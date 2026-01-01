JP Why Slack 船
Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

75 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

現在、働き方とそのプロセスに関わる課題が増えていることは、
多くの企業が経験していることではないでしょうか。

◾️各部門で業務プロセスが断片化し、非効率的で複雑化している
◾️部門を超えた業務ノウハウが共有されず、十分に活用されていない
◾️全社員に伝えるべきメッセージがきちんと理解され、浸透しているかどうかが確認できない

これらの社内コミュニケーションの課題を解決し、
生産性を向上させるためには、どこから手をつけるべきでしょうか？

今回の「Why Slack？」では、
製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、
会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、
Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、
具体的な導入事例としてご紹介します。

社内のコミュニケーションと生産性を再評価し、
新たな視点で見直してみませんか？

注目のスピーカー :

キャディ株式会社HR Manager鄒 潮生 氏
株式会社medibaテクノロジーセンターEng10G グループリーダー東野 純 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンカスタマーサクセス統括本部 プロダクトサクセス本部 Slack サクセスマネジメント第1部 サクセスマネージャー河村 育子

