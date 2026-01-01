Principes d’IA

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Notre approche pour l’IA et l’apprentissage automatique

Chez Slack, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont au cœur de notre expérience produit. Notre engagement en matière de confidentialité et de sécurité des données est fondamental dans toutes nos activités, et nous veillons à mettre en place des contrôles rigoureux pour protéger vos informations. Les fonctionnalités d’IA natives de Slack ont été conçues pour respecter ces engagements. Vos données client (telles que les messages et les fichiers) ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles linguistiques à grande échelle (LLM).

Les fonctionnalités d’IA et d’apprentissage automatique que nous développons sont conçues pour rendre le travail dans Slack plus simple, plus intelligent et plus efficace. Si l’IA est une nouveauté pour Slack, l’apprentissage automatique fait depuis longtemps partie intégrante de l’expérience Slack. Ce guide explique comment ces technologies sont intégrées à Slack et présente clairement les différences entre elles :

L’IA fait spécifiquement référence aux fonctionnalités d’IA générative alimentées par de grands modèles linguistiques (LLM), comme les résumés de canaux.

L’apprentissage automatique englobe des fonctionnalités utilisant des modèles prédictifs, telles que les recommandations d’émojis et les suggestions de noms d’affichage lorsque vous mentionnez d’autres utilisateurs.

IA dans Slack

Les fonctionnalités d’IA sont incluses dans les forfaits payants Slack. Les administrateurs peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités d’IA, donnant ainsi aux clients un contrôle total sur la manière dont l’IA est utilisée dans leurs espaces de travail et sur son utilisation même.

Notre architecture d’IA a été conçue dans le respect de la vie privée.

Toutes nos fonctionnalités d’IA sont protégées par les garde-fous de Slack AI, un ensemble de protections fondamentales intégrées. Ces mesures de protection comprennent des seuils de contenu qui réduisent les hallucinations, des instructions de sécurité explicites qui limitent l’ingénierie rapide, l’ingénierie contextuelle pour réduire les risques d’injection rapide, le filtrage des URL pour prévenir les attaques de phishing, la validation du format de sortie, ainsi que des mesures d’atténuation prises par les fournisseurs.

Les garde-fous de Slack AI appliquent automatiquement des filtres de sécurité du contenu comme couche de protection supplémentaire pour les fonctionnalités d’IA qui exploitent les contributions des utilisateurs. Ces filtres analysent les requêtes en temps réel afin d’identifier et d’atténuer les contenus indésirables, les tentatives d’injection et les risques de sécurité avant qu’ils n’atteignent les systèmes d’IA tels que Slackbot et la recherche de réponses.

Notre approche de l’IA repose sur ces trois principes :

Vous contrôlez les éléments auxquels l’IA peut accéder :

Vos données client dans Slack (telles que les messages et les fichiers) ne sont pas utilisées pour entraîner de LLM.

Vos données client dans Slack (telles que les messages et les fichiers) ne sont pas utilisées pour entraîner de LLM. Vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner de modèles de langage de grande taille.

Les administrateurs de l’espace de travail et de l’organisation peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités d’IA à tout moment, ce qui permet aux clients de contrôler entièrement l’utilisation de l’IA. Slack AI fonctionne uniquement avec le contenu que vous êtes déjà autorisé à consulter. Par exemple, la recherche de réponses par l’IA n’inclura que les résultats que vous pourriez également trouver dans une recherche standard.

Les administrateurs de l’espace de travail et de l’organisation peuvent activer ou désactiver les fonctionnalités d’IA à tout moment, ce qui permet aux clients de contrôler entièrement l’utilisation de l’IA. Slack AI fonctionne uniquement avec le contenu que vous êtes déjà autorisé à consulter. Par exemple, la recherche de réponses par l’IA n’inclura que les résultats que vous pourriez également trouver dans une recherche standard. Vos données restent dans l’infrastructure sécurisée de Slack.

Les modèles LLM que nous utilisons sont déployés dans l’environnement cloud de Slack, de sorte que les fournisseurs de modèles n’ont pas accès à vos données.

Remarque : les administrateurs peuvent décider si les membres de leur espace de travail ou de leur organisation Enterprise ont accès à nos fonctionnalités d’IA. Pour en savoir plus, consultez Gérer l’accès aux fonctionnalités d’IA dans Slack.

Apprentissage automatique dans Slack

nous utilisons également des modèles prédictifs d’apprentissage automatique pour améliorer encore davantage l’expérience Slack. Lorsque vous voyez un émoji que vous et vos collègues avez récemment utilisé dans le sélecteur d’émojis, ou une suggestion de saisie automatique pour vous aider à trouver la bonne personne dans votre entreprise avec un nom courant, nos modèles d’apprentissage automatique sont responsables de la pertinence et de l’exactitude de ces suggestions.

Les modèles d’apprentissage automatique nous permettent d’offrir des expériences personnalisées de haute qualité.

Nous construisons et entraînons des modèles de manière à ce qu’ils ne puissent pas reproduire les données des clients, et les résultats des modèles ne peuvent pas être liés aux données d’un client spécifique.

Conseil : consultez nos principes de confidentialité pour obtenir un aperçu des principes que nous suivons pour guider le développement des produits chez Slack et les contrôles des clients.

Plus d’informations sur les modèles et les données

Pour plus d’informations sur les modèles génératifs et prédictifs que nous utilisons et sur la façon dont ils alimentent nos fonctions d’IA et de ML, consultez Intelligence artificielle, apprentissage automatique et utilisation des données de Slack. Cette ressource fournit des informations détaillées à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre nos pratiques en matière de données d’IA et de ML.