Why Slack?導入事例セッション「各店舗情報を集約し、売り上げを伸ばすコミュニケーションの裏側」

ライフスタイル含め根幹から大きく変わった「食」ビジネス。一般生活者へのサービス提供の裏側でどのような組織が存在し、Slack でどのようなコミュ二ケーションが行われているのか、導入事例と共にご紹介します。

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 誰でも

ここ数年で様々なビジネスに大きな変化のあった中でも、
特に人々のライフスタイル含め根幹から大きく変わった「食」ビジネス。

複数店舗ごとの現場の情報を集約、徹底された商品の品質管理、
と日本の食文化が世界的にも評価される背景には、
それを支える企業のどのような特徴があるのだろうか。

その様な環境の中でも成長し続けているラーメン山岡家と、
業界内でいち早くテクノロジーを活用した顧客体験を創出する
CRISPにお話をお伺いしながら、
一般生活者へのサービス提供の裏側でどのような組織が存在し、
Slack でどの様なコミュ二ケーションが行われているのか、
導入事例と共にご紹介します。

注目のスピーカー :

株式会社CRISP代表取締役 CEO宮野 浩史 氏
株式会社丸千代山岡家経営企画室 副室長田中 陽里 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 エンタープライズ第二営業本部 第三営業部 アカウントエグゼクティブ黒田 龍司

