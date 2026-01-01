生産性を最大限に高める「生成 AI 時代の働き方」3 つのポイント

このウェビナーの対象者 :

今、従業員の生産性向上のために、業務に生成 AI を取り入れることへの期待を高めている企業が増えています。その背景には、人口減や採用難で優秀な人材の確保が難しくなる中、少ないリソースで質を下げずに仕事を回すことが企業のリーダーに求められていることが挙げられます。また、従業員にとって生産性高く仕事をできている自信は、仕事のパフォーマンスに直結します。

Slack が実施した意識調査「State Of Work レポート」（リンク）の結果、自身の生産性が高いと感じている人は、そうでない人に比べてマネージャーの期待を超えるパフォーマンスを発揮する可能性も高いことが分かりました。

このウェビナーでは、生成 AI とともに従業員の生産性を向上させる 3 つのポイントを紹介します。

このウェビナーで聞けること : 生産性を向上させる 3 つのポイント 生成 AI 時代の働き方にシフトする

業務の効率化を推進する

従業員エンゲージメントを高める

注目のスピーカー :