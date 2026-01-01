JP 0801 Free to paid hero
Webinar

業務の生産性を向上させる、Slack 有料版の魅力とは？

有料プランに含まれる機能についてお客様の事例とともに詳しくご紹介します。

60 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

Slack の有料プランには、ビジネスの生産性を飛躍的に向上させる様々な機能が満載です💡

本セミナーでは、有料プランに含まれるこれらの機能について詳しくご紹介します。
さらに、実際に Slack を活用して、業務プロセスの改善を成し遂げているお客様を招き、
成功事例を詳しく紹介します。

Slack 有料プランのメリットとは？　
⬛︎ メッセージやファイルの無期限保存による過去ログへのアクセス (フリープランは過去90日間）
⬛︎ ワークフロー自動化による作業の簡素化
⬛︎ 制限のないアプリや他のツールとのシームレスな連携 (フリープランは10まで）
⬛︎ 外部パートナー、お客様と簡単につながり効果的なコラボレーションを実現
⬛︎ ビデオや画面共有による気軽なコミュニケーションをサポート
⬛︎ シングル・サインオンサービスプロバイダーを通じたスムーズでセキュアなログイン

このように、Slack の有料プランにはフリープランにはない、
あるいは制限されている機能が多数含まれており、
ビジネスの業務の生産性を大幅に向上させることができます。

チームメンバーが円滑にコミュニケーションし、
ビジネスプロセスを効率的に実行するための Slack の魅力を
本セミナーで体験してみてください。

注目のスピーカー :

東映アニメーション株式会社経営管理本部 情報システム部 システム室 課長清水 恵太 氏
東映アニメーション株式会社製作本部 製作部 テクノロジー開発推進室 システムテクノロジー課福長 卓也 氏
株式会社ディー・エヌ・エーIT本部IT戦略部テクニカルオペレーショングループ岩崎 和樹 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括本部 エンタープライズ第二営業本部 第三営業部 部長越野 昌平

