammenhänge zu finden und anzusehen und um organisierte Unterhaltungen zu bestimmten Nachrichten zu erstellen..

„Jedes Fahrrad ist ein Projekt“, sagt Bishop. „Slack spart mir viel Zeit, weil es die Kommunikation mit all meinen Teams während der Entwicklung unserer neuen Fahrräder erleichtert. Als Product Manager kann ich mir nicht vorstellen, meinen Job ohne Slack zu machen.“

Ryan Nonu, Operations Manager bei Ari Bikes, bezeichnet Slack Canvas als eines seiner wichtigsten Tools. Nonu verwendet Canvases, um Fotos, Videos und Designdateien zu teilen und seine Kolleg:innen bei der Gestaltung neuer Produkte zu inspirieren. Durch den Zugriff auf diese Inhalte aus einer einzigen Quelle kann Nonus Team kreative Hürden schneller überwinden.



„Slack hilft uns, unsere Ziele zu erreichen und unsere Kund:innen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen.“ Chris Washburn Gründer und CEO, Ari Bikes

Steuerung des Customer Success in Slack-Channels

Als Customer Success Specialist ist Kristy Gonzales bestrebt, Menschen dabei zu helfen, das richtige Fahrrad für ihr Budget zu finden. Sie ist dafür verantwortlich, allen Ari Bikes-Kund:innen ein individuell angepasstes Fahrrad mit den benötigten Fahrradkomponenten zusammenzustellen.

Gonzales nutzt Slack, um mit Kolleg:innen im gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten und ihren Kund:innen schnelle, individuelle Unterstützung zu bieten. Wenn ein:e Kund:in beispielsweise eine Bestellung mit bestimmten Fahrradkomponenten aufgibt, sucht Gonzales zunächst intern nach den Teilen, die sich auf die Endkosten eines Fahrrads auswirken. Früher ist sie persönlich zu jeder Abteilung im Lager gegangen und hat nach diesen Teilen gefragt.

Über Slack kann Gonzales schnell in mehreren Abteilungen nach Bauteilen oder Lösungen suchen. Dadurch spart sie täglich etwa zwei Stunden ein.

„Slack hilft Ari Bikes dabei, unsere Kund:innen vom Beginn ihres Kaufprozesses bis zum Ende zu unterstützen. Slack hilft mir, zwei Stunden Arbeit pro Tag einzusparen.“ Kristy Gonzales Customer Success Specialist, Ari Bikes

Währenddessen bleiben die Abteilungen für Kundensupport und -service über mehrere Channels hinweg abgestimmt. Die Kommunikation in Channels hilft den Mitarbeitenden, den Kund:innen genaue Echtzeitinformationen zur Verfügung zu stellen. Kund:innen auf dem Laufenden zu halten, ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen, langfristigen Kundenbeziehungen und Markenliebe unter Radfahrer:innen.



„Slack ermöglicht es Ari, in der Fahrradbranche herauszustechen, indem es Kund:innen die benötigten Informationen in Echtzeit bereitstellt“, so Gonzales. „Ich kann ganz einfach Updates aus dem Lager und von unserem Produktionsteam teilen und Kund:innen darüber informieren, wann ihr Fahrrad fertig sein wird.“

Schnellere Entscheidungsfindung dank Slack Huddles und Video- und Sprachnachrichten

Der Hauptsitz von Ari Bikes befindet sich in Utah, aber die meisten Kunden bestellen Fahrräder aus dem ganzen Land und der ganzen Welt. Das bedeutet, dass das Unternehmen in eine extrem leistungsfähige Webseite und eine starke Online-Präsenz investieren muss.

Ben Wright, Marketing Manager bei Ari Bikes, koordiniert den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens und den Kund:innen. Sein zehnköpfiges Marketing-Team unterstützt die Online-Präsenz von Ari und überwacht alles von Designmerkmalen bis hin zu Systemen und Software. Das Team ist für alles verantwortlich, was die Kund:innen sehen, und verwaltet alle Aspekte, die sich aus Änderungen am Produkt ergeben.

Wenn sich beispielsweise eine Spezifikation an einem Fahrrad ändert, muss sich das Team von Wright mit den Kolleg:innen aus den Bereichen Produkt, Lagerhaltung und Customer Success abstimmen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Abteilungen über alle Änderungen auf dem Laufenden zu halten. Anstatt standardmäßig Besprechungen abzuhalten, um Informationen auszutauschen, kommuniziert das Team direkt und schnell in Slack.

„Slack ist wirklich entscheidend für alles, was ich persönlich hier bei Ari Bikes mache“, berichtet Wright. „Es mag vielleicht wie eine Lappalie klingen, aber die Möglichkeit, jede Person im Unternehmen superschnell zu erreichen, ist für meine Arbeit von essenzieller Bedeutung. Gelegentlich kommt eine dringende Anfrage herein, und es ist wichtig, dass wir uns sofort darum kümmern. Dank Slack können wir die entsprechende Abteilung dann sofort kontaktieren.“

Wright und seine Kolleg:innen sparen Zeit, die sie sonst für die Terminplanung eines Meetings aufwenden müssten, indem sie Slack Huddles nutzen, die sich perfekt für informelle Audio- oder Video-Meetings oder spontane Arbeitssitzungen eignen. Wenn Teammitglieder für einen Live-Videoanruf nicht verfügbar sind, können sie mit Video- und Sprachnachrichten von Slack auf dem Laufenden bleiben – kurzen Audio- und Videoaufnahmen, die innerhalb von Slack-Channels und Direktnachrichten erstellt und geteilt werden können. Wright kann sich problemlos mit jedem im Unternehmen vernetzen, um direkt in Slack seine Arbeit zu erledigen.

„Anstatt zu versuchen, mit mehreren Leuten einen Call zu vereinbaren, können wir uns in Slack zusammensetzen und Probleme lösen, wann immer es nötig ist. Dadurch ist unsere tägliche Arbeit sehr viel effizienter und effektiver geworden.“ Ben Wright Marketing Manager, Ari Bikes

Produktivitätssteigerungen dank Slack AI

Die Teams bei Ari Bikes steigern ihre Produktivität mit Slack AI, einem Tool, das Wissen in Slack-Channels und -Workspaces verfügbar macht. Durch die Nutzung der sicheren, vertrauenswürdigen Daten, die nur Ari Bikes zur Verfügung stehen, bieten die nativen KI-Funktionen von Slack schnelle, präzise und suchbasierte Antworten auf Fragen von Mitarbeitenden sowie Channel- und Thread-Zusammenfassungen, wodurch die Zeit, die Mitarbeitende mit der Suche nach Informationen verbringen, minimiert wird.

„Ich liebe die KI-gestützte Suche“, schwärmt Nonu. „Ich kann einen einfachen Satz, über den ich mich mit jemandem unterhalten habe, in die Suchmaschine eingeben. Dann liefert die KI-gestützte Suche klare, präzise und personalisierte Antworten mit direkten Zitaten aus allen relevanten Slack-Nachrichten.“



„Mit Slack AI kann ich einfach jede Information und jeden Kontext finden, nach dem ich suche. Ein Problem weniger, um das ich mich kümmern muss.“ Ryan Nonu Operations Manager, Ari Bikes

„Ich sehe uns als Tech-Unternehmen, das Fahrräder herstellt“, erklärt Wright. „Um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein und die bestmöglichen Fahrräder zu bauen, müssen wir jede Art von zukunftsweisender Technologie in Betracht ziehen. Slack AI hat das für uns getan.“



Slack unterstützt Unternehmen wie Ari Bikes dabei, ohne überflüssige Arbeitsschritte zu wachsen. Von der schnellen und einfachen Projektverwaltung bis hin zur Reduzierung zeitaufwändiger Besprechungen – Slack gibt Mitarbeitenden mehr Zeit ihres Arbeitstages zurück, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können.