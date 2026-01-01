Why Slack?導入事例セッション「各店舗情報を集約し、売り上げを伸ばすコミュニケーションの裏側」

このウェビナーの対象者 :

ここ数年で様々なビジネスに大きな変化のあった中でも、

特に人々のライフスタイル含め根幹から大きく変わった「食」ビジネス。

複数店舗ごとの現場の情報を集約、徹底された商品の品質管理、

と日本の食文化が世界的にも評価される背景には、

それを支える企業のどのような特徴があるのだろうか。

その様な環境の中でも成長し続けているラーメン山岡家と、

業界内でいち早くテクノロジーを活用した顧客体験を創出する

CRISPにお話をお伺いしながら、

一般生活者へのサービス提供の裏側でどのような組織が存在し、

Slack でどの様なコミュ二ケーションが行われているのか、

導入事例と共にご紹介します。

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

運用Phase：顧客への提供価値の最大化に向け複数店舗と連携した情報の共有とその活用方法

運用Phase：社内の不要な情報格差をなくしオープンなコミュニケーション文化を醸成した事例

注目のスピーカー :