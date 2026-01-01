Why Slack? 導入事例セッション「Slack が業務プラットフォームとして選ばれる3つのポイント」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
多くの企業では、生産性を上げるために様々なアプリケーションを使い分けていますが、
実際はツールの切り替えに手間と時間を費やしています。
今回の Why Slack? では、業務プラットフォームとしての Slack をテーマに、
富士通と LayerX のユーザー事例をご紹介します。
様々なアプリケーションやワークフローを Slack に集約し
業務を自動化することで、どのように生産性を向上させたのか、
導入検討や定着化のプロセスを含めてお話をいただきます。
注目のスピーカー :
富士通株式会社Uvance Core Technology本部 Tech Standardize統括部 Developers Platform部 シニアマネージャー鈴木 真吾 氏
富士通株式会社Uvance Core Technology本部 Tech Standardize統括部 Developers Platform部細井 雄介 氏
株式会社LayerXシニアセキュリティアーキテクトKengo Suzuki 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンアライアンス事業統括本部 Slackアライアンス本部 シニア ディレクター水嶋 ディノ
