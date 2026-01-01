Why Slack? 導入事例セッション「事業としてのSDGsとそのチームの作り方」

このウェビナーの対象者 :

近年ますます注目を浴びる SDGs とサステナビリティへの取り組み。

今や世界中の投資の約1/3以上がESG投資という割合に伸長し、

企業としての環境への見方が変わり始めています。

一方で、実はまだ多くの企業の内外でこのメッセージが

正しく伝わっていない現状があるのも事実です。

そこで Slack は、より様々な企業や人とのオープンな繋がりを生み出し、

この重要なメッセージ展開を支えるプラットフォームとして

どのように活用されているか、実際にご利用頂いている

ユーザー企業の皆様の具体事例と共に見ていきたいと思います！

このウェビナーで聞けること : 社内外に重要なメッセージや伝達事項を展開し、また人を巻き込んでいくための方法

様々なプロジェクトを推進する際のコミニュケーション基盤としての Slack の活用方法

より事業推進メンバーの業務を効率化させるための工夫

注目のスピーカー :