Why Slack? 導入事例セッション「Slack が業務プラットフォームとして選ばれる3つのポイント」

このウェビナーの対象者 :

多くの企業では、生産性を上げるために様々なアプリケーションを使い分けていますが、

実際はツールの切り替えに手間と時間を費やしています。

今回の Why Slack? では、業務プラットフォームとしての Slack をテーマに、

富士通と LayerX のユーザー事例をご紹介します。

様々なアプリケーションやワークフローを Slack に集約し

業務を自動化することで、どのように生産性を向上させたのか、

導入検討や定着化のプロセスを含めてお話をいただきます。

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのように生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :