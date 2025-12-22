A veces el trabajo puede ser caótico. Los mensajes se acumulan, las reuniones se confunden unas con otras y lo realmente importante se pierde entre tanta información. Nadie empieza el día con ilusión ante ese panorama. Lo que sí entusiasma es cuando el trabajo se vuelve más ligero, cuando las respuestas aparecen con facilidad, las transiciones entre tareas fluyen y todo encaja. Eso es exactamente lo que aportan estas nuevas funciones.

Estas actualizaciones combinan una IA más inteligente, mejoras reales de productividad y una administración más robusta para que el trabajo resulte más claro, más tranquilo y más agradable para quienes usan Slack.

✨ IA que piensa contigo ✨

IA práctica que convierte momentos cotidianos en avance colectivo

La mejor IA tiene algo especial, en el buen sentido. Aparece en el momento justo, entiende lo que intentas hacer y ayuda sin interponerse. Estas actualizaciones integran la IA directamente en el flujo del trabajo real, transformando preguntas del día a día en conocimiento compartido, aclarando dudas al instante y ayudando a los equipos a pasar de la idea a la acción con facilidad.

Compartir respuestas de IA

Permite compartir al instante respuestas generadas por IA en canales o mensajes directos con un solo clic, sin necesidad de capturas de pantalla ni de copiar y pegar. Las respuestas compartidas se convierten en mensajes permanentes en Slack que conservan todo su contexto, lo que facilita consultarlas, responderlas o reutilizarlas en preguntas recurrentes como procesos de incorporación, políticas o flujos de trabajo del equipo.***

Explicaciones de IA en dispositivos móviles

Permite aclarar rápidamente términos especializados, acrónimos o mensajes complejos desde el móvil. Con una pulsación prolongada sobre el mensaje y la opción “Explicar”, los usuarios reciben una explicación clara y contextual sin salir de la conversación ni perder el ritmo.***

Notificaciones proactivas de Agentforce con botones en Slack

Permite que los agentes de Agentforce envíen notificaciones de forma proactiva en Slack con botones interactivos como “Aprobar”, “Rechazar” o “Redactar correo”. Al hacer clic en un botón, se envía automáticamente una indicación sugerida al agente, lo que permite seguir avanzando el trabajo sin tener que escribir manualmente ni cambiar de aplicación. (Requiere licencias de usuario de Agentforce)*

🌀 Mantén el ritmo, estés donde estés 🌀

Diseñado para simplificar la concentración, la colaboración y la movilidad

El trabajo rara vez es perfecto, pero no pasa nada. Lo que sí es un problema es cuando las herramientas te ralentizan o interrumpen tu concentración. Estas novedades destacan porque eliminan esos obstáculos por completo. Desde una multitarea más fluida hasta recordatorios más inteligentes y una experiencia móvil mejorada, todo contribuye a un entorno más conectado, natural y satisfactorio, para que el trabajo fluya sin importar dónde te encuentres.

Notificaciones 2.0

Una renovación completa del sistema de notificaciones de Slack, diseñada para reducir el ruido y evitar confusiones. Incorpora opciones más sencillas para notificaciones de canales, controles de avisos más claros en ordenador y en móvil, ajustes globales mejorados y una mejor sincronización, para que las alertas sean más fáciles de entender y gestionar.*

Mensajes directos grupales en perfiles de usuario (versión para ordenador)

Ahora los mensajes directos grupales compartidos aparecen directamente en los perfiles de usuario en la versión de ordenador. Al consultar el perfil de un compañero, puedes acceder rápidamente a conversaciones recientes individuales o grupales, o ver la lista completa de mensajes directos compartidos para retomar el contacto con facilidad.* (Disponible en la versión móvil en enero)

Mostrar conversaciones relacionadas de Slack en registros de Salesforce

Integra conversaciones de Slack directamente en Salesforce Lightning. Los usuarios pueden ver e interactuar con canales e hilos vinculados a un registro específico, lo que les permite seguir el contexto real de las conversaciones sin salir de Salesforce ni perder información clave para el negocio.*

Vista dividida en el ordenador

Permite fijar canales, hilos, aplicaciones, canvas o agentes en una vista dividida. Así puedes consultar información mientras sigues navegando por Slack, ideal para hacer varias tareas a la vez, investigar o interactuar con herramientas de IA sin perder el ritmo. (Disponible completamente en enero)*

Actualización de las ventanas y de la barra de herramientas en las juntas

Se ha introducido un nuevo minirreproductor de juntas con una barra acoplada y una barra de herramientas con nuevo diseño. Ahora es más sencillo acceder a hilos, canvas, reacciones y controles entre distintas ventanas, con una organización más clara y acceso más rápido durante la colaboración en tiempo real.*

Mejoras en el etiquetado y en la finalización de filtros en el omniswitcher

La búsqueda es ahora más rápida e intuitiva gracias a un etiquetado de @ y # más inteligente, sugerencias de filtros mejoradas y accesos rápidos a filtros habituales. El omniswitcher adapta dinámicamente su diseño si el usuario realiza una búsqueda general o si está afinando los resultados. (Disponible completamente en enero)*

Mayor compatibilidad con tipos de archivo en el navegador móvil

El explorador de archivos en Android ahora admite todos los tipos de archivo, como archivos de terceros y contenido multimedia. Incorpora filtros por tipo de archivo, estados vacíos mejorados y ahora ofrece el mismo diseño y comportamiento que en iOS. (Disponible completamente en enero)*

Notificaciones precisas para juntas

Envía recordatorios inteligentes directamente en Slack poco antes de que empiece una junta. Las notificaciones incluyen un botón de “Unirse” con un solo clic compatible con cualquier enlace de videoconferencia, además de opciones para posponer o descartar el aviso, para que nadie se pierda ni tenga que entrar con prisas en una junta.* (Disponible actualmente para planes gratuito y Pro; disponible para todas las licencias a partir de enero)

Actualizaciones en las direcciones de correo de los canales

Ahora es más fácil encontrar y utilizar las direcciones de correo electrónico de los canales, y existen nuevas opciones para copiar desde los menús, creación automática de direcciones cuando sea necesario y compatibilidad con todos los tipos de conversaciones, incluidos canales, mensajes directos y mensajes directos grupales.*

Actualización de acciones al pasar el cursor y otras acciones de un mensaje

Se han renovado los menús de acciones de los mensajes con una organización más clara, iconos actualizados, animaciones sutiles al pasar el cursor y una nueva opción en ordenador para “Copiar texto del mensaje”. Unifica el funcionamiento entre ordenador y móvil y facilita el acceso a las acciones más habituales.*

Orientación horizontal en iPhone

La aplicación de Slack para iPhone es ahora compatible con el modo horizontal. Al girar el dispositivo, la interfaz se adapta automáticamente para facilitar la lectura y la visualización de contenido en pantalla amplia.*****

🛡️ Diseñado para generar confianza, ofrecer claridad y ayudarte a crecer 🛡️

Control de nivel empresarial sin frenar a los equipos

Cuando Slack ocupa un lugar central en la organización, contar con una base sólida fundamental. Estas actualizaciones ofrecen a los administradores una visión más clara, controles más avanzados y coherencia entre planes. El resultado: los equipos avanzan con mayor rapidez, confían más en la plataforma y crecen con seguridad, mientras que los administradores dedican menos tiempo a gestionar la complejidad y más a impulsar un trabajo excelente.

Métricas en tiempo real en el panel de análisis de aplicaciones

Se ha añadido información en tiempo real sobre el uso de mensajes y archivos por parte de las aplicaciones. Incluye una nueva vista de “Últimas 24 horas”, consultas casi instantáneas y capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos, lo que permite a los administradores supervisar la actividad de las aplicaciones con mayor rapidez.****

Permisos para eliminar mensajes

Se incorporan dos nuevos permisos de administración que permiten controlar por separado quién puede eliminar sus propios mensajes y quién puede eliminar mensajes de aplicaciones o bots. Esto ofrece una gestión más precisa sin imponer restricciones innecesarias a los usuarios.*

Navegación común para administradores

Se rediseña la navegación de administración del espacio de trabajo para adaptarla al panel de la organización. Ofrece una estructura más moderna y coherente entre planes, además de facilitar la ampliación, el mantenimiento y futuras mejoras.*

Configuración de nivel de detalle para lectores de pantalla

Permite a los usuarios de lectores de pantalla controlar cómo se leen los mensajes en voz alta en web y ordenador. Desde los ajustes de accesibilidad, se pueden personalizar el nivel de detalle según las preferencias y necesidades de cada uno.*

En conjunto, estas novedades representan uno de nuestros lanzamientos más destacados hasta la fecha. Hacen que Slack sea más inteligente, más ágil y más intuitivo, sin añadir pasos adicionales ni complejidad. Tanto si estás organizando tu día, colaborando con tu equipo o gestionando Slack para toda una organización, estas mejoras están pensadas para darte impulso, seguridad y un poco más de satisfacción en la forma de trabajar.

Consulta nuestra página web de Innovaciones para ver lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

Disponibilidad de funciones en los planes de Slack a 19 de diciembre de 2025. ¿Quieres saber más? Ponte en contacto con nosotros.

*Para todos los planes de Slack

**Pro, Business+ y Enterprise+

***Business+ y Enterprise+ / Grid

****Enterprise+ / Grid

***** Solo Gratuito, Pro y Business+