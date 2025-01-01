AI 原则
此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。
Slack 使用 AI 和机器学习的方式
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 是 Slack 产品体验的核心。我们对数据隐私和安全的承诺是我们一切工作的基石，这确保了我们用强有力的控制措施来保护你的信息。Slack 的原生 AI 功能正是基于这些承诺而构建。你的客户数据（比如消息和文件）绝不会被用于训练任何 LLM。
我们开发的 AI 和机器学习功能旨在让 Slack 中的工作变得更简单、更智能、更高效。虽然 AI 在 Slack 中的应用相对较新，但机器学习长期以来一直是 Slack 体验中的重要组成部分。本指南将深入介绍这些技术是如何融入 Slack 的，并且明确区分二者的不同：
- AI 特指由大语言模型 (LLM) 驱动的生成式 AI 功能，比如频道摘要。
- 机器学习 (ML) 包含使用预测模型的功能，比如表情建议和提及其他用户时的显示名建议。
Slack 中的 AI
AI 功能包含在 Slack 付费套餐中。管理员可以启用或禁用 AI 功能，从而让客户能够完全掌控是否以及如何在其工作区中使用 AI。
我们的 AI 架构在设计时就考虑到了隐私保护。
我们所有的 AI 功能都受到 Slack AI 安全护栏的保护，这是一系列内置的基础性防护措施。这些保障包括：降低幻觉内容产生的内容阈值、限制即时工程的安全指令、减少即时注入风险的语境工程、防止网络钓鱼攻击的网址过滤、输出格式验证以及服务提供商层面的缓解措施。
Slack AI 安全护栏还会自动应用内容安全过滤器，为依赖用户生成输入的 AI 功能提供另一层保护。这些过滤器会实时分析查询，在信息到达如 Slackbot 和搜索答案等 AI 系统之前，识别并缓解有害内容、即时注入尝试和安全风险。
我们的 AI 方法基于以下三项原则：
- 你掌控 AI 的访问权限：
Slack 中的客户数据（如消息和文件）不会被用于训练大语言模型 (LLM)。
- 你的数据绝不会被用于训练大语言模型。
工作区和组织管理员可以随时开启或关闭 AI 功能，让客户完全掌控 AI 的使用方式。Slack AI 仅处理你已有权限查看的内容。例如，AI 搜索答案只会包含你通过标准搜索也能找到的结果。
- 你的数据始终保留在 Slack 可信的基础设施内。
我们使用的大语言模型部署在 Slack 的云环境内部，因此模型提供商无法访问你的数据。
注意：管理员可以决定其工作区或企业组织内的成员能否使用我们的 AI 功能。如需了解更多详情，请访问管理 Slack 中 AI 功能的使用权限。
Slack 中的机器学习
我们还使用预测性机器学习模型来帮助提升 Slack 的使用体验。当你在表情选择器中看到你和团队成员最近使用过的表情，或者收到可以帮助你精准找到公司里某位同名同事的自动填写建议时，我们的机器学习模型会确保这些建议的相关性和准确性。
- 机器学习模型让我们能够提供高质量、个性化的体验。
- 在构建和训练模型时，我们确保其无法复制客户数据，并且模型输出也无法与某个特定客户的数据建立关联。
小窍门：请查看我们的隐私原则，简要了解 Slack 在开展产品开发以及客户控制工作时遵循的原则。
更多关于模型与数据的信息
要详细了解我们使用的生成式预测模型以及这些模型如何助力提升我们的 AI 和机器学习功能，请浏览 Slack 人工智能、机器学习与数据使用页面。此页面提供了详细信息，让读者对我们的 AI 和机器学习数据实践有更全面的理解。