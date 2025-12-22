A veces, el trabajo puede sentirse como algo caótico. Los mensajes se acumulan, las reuniones se desdibujan entre sí, y las cuestiones importantes se pierden en el ruido. Nadie se levanta en la mañana expectante por esta perspectiva. Lo que sí es emocionante es cuando el trabajo de pronto se siente más ligero, las respuestas son fáciles de encontrar, las entregas son fluidas y las piezas encajan. Eso es precisamente lo que ofrecen estas nuevas funciones.

Las actualizaciones combinan una IA más inteligente, actualizaciones valiosas de productividad y el fortalecimiento de las capacidades de los administradores para que todos los usuarios de Slack trabajen de una manera más transparente, tranquila y agradable.

✨ Una IA que piensa contigo ✨

Una IA práctica que convierte los momentos cotidianos en un dinamismo compartido

La IA más eficaz se parece un poco a la magia, en el mejor sentido posible. Acompaña justo en el momento correcto, comprende lo que estás intentando hacer y ayuda sin entorpecer. Estas actualizaciones integran la IA directamente en el flujo del trabajo real y convierte las preguntas de cada día en conocimiento compartido, despeja la confusión al instante y ayuda a los equipos a pasar de la información a la acción con facilidad.

Uso compartido de respuestas de IA

Los usuarios pueden compartir al instante las respuestas generadas con IA en canales o mensajes directos con un solo clic, sin que sea necesario hacer capturas de pantalla ni copiar y pegar. Las respuestas compartidas se convierten en mensajes de Slack que permanecen disponibles y conservan el contexto completo, con lo que es sencillo consultarlas, responder a ellas o volver a usarlas ante preguntas repetitivas, como las relativas a procesos de incorporación, políticas o flujos de trabajo del equipo.***

Explicaciones de IA en dispositivos móviles

Los usuarios reciben ayuda para comprender rápidamente jerga, acrónimos o mensajes con mucha información en cualquier lugar. Al mantener presionado un mensaje en un dispositivo móvil y seleccionar Explicar, los usuarios obtienen un desglose claro y contextual sin abandonar la conversación ni interrumpir la dinámica.***

Notificaciones proactivas de Agentforce con botones en Slack

Los agentes de Agentforce pueden presentar notificaciones proactivas a los usuarios en Slack con botones interactivos, como Aprobar, Rechazar o Crear borrador de correo electrónico. Al hacer clic en un botón, se envía automáticamente una indicación sugerida al agente, lo que permite que los usuarios sigan trabajando inmediatamente sin tener que escribir ni cambiar de herramienta. (Esto requiere licencias de usuario de Agentforce).*

🌀Mantente en el flujo, dondequiera que se realice el trabajo 🌀

Un diseño cuyo propósito es reducir la fricción en las experiencias de enfoque, colaboración y movilidad

El trabajo rara vez es impecable, y eso está bien. Lo que no está bien es cuando las herramientas hacen todo más lento o interrumpen tu capacidad para enfocarte en una tarea. Estas actualizaciones son emocionantes, puesto que eliminan completamente estos contratiempos. Desde una capacidad de multitarea más fluida hasta recordatorios más inteligentes y mejores experiencias en dispositivos móviles, ayudan a que todo se sienta más conectado, más fluido y más satisfactorio, de modo que puedas mantener el ritmo sin importar a dónde te lleve el trabajo.

Notificaciones 2.0

Una reestructuración importante del sistema de notificaciones de Slack diseñada para reducir el ruido y la confusión. Presenta opciones de notificaciones en canales más simples, controles push más claros en las versiones para computadora y dispositivos móviles, mejoras en los ajustes globales y una mejor sincronización, con el objetivo de que sea más simple comprender y administrar las alertas.*

Mensajes directos grupales en perfiles de usuario: lanzamiento en computadora

Los mensajes directos grupales se agregan directamente a los perfiles de los usuarios en la versión para computadora. Cuando los usuarios consultan el perfil de un compañero de equipo, pueden ingresar rápidamente a conversaciones individuales o grupales o ver la lista completa de mensajes directos compartidos para facilitar la reconexión.* (Disponible en versión para dispositivos móviles en enero).

Visualización de conversaciones relacionadas de Slack para registros de Salesforce

Las conversaciones de Slack se incorporan directamente en Salesforce Lightning. Los usuarios pueden ver canales e hilos relacionados vinculados con un registro específico e interactuar con ellos, lo que los ayuda a mantenerse conectados con las conversaciones reales sin salir de Salesforce ni perder el contexto del negocio.*

Vista dividida del escritorio

Los usuarios pueden fijar canales, hilos, aplicaciones, canvas o agentes uno junto al otro en una vista dividida. De este modo, es fácil consultar información mientras se usa Slack, lo cual es ideal para no interrumpir el flujo de trabajo cuando se realizan múltiples tareas al mismo tiempo, se emprenden investigaciones y se interactúa con herramientas de IA. (Disponible plenamente en enero).*

Renovación de las ventanas y la barra lateral de las juntas

Se presenta un nuevo reproductor en miniatura de juntas con una barra fija y una barra de herramientas renovada. Ahora es más fácil acceder a hilos, canvas, reacciones y controles en las distintas ventanas, gracias a una organización más clara y un acceso más rápido en entornos de colaboración en tiempo real.*

Etiquetado y sugerencia de filtros mejorados en el omniconmutador

Hacer búsquedas es más fácil e intuitivo con un etiquetado con @ y # más inteligente, sugerencias de filtros mejoradas y enlaces rápidos a filtros de uso común. El omniconmutador adapta dinámicamente su diseño dependiendo de si los usuarios están haciendo una búsqueda amplia o delimitando resultados. (Disponibilidad plena en enero).*

Compatibilidad mejorada con tipos de archivo en el explorador de archivos en dispositivos móviles

El explorador de archivos en dispositivos móviles Android se amplía para admitir todos los tipos de archivos, incluidos los de terceros y los multimedia. Se agregan opciones de filtrado de tipos de archivos, mejores estados vacíos y una experiencia unificada que ahora está al nivel de iOS. (Disponibilidad plena en enero).*

Notificaciones justo a tiempo para juntas

Se envían recordatorios inteligentes de reuniones directamente en Slack poco tiempo antes del inicio de las reuniones. Las notificaciones incluyen un botón para unirse de un solo clic que funciona con cualquier enlace de conferencias, además de opciones de posponer y descartar para que los usuarios nunca se pierdan una reunión ni se precipiten a unirse a una.* (Disponible ahora para planes Gratuito y Pro; disponible para todas las licencias a partir de enero).

Actualizaciones en la dirección de correo electrónico de los canales

Es más fácil encontrar y usar la dirección de correo electrónico de un canal gracias a las nuevas acciones de copiado en los menús, la creación automática de direcciones cuando es necesario y la compatibilidad en todos los tipos de conversaciones, incluidos canales, mensajes directos y mensajes directos grupales.*

Actualizaciones de efectos al pasar el cursor y más acciones de mensaje

Los menús de acciones de mensaje se renuevan con un agrupamiento más claro, íconos actualizados, animaciones sutiles al pasar el cursor y una nueva acción de “copiar el texto del mensaje” en la versión para computadora. Las experiencias en computadoras y dispositivos móviles se alinean, al tiempo que se facilita la búsqueda de acciones de uso habitual.*

Compatibilidad con la orientación horizontal en el iPhone

La aplicación de Slack para iPhone ahora admite el uso de la orientación horizontal. Slack se adapta automáticamente cuando se gira el dispositivo, con lo que es más fácil leer mensajes extensos, ver archivos y trabajar cómodamente en pantallas de mayor tamaño.*****

🛡️Una creación orientada a la confianza, la claridad y la adaptación 🛡️

Control de nivel empresarial sin entorpecer el trabajo de los equipos

Cuando se usa Slack como elemento central de una organización, los cimientos son realmente importantes. Estas actualizaciones ofrecen a los administradores una mejor visibilidad, controles más inteligentes y una experiencia más coherente entre los planes. El resultado: los equipos trabajan más rápidamente, confían más en el sistema y se adaptan con seguridad, mientas que los administradores dedican menos tiempo a manejar complejidades y más a acompañar un gran trabajo.

Métricas en tiempo real en el panel de análisis de datos de aplicaciones

Ahora se cuenta con información en tiempo real sobre el modo en que las aplicaciones usan mensajes y archivos. Esto incluye una nueva vista llamada Últimas 24 horas, un rendimiento de consultas casi inmediato y el manejo a enorme escala de datos, con lo que los administradores obtienen una visibilidad más rápida de la actividad de las aplicaciones.****

Eliminación de permisos de mensajes

Se presentan dos nuevos permisos de administrador que controlan de manera independiente quiénes pueden eliminar sus propios mensajes y quiénes pueden eliminar mensajes de aplicaciones o bots. De esta manera, se obtiene una gobernanza más precisa sin aplicar restricciones excesivas a los usuarios.*

Navegación de administrador en común

La navegación en espacios de trabajo de los administradores se rediseñó para alinearla con el dashboard de la organización. Así, se crea una experiencia más moderna y coherente entre los planes y, a la vez, se mejora la escalabilidad, la facilidad de mantenimiento y la flexibilidad para futuras actualizaciones.*

Ajustes del nivel de detalle del lector de pantalla

Los usuarios del lector de pantalla adquieren control sobre la forma en que los mensajes se leen en voz alta en las versiones web y para computadora. Ahora pueden personalizar el nivel de detalle en los ajustes de accesibilidad para adaptarlo mejor a sus preferencias y necesidades.*

Si se considera a estas actualizaciones como un conjunto, representan uno de nuestros lanzamientos más emocionantes hasta el momento. Con ellas, Slack es más inteligente, fluido e intuitivo, y no se agregan pasos adicionales ni complejidad. Ya sea que estés transitando tu jornada, colaborando con tu equipo o ejecutando Slack para una organización completa, estas mejoras están pensadas para darte impulso, confianza y un poco más de disfrute por la forma de trabajar.

Consulta nuestra página web de innovaciones para ver las versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende del cronograma de implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

Disponibilidad de las funciones en los planes de asignación de licencias de Slack al 19 de diciembre de 2025. ¿Quieres obtener más información? Contáctanos.

* Todos los planes de Slack

** Pro, Business+ y Enterprise+

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