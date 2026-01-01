Why Slack? 導入事例セッション「生産性を高めるテキストコミュニケーション以外の Slack の魅力」

このウェビナーの対象者 :

Slack は人と人とのコミュニケーションを目的としたサービスですが、

組織メンバー間でのテキストや音声、動画のやりとりだけでなく、

2,500以上の連携アプリが用意されています。

これが何を意味するか。

それらをうまく活用する事で、あらゆる部署の様々な業務の効率化、

仕事のスピードアップが期待できます。

さらに、日々のタスクを Slack 上で自動化する事ができる

ワークフロービルダーの活用も有効的です。

今回はそんな仕事のオートメーションに焦点を当ててユーザー事例をご紹介していきます。

このウェビナーで聞けること : 検討Phase：どのような課題解決を目的に導入検討をしていたのか

導入Phase：導入までの道のり、導入後どのように組織全体に広めていったのか

運用Phase：Slack でどのようにリモートワーク・組織改革・生産性向上を実現しているのか

注目のスピーカー :