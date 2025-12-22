Le travail peut vite devenir chaotique. Les messages s'accumulent, les réunions s’enchaînent et les éléments importants se perdent dans le flot d’informations. Personne ne se réveille enchanté à l’idée d’affronter ce genre de journée. Ce qui met de bonne humeur, en revanche, c'est quand le travail devient soudainement plus fluide : les réponses sont faciles à trouver, la délégation de tâches se fait en douceur et tout s'enchaîne parfaitement. C'est exactement ce qu'offrent ces nouvelles fonctionnalités.

Ces mises à jour combinent une IA plus intelligente, des améliorations de productivité significatives et des bases d’administration renforcées pour rendre le travail plus clair, plus serein et plus agréable pour tous les utilisateurs de Slack.

✨ Une IA qui réfléchit avec vous ✨

Une IA pratique qui transforme le quotidien en élan collectif

La meilleure IA est un peu magique, dans le bon sens du terme. Elle intervient au bon moment, comprend ce que vous essayez de faire et vous aide sans vous gêner. Ces dernières mises à jour intègrent l'IA directement dans le flux de travail réel, pour transformer les questions quotidiennes en connaissances partagées, dissiper instantanément la confusion et aider les équipes à passer facilement de l'analyse à l'action.

Partage des réponses de l'IA

Permet aux utilisateurs de partager instantanément les réponses générées par l'IA dans les canaux ou messages directs d'un simple clic, sans capture d'écran ni copier-coller. Les réponses partagées deviennent des messages Slack persistants qui conservent tout leur contexte, ce qui les rend faciles à consulter, à commenter ou à réutiliser pour les questions récurrentes comme l'intégration des nouveaux collaborateurs, les politiques d’entreprise ou les flux de travail d'équipe.***

Explications IA sur appareil mobile

Aide les utilisateurs à comprendre rapidement le jargon, les acronymes ou les messages denses lorsqu’ils sont en déplacement. En appuyant longuement sur un message sur leur appareil mobile et en sélectionnant « Expliquer », les utilisateurs obtiennent une explication claire et contextuelle sans quitter la conversation ni perdre le fil.***

Notifications proactives Agentforce avec boutons dans Slack

Permet aux agents Agentforce de notifier proactivement les utilisateurs dans Slack avec des boutons interactifs comme « Approuver », « Refuser » ou « Rédiger un e-mail ». Cliquer sur un bouton envoie automatiquement un prompt suggéré à l'agent, ce qui permet aux utilisateurs de poursuivre leur travail instantanément sans avoir à taper ou changer d'outils. (Nécessite des licences utilisateur Agentforce)*

🌀Restez dans le flux, où que le travail se passe🌀

Conçu pour favoriser la concentration, la collaboration et la mobilité

Le travail est rarement linéaire, et c’est normal. Ce qui n'est pas acceptable, en revanche, c'est que les outils puissent vous ralentir ou vous déconcentrer. Ces mises à jour sont intéressantes parce qu'elles éliminent complètement ces obstacles. Simplification du multitâche, rappels plus intelligents, amélioration de l’expérience mobile : elles renforcent la connexion générale, la fluidité et la satisfaction, pour que vous puissiez rester sur votre lancée, peu importe où le travail vous mène.

Notifications 2.0

Une refonte majeure du système de notifications de Slack, conçue pour réduire les sources de déconcentration et la confusion. Introduit des options de notifications de canaux plus simples, des contrôles push plus clairs sur ordinateur et mobile, des paramètres globaux améliorés et une meilleure synchronisation, pour que les alertes soient plus faciles à comprendre et à gérer.*

Messages directs de groupe dans les profils utilisateur (version sur ordinateur)

Ajoute les messages directs de groupe partagés directement aux profils utilisateur sur ordinateur de bureau. Lors de la consultation du profil d'un membre d’équipe, les utilisateurs peuvent rapidement accéder aux conversations récentes en tête-à-tête ou de groupe, ou voir la liste complète des messages directs partagés pour une reconnexion plus facile.* (Disponible sur mobile en janvier)

Affichage des conversations Slack associées aux enregistrements Salesforce

Intègre les conversations Slack directement dans Salesforce Lightning. Les utilisateurs peuvent consulter et interagir avec les canaux et fils de discussion associés liés à un enregistrement spécifique, les aidant à rester connectés aux vraies discussions sans quitter Salesforce ni perdre le contexte métier.*

Mode écran divisé sur ordinateur

Permet aux utilisateurs d'épingler des canaux, fils de discussion, applications, canevas ou agents côte à côte en mode écran divisé. Cela facilite la consultation d'informations tout en continuant à naviguer dans Slack. Idéal pour le multitâche, la recherche et l'interaction avec les outils IA sans interrompre le flux. (Entièrement disponible en janvier)*

Refonte des fenêtres des appels d'équipe et de la barre d'outils

Introduit un nouveau mini-lecteur d'appels d'équipe avec une barre ancrée et une barre d'outils rafraîchie. Les fils de discussion, canevas, réactions et contrôles sont désormais plus faciles d'accès entre les fenêtres, avec un regroupement plus clair et un accès plus rapide pendant la collaboration en direct.*

Amélioration du marquage et de la saisie automatique des filtres dans l'omniswitcher

Accélère et rend plus intuitive la recherche grâce à un marquage @ et # plus intelligent, des suggestions de filtres améliorées et des liens rapides vers les filtres courants. L'omniswitcher adapte dynamiquement sa présentation selon que les utilisateurs effectuent une recherche large ou affinée. (Entièrement disponible en janvier)*

Prise en charge étendue des types de fichiers dans le navigateur de fichiers sur appareil mobile

Étend le navigateur de fichiers sur appareil mobile Android pour prendre en charge tous les types de fichiers, y compris les fichiers tiers et multimédia. Ajoute le filtrage par type de fichier, améliore les états vides et offre une expérience unifiée qui correspond désormais à iOS. (Entièrement disponible en janvier)*

Notification « juste à temps » (JIT) des Appels d'équipe

Envoie des rappels de réunion intelligents directement dans Slack peu avant le début des réunions. Les notifications incluent un bouton Rejoindre en un clic qui fonctionne avec n'importe quel lien de conférence, ainsi que des options pour différer ou ignorer afin que les utilisateurs ne manquent jamais une réunion ou ne s'y précipitent pas au dernier moment.* (Disponible maintenant pour les forfaits gratuit et Pro ; disponible pour toutes les licences à partir de janvier)

Mises à jour des adresses e-mail de canal

Facilite la recherche et l'utilisation des adresses e-mail de canal, avec de nouvelles actions de copie dans les menus, la création automatique d'adresse si nécessaire, et la prise en charge de tous les types de conversation, y compris les canaux, messages directs et messages directs de groupe.*

Mises à jour du survol et des actions sur les messages

Actualise les menus d'actions sur les messages avec un regroupement plus clair, des icônes mises à jour, des animations de survol subtiles et une nouvelle action « copier le texte du message » sur ordinateur. Harmonise les expériences ordinateur et mobile tout en rendant les actions courantes plus rapides à trouver.*

Prise en charge de l'orientation paysage sur iPhone

Ajoute la prise en charge de l'orientation paysage à l'application Slack pour iPhone. Slack s'adapte désormais automatiquement lors de la rotation des appareils, facilitant la lecture des messages longs, l'affichage des fichiers et le travail confortable sur des écrans plus grands.*****

🛡️Conçu pour la confiance, la clarté et l'évolutivité 🛡️

Contrôle de niveau entreprise sans ralentir les équipes

Lorsque Slack est au cœur du fonctionnement d’une entreprise, les bases sont essentielles. Ces mises à jour offrent aux administrateurs une visibilité plus claire, des contrôles plus intelligents et une expérience plus cohérente entre les forfaits. Résultat : les équipes avancent plus rapidement, font davantage confiance au système et évoluent en toute confiance, tandis que les administrateurs passent moins de temps à gérer la complexité et plus de temps à soutenir un excellent travail.

Métriques en temps réel dans le tableau de bord des analyses des données d'application

Ajoute une visibilité en temps réel sur la façon dont les applications utilisent les messages et fichiers. Inclut une nouvelle vue « Dernières 24 heures », des performances de requête quasi instantanées et une gestion de données à grande échelle, offrant aux administrateurs une visibilité plus rapide sur l'activité des applications.****

Autorisations de suppression des messages

Introduit deux nouvelles autorisations d'administrateur qui contrôlent séparément qui peut supprimer ses propres messages et qui peut supprimer les messages d'applications ou de bots, offrant une gouvernance plus précise sans restreindre excessivement les utilisateurs.*

Navigation d'administrateur commune

Refond la navigation d'administrateur de l'espace de travail pour s'aligner avec le tableau de bord de l'entreprise. Crée une expérience plus moderne et cohérente à travers tous les forfaits tout en améliorant l'évolutivité, la maintenabilité et la flexibilité pour les futures mises à jour.*

Paramètres de verbosité du lecteur d'écran

Donne aux utilisateurs de lecteurs d'écran le contrôle sur la façon dont les messages sont lus à haute voix sur le web et l'ordinateur. Les utilisateurs peuvent personnaliser les niveaux de verbosité dans les paramètres d'accessibilité pour mieux correspondre à leurs préférences et besoins.*

Prises ensemble, ces mises à jour représentent l'une de nos versions les plus enthousiasmantes à ce jour. Elles rendent Slack plus intelligent, plus fluide et plus intuitif, sans ajouter d'étapes supplémentaires ni de complexité. Quelle que soit votre situation (vous effectuez simplement vos tâches de la journée, vous collaborez avec votre équipe, vous gérez Slack pour toute une entreprise…), ces améliorations sont conçues pour vous donner de l'élan, de la confiance et de l’enthousiasme dans votre travail.

Consultez notre page web Innovations pour les versions précédentes.

Veuillez noter qu’il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles dans votre espace de travail, selon le calendrier de déploiement, de votre forfait de licence Slack ou d'exigences de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, vérifiez auprès de votre administrateur les forfaits de licence pour votre espace de travail.

Disponibilité des fonctionnalités dans les forfaits de licence Slack au 19 décembre 2025. Prêt à en savoir plus ? Contactez-nous.

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