Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Il nostro approccio all’IA e all’apprendimento automatico

In Slack, l’intelligenza artificiale (IA) e l’apprendimento automatico (ML) sono fondamentali per l’esperienza del prodotto. Il nostro impegno per la privacy e la sicurezza dei dati è alla base di tutto ciò che facciamo e garantiamo controlli rigorosi per proteggere le tue informazioni. Le funzioni IA native di Slack sono state sviluppate per rispettare questi impegni. I dati del cliente (come messaggi e file) non vengono mai utilizzati per addestrare alcun LLM.

Le funzionalità IA e ML che creiamo sono progettate per rendere più semplice, intelligente ed efficiente il lavoro in Slack. Anche se l’IA è nuova aggiunta, la ML è da tempo una parte fondamentale dell’esperienza di Slack. Questa guida spiega come queste tecnologie vengono costruite all’interno di Slack e fornisce una chiara distinzione tra le due:

L’IA si riferisce nello specifico alle funzionalità di intelligenza artificiale generativa alimentate dai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come i riepiloghi dei canali.

ML include funzionalità usando dei modelli predittivi, come i suggerimenti per le emoji e il nome visualizzato quando vengono taggati altri utenti.

IA in Slack

Le funzioni IA sono incluse nei piani a pagamento di Slack. Gli amministratori possono abilitare o disabilitare le funzionalità IA, dando ai clienti il pieno controllo su come e se l’IA viene usata nelle loro aree di lavoro.

La nostra architettura IA è stata progettata con la privacy al centro.

Tutte le nostre funzioni IA sono protette dai controlli di sicurezza dell’IA di Slack, un insieme di protezioni fondamentali integrate. Queste misure di sicurezza includono soglie di contenuto che riducono le allucinazioni, istruzioni di sicurezza esplicite che limitano il prompt engineering, tecniche di context engineering per ridurre i rischi di prompt injection, filtri sugli URL per prevenire attacchi di phishing e la convalida del formato di output, oltre alle mitigazioni fornite dai provider.

I controlli di sicurezza dell’IA di Slack applicano automaticamente anche i filtri di sicurezza dei contenuti come ulteriore livello di protezione per le funzioni IA che si basano su input generati dagli utenti. Questi filtri analizzano le query in tempo reale per identificare e mitigare contenuti dannosi, tentativi di prompt injection e rischi per la sicurezza prima che raggiungano sistemi IA come Slackbot e cercare risposte.

Il nostro approccio all'IA si basa su questi tre principi:

Hai il controllo su ciò a cui l’IA può accedere:

i dati dei clienti in Slack (come messaggi e file) non vengono utilizzati per addestrare i modelli LLM.

i dati dei clienti in Slack (come messaggi e file) non vengono utilizzati per addestrare i modelli LLM. I tuoi dati non vengono mai utilizzati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni.

Gli amministratori dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono attivare o disattivare le funzioni IA in qualsiasi momento, offrendo ai clienti il ​pieno controllo su come viene utilizzata l'IA. L'IA di Slack funziona solo con i contenuti per cui disponi già delle autorizzazioni di visualizzazione. Ad esempio, cercare risposte con l’IA includerà solo risultati che potresti trovare con una ricerca standard.

Gli amministratori dell'area di lavoro e dell'organizzazione possono attivare o disattivare le funzioni IA in qualsiasi momento, offrendo ai clienti il ​pieno controllo su come viene utilizzata l'IA. L'IA di Slack funziona solo con i contenuti per cui disponi già delle autorizzazioni di visualizzazione. Ad esempio, cercare risposte con l’IA includerà solo risultati che potresti trovare con una ricerca standard. I tuoi dati rimangono all'interno dell'infrastruttura affidabile di Slack.

Gli LLM che utilizziamo sono implementati all'interno dell'ambiente cloud di Slack, quindi i provider di modelli non hanno accesso ai tuoi dati.

Nota: gli amministratori possono decidere se i membri della loro area di lavoro o organizzazione Enterprise possono avere accesso alle nostre funzionalità IA. Visita Gestire l’accesso alle funzioni IA in Slack per ulteriori dettagli.

Apprendimento automatico in Slack

Utilizziamo anche i modelli di apprendimento automatico per aiutare a migliorare ulteriormente l’esperienza di Slack. Quando vedi un’emoji che tu o il tuo team avete usato di recente nella selezione emoji, o quando un suggerimento di completamento automatico ti aiuta a trovare la persona giusta per la tua azienda con un nome comune, i nostri modelli ML sono i responsabili per la rilevanza e l’accuratezza di quei suggerimenti.

I modelli di apprendimento automatico ci permettono di fornire un’esperienza personalizzata e di alta qualità.

Costruiamo e alleniamo i modelli in modo che non possano riprodurre i dati del cliente; gli output dei modelli non possono essere collegati ai dati di un cliente specifico.

Suggerimento: visita i nostri Principi sulla privacy per una panoramica dei principi che seguiamo per informare lo sviluppo del prodotto in Slack e i controlli del cliente.

Maggiori informazioni su modelli e dati

Per ulteriori dettagli sui modelli predittivi e generativi che utilizziamo e su come forniscono energia alle nostre funzionalità IA e ML, visita Intelligenza artificiale, apprendimento automatico e utilizzo dei dati di Slack. Questa risorsa fornisce informazioni dettagliate a chiunque desideri comprendere più a fondo le nostre pratiche relative ai dati di IA e ML.