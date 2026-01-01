業務の生産性を向上させる、Slack 有料版の魅力とは？

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
Slack の有料プランには、ビジネスの生産性を飛躍的に向上させる様々な機能が満載です💡
本セミナーでは、有料プランに含まれるこれらの機能について詳しくご紹介します。
さらに、実際に Slack を活用して、業務プロセスの改善を成し遂げているお客様を招き、
成功事例を詳しく紹介します。
Slack 有料プランのメリットとは？
⬛︎ メッセージやファイルの無期限保存による過去ログへのアクセス (フリープランは過去90日間）
⬛︎ ワークフロー自動化による作業の簡素化
⬛︎ 制限のないアプリや他のツールとのシームレスな連携 (フリープランは10まで）
⬛︎ 外部パートナー、お客様と簡単につながり効果的なコラボレーションを実現
⬛︎ ビデオや画面共有による気軽なコミュニケーションをサポート
⬛︎ シングル・サインオンサービスプロバイダーを通じたスムーズでセキュアなログイン
このように、Slack の有料プランにはフリープランにはない、
あるいは制限されている機能が多数含まれており、
ビジネスの業務の生産性を大幅に向上させることができます。
チームメンバーが円滑にコミュニケーションし、
ビジネスプロセスを効率的に実行するための Slack の魅力を
本セミナーで体験してみてください。
注目のスピーカー :
