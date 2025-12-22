Il lavoro può sembrare caotico. I messaggi si accumulano, le riunioni si confondono tra loro e le questioni importanti finiscono in secondo piano. Nessuno sarebbe entusiasta al pensiero di tutto questo. L’entusiasmo, invece, c’è quando il lavoro all’improvviso sembra più leggero, quando le risposte si trovano facilmente, i passaggi di consegne sono fluidi e tutto finalmente funziona. E questo è esattamente ciò che offrono queste nuove funzionalità.

Questi aggiornamenti combinano un’IA più intelligente, miglioramenti concreti alla produttività e strumenti di amministrazione più solidi per rendere il lavoro più chiaro, più sereno e più piacevole per chiunque utilizzi Slack.

✨Un’IA che pensa insieme a te ✨

Un’IA più concreta che trasforma i momenti quotidiani in progresso condiviso

L’IA migliore ha qualcosa di quasi magico, nel senso più positivo del termine. Si fa trovare al momento giusto, capisce cosa stai cercando di fare e ti aiuta senza intralciarti. Questi aggiornamenti portano l’IA direttamente nel flusso di lavoro, trasformando le domande di ogni giorno in conoscenza condivisa, chiarendo i dubbi all’istante e aiutando i team a passare dall’intuizione all’azione con facilità.

Condividi risposte dell’IA

Permette agli utenti di condividere istantaneamente le risposte generate dall’IA in canali o MD con un solo clic, senza bisogno di screenshot o copia-incolla. Le risposte condivise diventano messaggi permanenti su Slack e mantengono il contesto originale, così da poterli consultare facilmente, rispondere o riutilizzare per domande ricorrenti, come onboarding, criteri o workflow del team.***

Spiegazioni IA su dispositivi mobili

Aiuta gli utenti a comprendere rapidamente gergo, acronimi o messaggi complessi, ovunque si trovino. Tenendo premuto un messaggio su dispositivo mobile e selezionando “Spiega”, gli utenti ricevono una spiegazione chiara e contestuale senza uscire dalla conversazione o interrompere il flusso del lavoro.***

Notifiche proattive di Agentforce con pulsanti su Slack

Permette agli Agenti Agentforce di notificare proattivamente gli utenti Slack con pulsanti interattivi come “Approva”, “Rifiuta” o “Bozza e-mail”. Facendo clic su un pulsante, viene inviato automaticamente un prompt suggerito all’agente, il che consente agli utenti di continuare il lavoro senza digitare o cambiare strumento. (Richiede licenza utente Agentforce)*

🌀Rimani nel flusso, ovunque lavori 🌀

Progettato per ridurre gli ostacoli a concentrazione, collaborazione e mobilità

Il lavoro è raramente ordinato, e va bene così. Ciò che non va bene sono gli strumenti che ti rallentano o interrompono la concentrazione. Questi aggiornamenti sono interessanti proprio perché eliminano completamente questi ostacoli. Dal multitasking più scorrevole ai promemoria più intelligenti, fino a un’esperienza mobile migliorata, tutto diventa più connesso, agevole e gratificante, così puoi mantenere il tuo ritmo, ovunque il lavoro ti porti.

Notifiche 2.0

Un’importante revisione del sistema notifiche di Slack pensata per ridurre la confusione. Presenta opzioni di notifiche di canale più semplici, controlli push più chiari su desktop e dispositivi mobili, impostazioni generali migliorate e una sincronizzazione più efficace. In questo modo, gli avvisi diventano più facili da capire e da gestire.*

MD di gruppo nei profili utente (novità desktop)

Aggiunge i MD di gruppo condivisi direttamente ai profili utente su desktop. Visualizzando il profilo di un collega, gli utenti possono entrare rapidamente nelle conversazioni recenti, singole o di gruppo, oppure consultare l’elenco completo dei MD condivisi per riconnettersi più facilmente.* (Disponibile su dispositivi mobili a partire da gennaio)

Mostra conversazioni di Slack pertinenti ai record di Salesforce

Porta le conversazioni di Slack direttamente su Salesforce Lightning. Gli utenti possono visualizzare e interagire con le conversazioni e i canali correlati a uno specifico record, rimanendo collegati nelle discussioni reali senza uscire da Salesforce né perdere il contesto aziendale.*

Visualizzazione affiancata del desktop

Consente agli utenti di fissare canali, conversazioni, app, canvas o agenti gli uni accanto agli altri grazie alla visualizzazione affiancata. In questo modo è più semplice consultare le informazioni mentre si continua a navigare su Slack: una soluzione ideale per il multitasking, le ricerche e l’interazione con gli strumenti IA senza interrompere il flusso di lavoro. (Disponibile completamente da gennaio)*

Restyling della finestra degli incontri e della barra degli strumenti

Introduce un nuovo mini-player per la finestra Incontri con barra ancorata e barra degli strumenti rinnovata. Conversazioni, canvas, reazioni e controlli sono ora più facili da raggiungere tra le diverse finestre, grazie a un’organizzazione più chiara e a un accesso più rapido durante la collaborazione in tempo reale.*

Miglioramenti dei tag e completamento del filtro omniswitcher

Rende la ricerca più veloce e intuitiva grazie a un uso più intelligente dei tag @ e #, suggerimenti di filtro migliorati e collegamenti rapidi ai filtri più comuni. L’omniswitcher adatta dinamicamente la propria visualizzazione in base al tipo di ricerca, che sia più ampia o più specifica. (Disponibile completamente da gennaio)*

Supporto esteso a più tipi di file nel browser dei file per dispositivi mobili

Rende il browser dei file su Android in grado di supportare tutti i tipi di file, inclusi quelli di terze parti e i file multimediali. Introduce il filtro per tipo di file, migliora le schermate vuote e offre un’esperienza unificata, ora allineata a quella di iOS. (Disponibile completamente da gennaio)*

Notifica incontri “just-in-time” (JIT)

Invia promemoria intelligenti delle riunioni direttamente su Slack poco prima del loro inizio. Le notifiche includono un pulsante per partecipare con un solo clic, compatibile con qualsiasi link di videoconferenza, oltre alle opzioni per posticipare o ignorare il promemoria, così gli utenti non rischiano di perdere una riunione né di collegarsi di fretta.* (Disponibile ora per i piani Free e Pro; disponibile per tutte le licenze a partire da gennaio)

Aggiornamenti dell’indirizzo e-mail per il canale

Facilita la ricerca e l’uso dell’indirizzo e-mail del canale grazie a nuove azioni di copia nei menu, alla creazione automatica di indirizzi se necessario e al supporto in tutti i tipi di conversazione, tra cui canali, MD e MD di gruppo.*

Aggiornamenti del passaggio del puntatore e delle azioni del messaggio

Rinnova i menu delle azioni del messaggio grazie a suddivisioni più chiare, icone aggiornate, animazioni più discrete al passaggio del puntatore e una nuova azione desktop per copiare il testo del messaggio. Uniforma l’esperienza desktop e mobile, rendendo più veloce la ricerca delle azioni comuni.

Supporto dell’orientamento orizzontale su iPhone

Aggiunge il supporto per l’orientamento orizzontale all’app Slack per iPhone. Slack ora si adatta automaticamente quando il dispositivo viene ruotato, rendendo più facile leggere messaggi lunghi, visualizzare file e lavorare comodamente sugli schermi più grandi.*****

🛡️Progettato per fiducia, chiarezza e scalabilità 🛡️

Controllo di livello aziendale senza rallentare i team

Quando Slack è alla base di un’organizzazione, le fondamenta sono davvero importanti. Questi aggiornamenti offrono agli amministratori una visibilità più chiara, controlli più intelligenti e un’esperienza più coerente tra i diversi piani. Il risultato? I team lavorano più velocemente, hanno maggiore fiducia nel sistema e possono crescere con sicurezza, mentre gli amministratori dedicano meno tempo a gestire i problemi e più tempo a supportare un lavoro di qualità.

Metriche in tempo reale nella dashboard Statistiche delle app

Aggiunge informazioni in tempo reale su come le app utilizzano messaggi e file. Introduce una nuova visualizzazione “Ultime 24 ore”, query quasi istantanee e gestione dei dati su larga scala, offrendo agli amministratori una visibilità più rapida sull’attività delle app.****

Autorizzazioni per l’eliminazione dei messaggi

Introduce due nuove autorizzazioni per gli amministratori che gestiscono separatamente chi può eliminare i propri messaggi e chi può eliminare i messaggi dalle app o dai bot, rendendo la governance più precisa ma senza restringere troppo gli utenti.*

Navigazione amministrativa comune

Riprogetta la navigazione degli amministrazioni dell’area di lavoro per allinearla alla dashboard dell’organizzazione. Crea un’esperienza più moderna e coerente tra i diversi piani, oltre a migliorare scalabilità, facilità di manutenzione e flessibilità per gli aggiornamenti futuri.*

Impostazioni del livello di dettaglio del lettore dello schermo

Consente agli utenti che utilizzano il lettore dello schermo di controllare come vengono letti ad alta voce i messaggi su web e desktop. Gli utenti possono personalizzare il livello di dettaglio nelle impostazioni di accessibilità per adattarlo meglio alle proprie preferenze ed esigenze.*

Nel complesso, questi aggiornamenti rappresentano uno dei nostri rilasci più entusiasmanti. Rendono Slack più intelligente, fluido e intuitivo, senza aggiungere ulteriori passaggi o complessità. Che tu stia affrontando la tua giornata, collaborando con il tuo team o gestendo Slack per conto di un’intera organizzazione, questi miglioramenti sono progettati per darti slancio, sicurezza e un po’ più di piacere nel lavoro.

Consulta la nostra pagina web Innovazioni per i rilasci precedenti.

Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

Disponibilità delle funzioni nei piani di licenza Slack a partire dal 19 dicembre 2025. Vuoi saperne di più? Contattaci.

* Tutti i piani di Slack

** Pro, Business+ ed Enterprise+

*** Business+ ed Enterprise+/Grid

**** Enterprise+/Grid

***** Solo Free, Pro e Business+