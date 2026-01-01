【2023 年版】働き方の最新トレンド「AI 時代に生産性を上げる 3 つの秘策」

働き方は生成 AI と共に大きく変化

昨今利用者が急増している生成 AI。実際の業務における活用に期待を高めている企業が増える中、生成 AI がオフィスワーカーの仕事をサポートしてくれるようになれば、従業員にとっても便利で快適な働き方が実現するかもしれません。

こうした時代の変化の中で、Salesforce Company の Slack が実施した意識調査「State of Work レポート」（英語）では、「自身の生産性が高い」と感じている人の 90 % が、目標を達成する能力に自信を持っていると回答。また、生産性が高い人はそうでない人に比べてマネージャーの期待を超えるパフォーマンスを発揮する可能性も高いことがわかりました。

生産性高く仕事をできているという自信は、仕事のパフォーマンスに直結します。

この e-book では、生成 AI を使って従業員の生産性を向上させる 3 つのポイントを、有識者の見解と併せて紹介します。

「Slack と生成 AI を使って生産性を高める 3 つのポイント」

ナレッジワーカー意識調査と有識者インタビューから紐解く

【ポイント 1 】従業員エンゲージメントを高める

（ オイシックス・ラ・大地株式会社 大木 聡 氏）

【ポイント 2 】生成 AI 時代の働き方にシフトする

（ 連続起業家 エンジェル投資家 成田 修造 氏）

【ポイント 3 】業務の効率化を推進する

（株式会社セールスフォース・ジャパン 水越 将巳）