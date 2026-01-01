業務の生産性を向上させる、Slack 有料版の魅力とは？

このウェビナーの対象者 :

Slack の有料プランには、ビジネスの生産性を飛躍的に向上させる様々な機能が満載です💡

本セミナーでは、有料プランに含まれるこれらの機能について詳しくご紹介します。

さらに、実際に Slack を活用して、業務プロセスの改善を成し遂げているお客様を招き、

成功事例を詳しく紹介します。

Slack 有料プランのメリットとは？

⬛︎ メッセージやファイルの無期限保存による過去ログへのアクセス (フリープランは過去90日間）

⬛︎ ワークフロー自動化による作業の簡素化

⬛︎ 制限のないアプリや他のツールとのシームレスな連携 (フリープランは10まで）

⬛︎ 外部パートナー、お客様と簡単につながり効果的なコラボレーションを実現

⬛︎ ビデオや画面共有による気軽なコミュニケーションをサポート

⬛︎ シングル・サインオンサービスプロバイダーを通じたスムーズでセキュアなログイン

このように、Slack の有料プランにはフリープランにはない、

あるいは制限されている機能が多数含まれており、

ビジネスの業務の生産性を大幅に向上させることができます。

チームメンバーが円滑にコミュニケーションし、

ビジネスプロセスを効率的に実行するための Slack の魅力を

本セミナーで体験してみてください。

このウェビナーで聞けること : 以下のようなお客様はぜひご参加ください Slack 無料プランをご利用中の方

Slack を活用して、ビジネスコミュニケーションの改善や業務の生産性向上の方法を知りたい方

Slack の最新機能を把握し、より便利に使いたい方

Slack の専門家に質問をして、疑問を解消したい方

注目のスピーカー :