Arbeit kann sich manchmal chaotisch anfühlen. Nachrichten häufen sich, Meetings verschwimmen ineinander und Wesentliches geht unter. Das wirkt nicht gerade motivierend. Anders sieht es aus, wenn sich Arbeit plötzlich leichter anfühlt – wenn Antworten leicht zu finden sind, Übergaben reibungslos klappen und alles einfach stimmt. Genau das bieten unsere neuen Funktionen.

Diese Updates verbinden intelligentere KI, bedeutsame Produktivitäts-Upgrades und eine solide Admin-Basis, damit sich die Arbeit für alle, die Slack nutzen, klarer, ruhiger und angenehmer anfühlt.

KI, die mitdenkt

Praktische KI, die alltägliche Momente in gemeinsame Fortschritte verwandelt

Die beste KI fühlt sich mühelos an. Sie erscheint genau zum richtigen Zeitpunkt, versteht, was du erreichen möchtest, und hilft, ohne im Weg zu stehen. Diese Updates integrieren KI direkt in den Arbeitsfluss, verwandeln alltägliche Fragen in gemeinsames Wissen, beseitigen Unklarheiten sofort und helfen Teams dabei, mühelos von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen.

KI-Antworten teilen

Ermöglicht es Benutzer:innen, KI-generierte Antworten mit einem einzigen Klick direkt in Channels oder Direktnachrichten zu teilen – ganz ohne Screenshots oder Copy + Paste. Geteilte Antworten werden zu dauerhaften Slack-Nachrichten, die ihren vollständigen Kontext behalten und sich so leicht einbinden, beantworten oder bei wiederkehrenden Fragen wiederverwenden lassen – etwa beim Onboarding, für Richtlinien oder Team-Workflows.***

Mobile Erklärungen zur KI

Hilft Benutzer:innen, Jargon, Akronyme oder komplexe Nachrichten unterwegs schnell zu verstehen. Wenn Benutzer:innen auf dem Handy lange auf eine Nachricht drücken und „Erklären“ wählen, erhalten sie eine klare, kontextuelle Aufschlüsselung, ohne die Unterhaltung zu verlassen oder an Momentum zu verlieren. ***

Proaktive Agentforce-Benachrichtigungen mit Schaltflächen in Slack

Ermöglicht es Agentforce-Agenten, Benutzer:innen in Slack proaktiv mit interaktiven Schaltflächen wie „Genehmigen“, „Ablehnen“ oder „E-Mail entwerfen“ zu benachrichtigen. Beim Klick auf eine Schaltfläche wird automatisch ein vorgeschlagener Prompt an den Agenten gesendet, sodass Benutzer:innen ihre Arbeit sofort fortsetzen können – ohne zu tippen oder das Tool zu wechseln. (Erfordert Agentforce User Licenses)

Im Flow bleiben – egal, wo die Arbeit stattfindet

Entwickelt, um Reibungsverluste bei Fokus, Zusammenarbeit und Mobilität zu reduzieren

Arbeit verläuft selten reibungslos – und das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, sind Tools, die dich ausbremsen oder deinen Fokus unterbrechen. Diese Updates sind deshalb so spannend, weil sie genau diese Stolpersteine aus dem Weg räumen. Von flüssigerem Multitasking über intelligentere Erinnerungen bis hin zu besseren mobilen Erfahrungen – alles fühlt sich vernetzter, fließender und angenehmer an, damit du in deinem Rhythmus bleibst, egal, wie deine Arbeit verläuft.

Benachrichtigungen 2.0

Eine umfassende Überarbeitung des Benachrichtigungssystems von Slack, die darauf ausgelegt ist, Ablenkungen und Verwirrung zu reduzieren. Eingeführt werden einfachere Channel-Benachrichtigungsoptionen, klarere Push-Einstellungen für Desktop und Mobilgeräte, verbesserte globale Einstellungen sowie eine bessere Synchronisierung – damit Benachrichtigungen leichter zu verstehen und zu verwalten sind.*

Gruppen-Direktnachrichten in Benutzer:innen-Profilen (Desktop-Veröffentlichung)

Fügt gemeinsame Gruppen-Direktnachrichten direkt zu Benutzer:innen-Profilen auf dem Desktop hinzu. Wenn du das Profil eines Teammitglieds aufrufst, kannst du schnell in aktuelle Einzel- oder Gruppenunterhaltungen einsteigen oder die vollständige Liste der gemeinsamen Direktnachrichten aufrufen, um einfacher in Kontakt zu treten.* (Ab Januar auch auf Mobilgeräten verfügbar)

Zugehörige Slack-Unterhaltungen für Salesforce-Einträge ansehen

Bringt Slack-Unterhaltungen direkt zu Salesforce Lightning. Benutzer:innen können zugehörige Channels und Threads, die mit einem bestimmten Eintrag verknüpft sind, ansehen und mit ihnen interagieren – so bleiben sie mit echten Diskussionen verbunden, ohne Salesforce zu verlassen oder den Geschäftskontext aus den Augen zu verlieren.*

Geteilte Bildschirmansicht auf dem Desktop

Ermöglicht es dir, Channels, Threads, Apps, Canvases oder Agenten nebeneinander in einer geteilten Bildschirmansicht zu pinnen. So kannst du ganz einfach Informationen nachschlagen und gleichzeitig in Slack navigieren – ideal fürs Multitasking, Recherchen und die Interaktion mit KI-Tools, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen. (Ab Januar vollständig verfügbar)*

Huddles-Fenstermodus & überarbeitete Toolbar

Führt einen neuen Huddles-Mini-Player mit einer angedockten Leiste und einer überarbeiteten Toolbar ein. Threads, Canvases, Reaktionen und Steuerelemente sind nun einfacher über alle Fenster hinweg erreichbar – mit übersichtlicherer Gruppierung und schnellerem Zugriff während der Live-Zusammenarbeit.*

Verbessertes Tagging und vervollständigte Filter im Omniswitcher

Macht die Suche schneller und intuitiver mit intelligenteren @- und #-Erwähnungen, verbesserten Filtervorschlägen und Schnelllinks zu gängigen Filtern. Der Omniswitcher passt sein Layout dynamisch an – je nachdem, ob du breit suchst oder die Ergebnisse eingrenzt. (Vollständig verfügbar ab Januar)*

Erweiterter Dateitypensupport im mobilen Datei-Browser

Erweitert den mobilen Datei-Browser für Android um die Unterstützung aller Dateitypen, einschließlich Drittanbieter- und Mediendateien. Ergänzt Dateifilterung, verbesserte Leerseiten-Ansichten und eine einheitliche Oberfläche, die nun der iOS-Version entspricht. (Vollständig verfügbar ab Januar)*

Huddle-Benachrichtigung „just in time" (JIT)

Sendet intelligente Meeting-Erinnerungen direkt in Slack kurz vor Beginn eines Meetings. Die Benachrichtigungen enthalten einen „Jetzt beitreten"-Button, der mit jedem Konferenzlink funktioniert, sowie Optionen zum Pausieren oder Schließen – damit du kein Meeting verpasst oder überstürzt startest.* (Jetzt für kostenlose Konten und Pro verfügbar; ab Januar für alle Pläne verfügbar)

Aktualisierungen der Channel-E-Mail-Adressen

Macht Channel-E-Mail-Adressen einfacher auffindbar und nutzbar – mit neuen Kopieraktionen in Menüs, automatischer Adresserstellung bei Bedarf und Unterstützung für alle Unterhaltungstypen, einschließlich Channels, Direktnachrichten und Gruppen-Direktnachrichten.*

Hover und weitere Nachrichtenaktionen aktualisieren

Aktualisiert Nachrichtenaktionsmenüs mit klarerer Gruppierung, aktualisierten Symbolen, subtilen Hover-Animationen und einer neuen Desktop-Aktion „Nachrichtentext kopieren“. Passt Desktop- und Mobilgeräte an und sorgt gleichzeitig dafür, dass häufig verwendete Aktionen schneller auffindbar sind. *

* Querformat-Unterstützung für iPhone

Fügt der Slack-iPhone-App die Unterstützung für das Querformat hinzu. Slack passt sich jetzt automatisch an, wenn du dein Gerät drehst – so ist es einfacher, lange Nachrichten zu lesen, Dateien anzusehen und auf größeren Bildschirmen komfortabel zu arbeiten.*****

Entwickelt für Vertrauen, Klarheit und Skalierbarkeit

Enterprise-Kontrolle, ohne Teams auszubremsen

Wenn Slack der Dreh- und Angelpunkt eines Unternehmens ist, kommt es wirklich auf ein solides Fundament an. Diese Updates geben Administrator:innen mehr Transparenz, intelligente Kontrollmöglichkeiten und eine konsistentere Erfahrung in allen Plänen. Das Ergebnis: Teams arbeiten schneller, vertrauen dem System mehr und wachsen selbstsicher – während Administrator:innen weniger Zeit mit dem Verwalten von komplexen Vorgängen verbringen und mehr Zeit haben, gute Arbeit zu unterstützen.

Echtzeit-Metriken im App-Analytik-Dashboard

Bietet Echtzeit-Einblicke in die Nutzung von Nachrichten und Dateien durch Apps. Umfasst eine neue Ansicht „Letzte 24 Stunden", nahezu sofortige Abfrageleistung und die Verarbeitung von Daten in großem Maßstab – damit Administrator:innen die App-Aktivität schneller im Blick haben.****

Berechtigungen zum Löschen von Nachrichten

Führt zwei neue Admin-Berechtigungen ein, die separat steuern, wer eigene Nachrichten löschen darf und wer Nachrichten von Apps oder Bots löschen darf – für eine präzisere Verwaltung, ohne Benutzer:innen unnötig einzuschränken.*

Einheitliche Admin-Navigation

Überarbeitet die Workspace-Admin-Navigation, um sie am Org.-Dashboard auszurichten. Schafft ein moderneres, konsistentes Erlebnis über alle Pläne hinweg und verbessert gleichzeitig die Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Flexibilität für zukünftige Updates.*

Ausführlichkeitseinstellungen für Screenreader

Gibt Screenreader-Benutzer:innen die Kontrolle darüber, wie Nachrichten im Web und auf dem Desktop vorgelesen werden. Benutzer:innen können die Ausführlichkeitsstufen in den Barrierefreiheitseinstellungen anpassen, um sie besser an ihre persönlichen Einstellungen und Bedürfnisse anzupassen.*

Zusammengenommen stellen diese Updates eine unserer aufregendsten Veröffentlichungen dar. Sie machen Slack intelligenter, reibungsloser und intuitiver – ohne zusätzliche Schritte oder Komplexität. Ob du deinen Arbeitstag bewältigst, mit deinem Team zusammenarbeitest oder Slack für deine gesamte Organisation verwaltest – diese Verbesserungen sind darauf ausgelegt, dir Momentum, Sicherheit und ein bisschen mehr Freude bei der Arbeit zu bieten.

Sieh dir unsere Innovations-Webseite für frühere Veröffentlichungen an.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind, abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Für mehr Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen wende dich an deine:n Administrator:in bezüglich der Lizenzpläne für deinen Workspace.

Verfügbarkeit von Funktionen in den Slack-Lizenzplänen ab dem 19. Dezember 2025. Möchtest du mehr erfahren? Kontaktiere uns.

*Alle Slack-Pläne

**Pro, Business+ und Enterprise+

***Business+ und Enterprise+ / Grid

****Enterprise+ / Grid

*****Nur Free, Pro, Business+