Why Slack? 導入事例セッション「事業としてのSDGsとそのチームの作り方」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
近年ますます注目を浴びる SDGs とサステナビリティへの取り組み。
今や世界中の投資の約1/3以上がESG投資という割合に伸長し、
企業としての環境への見方が変わり始めています。
一方で、実はまだ多くの企業の内外でこのメッセージが
正しく伝わっていない現状があるのも事実です。
そこで Slack は、より様々な企業や人とのオープンな繋がりを生み出し、
この重要なメッセージ展開を支えるプラットフォームとして
どのように活用されているか、実際にご利用頂いている
ユーザー企業の皆様の具体事例と共に見ていきたいと思います！
注目のスピーカー :
弁護士ドットコム株式会社取締役執行役員 クラウドサイン事業本部長橘 大地 氏
株式会社ブルーパドルPlanner / Creative Director佐藤 ねじ 氏
八千代エンジニヤリング株式会社事業開発本部 開発推進部 部長植田 大造 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 日本韓国リージョン事業統括 カントリーマネージャー佐々木 聖治
株式会社セールスフォース・ジャパン執行役員 サステナビリティ＆コーポレートリレーション担当遠藤 理恵
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 エグゼクティブ・プログラム本部 EBCマネージャー三宅 立晃
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括ビジネスグロース本部 第三営業部 部長越野 昌平
