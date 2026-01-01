Why Slack？導入事例セッション「ユーザベースの業務生産性を向上させた Slack 活用 4 つのポイント」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
多くの企業では、
生産性を上げるために様々なアプリケーションを使い分けていますが、
実際はツールの切り替えに手間と時間を費やしています。
今回の Why Slack? では、
ユーザベースにおける業務プラットフォームとしての
Slack 活用事例をご紹介します。
様々なアプリケーションやワークフローを Slack に集約し
業務を自動化することで、どのような課題を解決し、
生産性を向上させたのかについて、
導入検討や定着化のプロセスを含めてお話をいただきます。
注目のスピーカー :
株式会社ユーザベース執行役員CDXO 兼 UB Researchディレクター張替 誠司 氏
株式会社ユーザベースIT Strategy Division/IT Infrastructure Team西村 敏博 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンカスタマーサクセス統括本部 プロダクトサクセス本部 Slack サクセスマネジメント部 部長相川 仁夫
