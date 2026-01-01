Slack × Salesforce 「営業フロアのデジタル化」体験ウェビナー

このウェビナーの対象者 :
- 営業担当者
営業力強化、達成する組織づくり、データ活用まで。
営業フロアをデジタル化した Slack と言う職場をぜひご体験ください！
営業力強化、達成する組織づくり、業務プロセスの効率化まで。過去数年の環境の変化により、私たちの働き方は一変しました。組織のあらゆる部門のデジタル化が進み、我々の営業現場にも進化が求められています。
Slack は、営業チームの皆様が、より生産性高く仕事を進めるためのデジタル版の営業フロアになります。この新しいデジタル上の職場は、ただのコラボレーションの場ではありません。
Salesforce と連携し業務を効率化し、チームの共同作業を支援する新機能「Slack canvas」や、音声やビデオを交えた同期コミュニケーションが可能な「Slack ハドルミーティング」などを活用することで、変化に強い生産性の高い働き方を実現します。
新機能のデモや、Slack で自社の営業改革を実現しているお客様の事例を通じて、デジタル化された営業フロアを体験しに来てください。
営業改革を実現するヒントが学べます！
注目のスピーカー :
