Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

このウェビナーの対象者 :

現在、働き方とそのプロセスに関わる課題が増えていることは、

多くの企業が経験していることではないでしょうか。

◾️各部門で業務プロセスが断片化し、非効率的で複雑化している

◾️部門を超えた業務ノウハウが共有されず、十分に活用されていない

◾️全社員に伝えるべきメッセージがきちんと理解され、浸透しているかどうかが確認できない

これらの社内コミュニケーションの課題を解決し、

生産性を向上させるためには、どこから手をつけるべきでしょうか？

今回の「Why Slack？」では、

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、

会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、

Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、

具体的な導入事例としてご紹介します。

社内のコミュニケーションと生産性を再評価し、

新たな視点で見直してみませんか？

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのように生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :