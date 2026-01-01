JP アセット 11@2x-100
Webinar

Slack × Salesforce 「営業フロアのデジタル化」体験ウェビナー

営業力強化、達成する組織づくり、データ活用まで。営業フロアをデジタル化した Slack と言う職場をぜひご体験ください！

90 分

このウェビナーの対象者 :

  • 営業担当者

営業力強化、達成する組織づくり、データ活用まで。
営業フロアをデジタル化した Slack と言う職場をぜひご体験ください！

営業力強化、達成する組織づくり、業務プロセスの効率化まで。過去数年の環境の変化により、私たちの働き方は一変しました。組織のあらゆる部門のデジタル化が進み、我々の営業現場にも進化が求められています。

Slack は、営業チームの皆様が、より生産性高く仕事を進めるためのデジタル版の営業フロアになります。この新しいデジタル上の職場は、ただのコラボレーションの場ではありません。

Salesforce と連携し業務を効率化し、チームの共同作業を支援する新機能「Slack canvas」や、音声やビデオを交えた同期コミュニケーションが可能な「Slack ハドルミーティング」などを活用することで、変化に強い生産性の高い働き方を実現します。

新機能のデモや、Slack で自社の営業改革を実現しているお客様の事例を通じて、デジタル化された営業フロアを体験しに来てください。

営業改革を実現するヒントが学べます！

 

注目のスピーカー :

株式会社LIFULLテクノロジー本部 コーポレートエンジニアリングユニット ユニット長籔田 綾一 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティングディレクター伊藤 哲志
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack 事業統括 ビジネスグロース本部 第四営業部 部長花房　洵也

このウェビナーは役に立ちましたか？

0/600

助かります！

ご意見ありがとうございました！

了解です！

ご意見ありがとうございました！

うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。

Related Events

JP collaboration-hexagons-hero@2x

オンデマンド

Why Slack?導入事例セッション「各店舗情報を集約し、売り上げを伸ばすコミュニケーションの裏側」

ライフスタイル含め根幹から大きく変わった「食」ビジネス。一般生活者へのサービス提供の裏側でどのような組織が存在し、Slack でどのようなコミュ二ケーションが行われているのか、導入事例と共にご紹介します。

今すぐ見る
JP WhySlack 01242023

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「事業としてのSDGsとそのチームの作り方」

近年ますます注目を浴びる SDGs とサステナビリティへの取り組み。 Slack は、より様々な企業や人とのオープンな繋がりを生み出し、この重要なメッセージ展開を支えるプラットフォームとしてどのように活用されているか、実際にご用頂いているユーザー企業の皆様の具体事例をご紹介します。

今すぐ見る
JP engineering-bulb-hero@2x-1

オンデマンド

Why Slack? 導入事例セッション「生産性を高めるテキストコミュニケーション以外の Slack の魅力」

Slack や連携アプリをうまく活用する事で、あらゆる部署の様々な業務の効率化、仕事のスピードアップが期待できます。本ウェビナーは、そんな仕事のオートメーションに焦点を当ててユーザー事例をご紹介していきます。

今すぐ見る