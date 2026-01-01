Ari Bikes accélère sa croissance grâce à Slack

Ari Bikes est spécialisé dans la fabrication de superbes vélos personnalisés, aussi bien conçus pour le bitume, les terrains escarpés de montagne que les embouteillages urbains. Ce fabricant basé dans l’Utah fut l’un des premiers à vendre directement aux clients. Il s’applique aujourd’hui à révolutionner l’univers du cycle.

« Nous avons à cœur de proposer un service exceptionnel », explique Chris Washburn, fondateur et CEO d’Ari Bikes. « Nous ne vendons pas simplement des vélos, nous offrons une expérience, un mode de vie, et nous aidons nos clients à maximiser leur potentiel. »

Pour proposer des équipements ultramodernes et des tarifs attractifs dans un système de vente directe, Ari Bikes doit mettre l’accent sur la rapidité des opérations. C’est dans cette optique que l’entreprise utilise Slack, la plateforme alimentée par l’IA, pour centraliser toutes ses opérations.

Chris Washburn a fondé l’entreprise en 2005, sous le nom de Fezzari Performance Bikes. En 2024, la marque a changé d’image et de nom pour devenir Ari‌, qui signifie « exister » en japonais. L’entreprise est sur le point de lancer 8 nouveaux modèles, et Slack joue un rôle déterminant pour rationaliser chaque opération, de la communication à la conception des modèles, en passant par la fabrication des pièces. Slack va également accompagner Ari Bikes dans ses projets d’expansion à l’international.

Voici comment Ari Bikes utilise Slack pour gérer les projets, réduire le nombre de réunions et gagner en productivité, pour permettre à chaque collaborateur de gagner l’équivalent de deux heures de travail chaque jour.

Accélérer et simplifier les cycles de gestion de projet avec Slack

Tyler Bishop, chef de produit chez Ari Bikes, crée les vélos vendus en magasin et sur la boutique en ligne. Pour mieux comprendre les besoins des cyclistes, il est à l’écoute des commentaires des clients et analyse le marché. Il s’appuie sur toutes ces informations pour développer de nouveaux modèles en collaboration avec les équipes d’ingénierie, de vente et marketing.

Pour cette collaboration, il utilise des canaux Slack, qui permettent aux salariés d’Ari Bikes de partager des fichiers et des messages avec tous les collaborateurs. Tyler Bishop utilise la fonctionnalité de recherche pour retrouver facilement les informations contextuelles dans les canaux, et des fils de discussion pour organiser les conversations autour de messages spécifiques.

« Chaque vélo est un projet à part entière », explique-t-il. « Slack me permet de gagner du temps en facilitant la communication avec toutes les équipes pendant la phase de développement d’un nouveau vélo. En tant que chef de produit, je ne m’imagine pas travailler sans Slack. »

Ryan Nonu, directeur des opérations chez Ari Bikes, explique à quel point il apprécie les canevas Slack. Il les utilise pour partager des photos, des vidéos et des fichiers de conception afin d’aider ses collègues à trouver l’inspiration. En centralisant tous ces contenus qui servent de source unique de vérité, il permet à ses équipes de travailler en éliminant les obstacles.



« Slack nous aide à atteindre nos objectifs et nous permet d’aider nos clients à atteindre les leurs. » Chris Washburn Fondateur et CEO, Ari Bikes

Gérer la satisfaction client dans les canaux Slack

Kristy Gonzales, qui s’occupe de la satisfaction client, aide les cyclistes à trouver le vélo qui correspond à leur budget avec les composants dont ils ont besoin.

Elle utilise Slack pour collaborer avec ses collègues des autres équipes et proposer une assistance personnalisée aux clients. Par exemple, lorsqu’un client commande des composants spécifiques pour son vélo, elle les recherche d’abord en interne, car cela peut faire baisser le prix final du produit. Auparavant, elle se rendait physiquement dans chaque service de l’entrepôt pour rechercher les composants.

Grâce à Slack, elle peut rapidement vérifier auprès des services s’ils possèdent les pièces ou proposent des solutions, ce qui lui permet de gagner environ deux heures par jour.

« Slack aide Ari Bikes à accompagner les clients tout au long de leur parcours d’achat. Avec Slack, je gagne près de deux heures chaque jour. » Kristy Gonzales Spécialiste de la satisfaction client, Ari Bikes

Les équipes d’assistance utilisent les canaux pour se coordonner. La communication dans les canaux aide les agents à fournir aux clients des informations précises en temps réel, ce qui est essentiel pour développer une relation de confiance et renforcer l’image de la marque.



« Slack aide Ari Bikes à se démarquer en fournissant aux clients les informations dont ils ont besoin, en temps réel », explique Kristy Gonzales. « Je peux facilement partager des informations provenant des entrepôts et de l’équipe de production avec nos clients, pour les informer de la date de disponibilité de leur vélo. »

Accélérer la prise de décisions grâce aux appels d’équipe et aux clips dans Slack

Si le siège d’Ari Bikes est dans l’Utah, les commandes émanent de clients partout dans le pays, et même à l’international. Par conséquent, l’entreprise se doit de développer une forte présence en ligne, avec un site Web performant.

Ben Wright, responsable marketing chez Ari Bikes, cordonne l’échange d’informations entre différents services de l’entreprise et avec les clients. Son équipe de 10 personnes gère la présence en ligne de l’entreprise et supervise les aspects relatifs à la conception, aux systèmes et aux logiciels. Elle est en charge du contenu sur le site et des répercussions liées aux changements sur les produits.

Si les caractéristiques d’un vélo changent, l’équipe marketing doit collaborer avec les équipes produit, logistique et de la satisfaction client. Il est indispensable que chaque service soit informé de chaque changement, pour que les opérations soient fluides. La communication est claire et rapide dans Slack, ce qui évite de devoir organiser des réunions pour échanger des informations.

« Slack joue un rôle essentiel dans chacune de mes activités », explique Ben Wright. « C’est peut-être un détail pour certains, mais le simple fait de pouvoir contacter rapidement n’importe quel collègue dans Slack me facilite la tâche. Parfois, je reçois une demande urgente et j’ai besoin de la traiter sans attendre. Grâce à Slack, je peux immédiatement contacter le service concerné. »

Ben Wright et ses collègues utilisent les appels d’équipe Slack pour les réunions vidéo et audio informelles ou les sessions de travail spontanées, au lieu de perdre du temps à organiser des réunions. Si une personne n’est pas disponible pour participer à un appel vidéo, elle peut rattraper ce qu’elle a manqué grâce aux clips Slack,‌ des enregistrements audio et vidéo courts pouvant être partagés dans des canaux et messages directs Slack. Ben peut facilement contacter tous les autres salariés dans Slack pour travailler plus rapidement.

« Plutôt que de planifier un appel avec plusieurs personnes, nous pouvons lancer un appel d’équipe dans Slack et résoudre les problèmes dès qu’ils surviennent. Grâce à cette possibilité, nous travaillons beaucoup plus efficacement. » Ben Wright Responsable marketing, Ari Bikes

Tracer la route de la productivité grâce à Slack AI

Les équipes d’Ari Bikes gagnent en productivité grâce à Slack AI‌, un outil qui permet d’utiliser toutes les connaissances dans les canaux et espaces de travail Slack. En exploitant les données fiables et sécurisées de l’entreprise, cette fonctionnalité Slack basée sur l’IA fournit des réponses rapides et précises aux questions et aux recherches des collaborateurs, ainsi que des résumés des canaux et fils de discussion, pour permettre aux équipes d’accéder plus rapidement aux informations.

« Je ne peux plus me passer de la recherche basée sur l’IA », se réjouit Ryan Nonu. « Il me suffit de lancer une recherche sur quelques mots que j’ai utilisés dans une conversation passée, et le tour est joué. L’IA propose des réponses claires, concises et personnalisées, avec des références directes aux messages Slack pertinents. »



« Grâce à Slack AI, je peux retrouver n’importe quelle information contextuelle, et je gagne un temps précieux. » Ryan Nonu Directeur des opérations, Ari Bikes

« Nous créons et fabriquons des vélos, mais nous sommes aussi une entreprise de technologie », explique Ben Wright. « Sans solutions technologiques comme Slack AI, nous ne pourrions tout simplement pas être compétitifs et créer des vélos à la pointe de l’innovation. »



Slack aide les entreprises comme Ari Bikes à développer leurs activités, sans perdre de temps dans des tâches chronophages. Qu’il s’agisse d’accélérer la gestion de projets ou de réduire le nombre de réunions, Slack permet aux équipes de se consacrer davantage aux tâches stratégiques.