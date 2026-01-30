Slack 기능 업데이트: 이 겨울 따뜻한 기운을 선사할 Slack의 새로운 기능

올겨울 업데이트 작업은 실제적인 업무의 어려움을 해소하는 데 중점을 두었습니다. 보다 직관적인 워크플로와 자동화 기능부터 한층 강화된 캔버스에서의 협업, 분석 기능과 접근성, 그리고 더욱 긴밀해진 Salesforce와의 연결 기능까지, 다양한 기능을 통해 팀이 업무 관리에 소요하던 시간을 줄이고 업무 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 지원합니다. 업그레이드된 Slackbot은 콘텍스트(배경 정보) 기반 인텔리전스가 강화되었으며, 보안과 신뢰를 최우선으로 지켜주는 AI 가드레일이 내장되었습니다.

Slackbot의 스타일과 지능 모두 크게 업그레이드되었습니다.

이달에 완전히 새로워진 Slackbot을 소개했었습니다. 이제 Slackbot은 그저 친절한 알림 도우미에서 벗어나 고도로 개인화된 업무용 AI 에이전트로 거듭났습니다. Slack에 기본 내장되어 별도로 설정할 필요가 없는 Slackbot은 여러분의 업무가 진행되는 바로 그곳에 있기 때문에 항상 최신 정보를 파악하고 있습니다. 힘든 작업을 처리하여 사용자가 본연의 업무에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

그렇다면 실제로 일상 업무에서는 어떻게 구현될까요? Slackbot은 아래의 일들을 수행하며 여기저기 혼란스럽게 흩어진 데이터, 메시지, 파일을 명확한 실행 항목으로 전환해 줍니다.

즉각적인 요약: 스크롤하지 말고 바로 핵심을 파악하세요. Slackbot은 정신없는 프로젝트 채널을 한눈에 정리하고, 긴 스레드를 요약하며, 참여하지 못한 허들의 핵심 내용을 간추려 드립니다.

파일과 대화, 전체 배경 정보 파악: Slackbot이 필요한 특정 파일과 대화를 찾아줄 뿐만 아니라 그에 대한 맥락까지 설명해 줍니다. 결정을 내린 사람은 누구인지, 관련 스레드에서 어떤 일이 있었는지, 그 정보가 현재 업무에 어떤 의미가 있는지 정보를 연결해 줍니다.

사용자의 어조로 콘텐츠 초안 작성: ‘백지’의 공포는 더이상 없습니다. 블로그 개요, 까다로운 이메일, 프로젝트 브리프 등 무엇이든 필요할 때 Slackbot이 사용자만의 어조와 상황에 맞춰 완성도 높은 초안을 작성해 줍니다.

파일 심층 분석: 오후 5시에 PDF를 검토하느라 눈을 가늘게 뜨던 일은 이제 멈추세요. Slackbot에게 40페이지짜리 프레젠테이션 자료에서 특정 데이터를 추출하거나, 스프레드시트에서 추세를 파악하거나, 대화 내용과 보고서를 함께 참조해 달라고 요청할 수 있습니다.

Slackbot이 수많은 일반 챗봇과 차별화되는 요소는 단 하나, 바로 콘텍스트(배경 정보)입니다. 대부분의 AI 도구는 브리핑을 읽지 않은 인턴과 같아서 사용자가 콘텍스트를 설명하는 데 절반의 시간을 할애하게 하지만, Slackbot은 회의에 동석했던 팀원과 같습니다. 관련 프로젝트, 협업하는 직원, 실제 의사 결정 과정을 이해하기 때문에 신뢰할 수 있는 답변을 제공하며, 사용자의 기존 권한을 존중하는 엔터프라이즈급 보안 기준을 준수합니다. 이 부분은 정보를 ‘찾아 헤매는’ 시간을 없애고 즉시 실행으로 옮길 수 있게 하여 작업 흐름을 끊지 않고 업무를 진행할 수 있도록 한다는 점에서 중요합니다. Business+V2 고객, Enterprise+ 고객(관리자가 워크스페이스에서 기능을 켜거나 사용을 선택해야 할 수 있음), Grid와 Select 고객(AI 추가 기능 포함)에게 모두 제공됩니다.

Slackbot이 업무에 불을 지피면 그 다음은 Slack이 처리합니다.

Slackbot이 다음에 해야 할 일을 결정하도록 도와주고, Slack은 그 이후의 모든 단계를 처리합니다. 필요한 작업을 지시하면 Slack이 그 지시를 에이전트, 워크플로, 문서, 그리고 이미 사용자 업무를 지원하는 시스템 전반에서 실행되도록 만듭니다. 에이전트는 한결 수월하게 검색 및 관리할 수 있고, 워크플로는 대화의 자연스러운 흐름에서 자동으로 실행되며, 설정 작업은 점점 줄어들죠. 이번 업데이트는 보다 명확한 시각 정보, 풍부한 미리보기, 늘 상황에 맞는 실시간 Salesforce 데이터를 사용해 각 단계에서 마찰을 줄임으로써 클릭 횟수와 설정 단계를 줄이고 “나중에 해야지.”라고 생각할 순간을 크게 줄여 업무가 원활히 진행되도록 설계되었습니다.

새로운 에이전트 선루프 환경: 에이전트 선루프를 완전히 새롭게 디자인하여 그 어느 때보다 더 쉽게 Slack에서 AI 에이전트를 탐색 및 관리할 수 있습니다. 이 새로운 환경에서는 상단 도구 모음에서 에이전트를 직접 추가하거나 제거할 수 있는 아름답고 직관적인 리스트 인터페이스를 제공하므로, 설정을 찾느라 뒤적일 필요가 없습니다. 처음 시작할 때 유용한 빈 상태의 화면에서 단 한 번의 클릭으로 첫 번째 에이전트를 추가할 수 있는 방법을 안내해 줍니다. 간소화된 디자인에는 더 크고 시각적으로 눈길을 끄는 리스트 항목, 필요한 에이전트를 찾을 수 있도록 개선된 검색 기능, 통합된 DM 경험을 통한 원활한 연결 기능이 포함됩니다. 2월까지 모든 플랜에 순차적으로 제공됩니다.

워크 오브젝트 업그레이드: 최신 업데이트를 통해 문서 보기 기능과 상호 작용이 간소화되었습니다. 이제 파일 미리보기는 사이드바가 숨겨진 상태에서 전체 너비로 열려 집중력을 흐트러뜨리지 않으며, 편집 모드는 필드 표시기가 명확하게 표시되어 접근성이 향상되었습니다. 또한 워크플로가 게시한 메시지에서는 앱 링크 요약 표시 기능을 지원합니다. 탐색 기능의 개선 사항에는 플렉스 패널의 고정 탭 바, 비공개 채널에서 워크 오브젝트 첨부 파일을 전달하는 기능, 요약 표시 카드에서 대화를 직접 열 수 있는 빠른 작업이 포함됩니다. 여러 외부 링크가 간략한 요약 표시 형태로 자동으로 표시되며, 시각적 기능이 개선되어 카드 가독성도 향상되었습니다. 게다가 새로운 간략 확인 메시지 및 교육용 코치 마크를 통해 링크 복사와 파일 미리보기를 새로 고침하기와 같은 기능의 사용법을 안내해 줍니다. 모든 플랜에서 제공되며, 타사 라이선스 액세스 권한이 적용될 수 있습니다.

자동화된 메시지 포스트: 이 트리거를 사용하면 공개 채널에 특정 키워드가 포스트될 시 자동으로 실행되는 워크플로를 만들 수 있습니다. 주요 사용 사례로는 고속 모니터링 채널에서 불필요한 정보를 걸러내거나, ‘심각’ 또는 ‘문제’와 같은 특정 키워드를 감시하거나, 특정 채널에서 관심 있는 주제에 대해 이어지는 대화를 추적하는 일이 포함됩니다. 주요 기능은 다음과 같습니다. 워크플로당 최대 5개의 키워드 조건 만들기 키워드를 포함 및 제외하여 조합 관찰할 공개 채널을 최대 20개까지 선택 스레드, 자동화 기능 및 Agentforce 에이전트에 대한 추가 필터 설정 다음 워크플로 단계에 메시지 텍스트 포함 (Pro, Business+, Enterprise+ 고객에게 제공)

이 트리거를 사용하면 공개 채널에 특정 키워드가 포스트될 시 자동으로 실행되는 워크플로를 만들 수 있습니다. 주요 사용 사례로는 고속 모니터링 채널에서 불필요한 정보를 걸러내거나, ‘심각’ 또는 ‘문제’와 같은 특정 키워드를 감시하거나, 특정 채널에서 관심 있는 주제에 대해 이어지는 대화를 추적하는 일이 포함됩니다. 주요 기능은 다음과 같습니다.

접근성 향상을 위한 대체 텍스트 리마인더: 대체 텍스트(이미지 설명)는 시각 장애인이 이미지가 포함된 대화에 완전히 참여할 수 있도록 도와줍니다. Slack은 오랫동안 대체 텍스트를 지원해 왔지만, 이미지 업로드 시 놓치기가 쉬웠습니다. 이번 업데이트를 통해 대체 텍스트 기능이 더욱 간편해지고 눈에 잘 띄며, 사용자가 직접 활성화하거나 관리자가 전체 워크스페이스에 적용할 수 있는 리마인더(선택 사항)를 도입했습니다. 활성화하면 웹과 데스크톱에서는 발송 시 프롬프트로, iOS와 Android에서는 이미지 썸네일 위에 배지로 표시되어 팀이 기본적으로 접근성을 높이는 관습을 형성하는 데 도움이 됩니다. 모든 플랜에서 제공됩니다.

Salesforce 채널 자동화: 이 새로운 기능은 다음 두 가지 주요 개선 사항을 통해 Slack에서 Salesforce 채널 자동화 성능을 강화해 줍니다. 첫째, 새로운 ‘Salesforce 채널 생성 시’ 트리거가 추가되어 채널을 수동으로 만들 때(LEX 컴포넌트 또는 Slack 리스트 보기 사용) 워크플로가 자동 실행됩니다. 이를 통해 사용자 추가 및 채널 구성 작업을 자동화할 수 있습니다. 둘째, 하위 개체의 사용자를 채널에 추가할 수 있는 기능을 통해 주 레코드와 직접적인 관계가 없는 관련 Salesforce 레코드의 팀원들을 불러올 수 있어 보다 완벽한 협업이 가능합니다. 두 기능 모두 영업 관리자에게 제공되며, 기존 워크플로 빌더 프레임워크 내에서 작동합니다. Salesforce와 Slack 간에 새로운 ‘원활한 인증’ 연결을 사용하는 모든 고객이 액세스할 수 있습니다.

Canvas 내 Salesforce 데이터 필드: 데이터 필드는 양방향으로 동기화되는 필드로, Salesforce 데이터를 캔버스의 어느 섹션으로든 가져올 수 있으며 원본 데이터가 항상 최신 상태를 유지하도록 보장합니다. 데이터 필드를 계정 계획, 기회 마감 계획, 경영진 브리핑, 계정 조사 등 Slack과 Salesforce를 함께 활용하는 사례를 위한 새롭고 강력한 구성 요소라고 생각해 주세요. 현재 대부분의 Business+, Enterprise+ 고객에게 제공됩니다(2월 말까지 전체 출시 예정).

캔버스 분석: 이제 관리자가 팀에서 캔버스를 사용하는 방식을 더욱 종합적으로 파악할 수 있습니다. 보기, 편집, 댓글 작성, 새로 만들기 외에 분석 기능에는 캔버스 공유 및 반응이 추가되었으며, 모든 상호 작용을 한곳에 모아서 보여주는 ‘전체 사용 현황’ 탭이 새롭게 제공됩니다. 이를 통해 관리자는 참여도와 캔버스 콘텐츠를 중심으로 팀이 어떻게 협업하는지를 보다 완전히 파악할 수 있습니다. 이 기능은 Enterprise+, Grid 플랜에서 제공됩니다.

업무 시 사용하는 AI에 내장된 가드레일.

이렇게 많은 작업이 백그라운드에서 이루어지는 상황에서는 신뢰와 제어가 그 어느 때보다 중요합니다. Slack은 AI가 신뢰를 조금도 잃지 않으면서 업무를 더 쉽고 생산적으로 만들어야 한다고 생각합니다. 그래서 Slack의 AI 기능은 명확한 제어 기능과 강력한 안전 장치를 갖추고 Slack에 직접 내장되어 있습니다. AI의 활성화 여부는 관리자가 결정하고, 모든 AI 상호 작용은 Slack AI 가드레일이라는 다층 안전 프레임워크로 보호됩니다. 이 프레임워크는 실제 업무 환경에서 AI가 신뢰할 수 있고 적절하며 안전하게 작동하도록 설계되었습니다.

AI 기능은 선택 사항으로, 워크스페이스 관리자가 제어함

Slack AI 가드레일은 환각 현상(할루시네이션)과 안전하지 않은 결과를 줄이는 데 도움이 됨

실시간 콘텐츠 필터링은 유해하거나 부적절한 응답을 차단하는 데 도움이 됨

보호 기능은 업무 환경에 특화된 사용 사례에 적합하도록 설계됨

Slack에서는 개인 정보 보호와 데이터 보호를 가장 중요하게 생각하며 AI를 설계합니다. 고객 데이터, 메시지, 파일, 대화 내용은 대규모 언어 모델을 훈련하는 데 절대 사용되지 않습니다. AI는 사용자가 이미 액세스 권한을 가진 정보만 처리하며, 이 권한은 항상 엄격히 적용됩니다. 당사 모델은 Slack의 안전한 클라우드 환경 내에서 운영되어 고객 데이터가 당사의 신뢰 경계를 벗어나거나 타사 공급자가 액세스하는 일이 없도록 합니다.

고객 데이터는 LLM 훈련에 절대 사용되지 않음

AI는 기존의 Slack 권한과 액세스 제어 권한을 준수함

AI는 사용자가 보기 권한을 이미 보유한 정보만 표시함

모델은 외부 시스템이 아닌 Slack의 안전한 인프라 내에서 운영됨

Slack은 최근 새로운 AI 제외 기능을 개발하여 특정 채널과 캔버스, 리스트에 대한 액세스를 제한하는 추가 제어 계층을 마련했습니다. 관리자와 소유자(조직 및 워크스페이스)가 특정 채널을 비롯해 캔버스와 리스트를 Slack AI 사용에서 제외 대상으로 지정할 수 있는 새로운 기능을 출시하게 되어 기쁩니다. 제외 대상으로 표시된 항목의 콘텐츠는 AI 요약, 검색, 추천 항목 또는 AI 기반 Slack 기능(특히 AI 답변과 Slackbot AI)에서 데이터 콘텍스트로 사용되지 않습니다. 이 기능은 Enterprise+ 고객만 구성할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 AI 결과물에 기여하는 데이터를 더욱 효과적으로 제어하여 Slack의 AI 제품에 대한 신뢰도를 높임으로써 기업들이 조직에 AI 기능을 활성화하도록 지원할 수 있습니다. 변경 사항은 다음과 같습니다.

채널 수준에서 제외 대상 제어

캔버스 및 리스트 수준에서 제외 대상 제어(데스크톱 전용)

조직 채널 관리를 통해 조직 대시보드 업데이트

더 스마트해진 Slackbot부터 원활한 워크플로, 내장형 AI 가드레일까지, 이번 업데이트를 통해 Slack 전반에서 불편함을 없앴습니다. 업데이트를 활성화하여 업무가 이루어지는 바로 그곳에서 얼마나 더 쉽게 일을 진행할 수 있는지 알아보세요.

이전의 출시 버전은 혁신 웹페이지를 확인하세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

자세히 알아볼 준비가 되셨다면, 문의해 주세요.