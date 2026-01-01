生産性を最大限に高める「生成 AI 時代の働き方」3 つのポイント

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
今、従業員の生産性向上のために、業務に生成 AI を取り入れることへの期待を高めている企業が増えています。その背景には、人口減や採用難で優秀な人材の確保が難しくなる中、少ないリソースで質を下げずに仕事を回すことが企業のリーダーに求められていることが挙げられます。また、従業員にとって生産性高く仕事をできている自信は、仕事のパフォーマンスに直結します。
Slack が実施した意識調査「State Of Work レポート」（リンク）の結果、自身の生産性が高いと感じている人は、そうでない人に比べてマネージャーの期待を超えるパフォーマンスを発揮する可能性も高いことが分かりました。
このウェビナーでは、生成 AI とともに従業員の生産性を向上させる 3 つのポイントを紹介します。
注目のスピーカー :
慶應義塾大学商学部 教授山本 勲 氏
オイシックス・ラ・大地株式会社執行役員 システム本部本部長 PICSR* プロジェクト実行責任者大木 聡 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack ソリューションズエンジニアリング本部 プリンシパルソリューションエンジニア稲葉 洋幸
株式会社セールスフォース・ジャパンマーケティング統括本部 Slack 事業統括 執行役員 日本韓国リージョン統括 バイスプレジデント齋藤 梨沙
