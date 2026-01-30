Slack-Neuheiten: Neue Slack-Funktionen für den Winter

Die Updates dieses Winters sollen die kleinen Hürden der täglichen Arbeit beseitigen. Von intuitiveren Workflows und Automatisierungen über eine ausgeweitete Canvas-Zusammenarbeit, Analytik, Barrierefreiheit bis hin zu engeren Salesforce-Kontakten – unsere neuen Funktionen sorgen dafür, dass Teams weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen und mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben. Der verbesserte Slackbot bietet kontextbasierte Intelligenz mit integrierten KI-Richtlinien, die Sicherheit und Vertrauen in den Vordergrund stellen.

Slackbot hat ein Style-Upgrade bekommen – und einen höheren IQ

Diesen Monat haben wir den völlig neuen Slackbot eingeführt – eine Weiterentwicklung vom hilfreichen Benachrichtigungs-Assistenten zu deinem ganz persönlichen KI-Agenten für die Arbeit. Er ist direkt in Slack integriert, ohne jegliche Einrichtung sofort einsatzbereit und immer auf dem neuesten Stand – weil er genau dort ist, wo deine Arbeit stattfindet. Er ist darauf ausgelegt, aufwendige Aufgaben zu übernehmen, damit du dich auf die Arbeit konzentrieren kannst, für die du wirklich eingestellt wurdest.

Wie sieht das konkret in deinem Arbeitsalltag aus? Slackbot verwandelt das Chaos aus verstreuten Daten, Nachrichten und Dateien in klare Maßnahmen – und zwar durch:

Sofortige Zusammenfassungen: Kein endloses Scrollen mehr – direkt zum Wesentlichen. Slackbot fasst hektische Projekt-Channels zusammen, gibt einen Überblick über lange Threads oder destilliert die wichtigsten Erkenntnisse aus einem Huddle, den du verpasst hast.

Das Aufspüren von Dateien, Unterhaltungen und dem vollständigen Kontext: Slackbot findet die spezifischen Dateien und Unterhaltungen, die du brauchst – und geht noch einen Schritt weiter, indem er den zugehörigen Kontext erklärt. Er stellt Zusammenhänge her und zeigt auf, wer eine Entscheidung getroffen hat, was im Thread besprochen wurde und was diese Information gerade konkret für deine Arbeit bedeutet.

Das Verfassen von Inhalten in deinem Stil: Schluss mit Schreibblockaden! Egal, ob du einen Blog-Entwurf, eine schwierige E-Mail oder ein Projektbriefing brauchst – Slackbot erstellt einen ausgefeilten ersten Entwurf, der auf deinen spezifischen Ton und Kontext abgestimmt ist.

Die gründliche Analyse von Dateien: Kein Augenverdrehen mehr über PDFs um 17 Uhr. Du kannst Slackbot bitten, spezifische Daten aus einer 40-seitigen Präsentation zu extrahieren, Trends in einer Tabellenkalkulation zu identifizieren oder einen Bericht mit einer Unterhaltung zu vergleichen.

Was Slackbot von der Masse generischer Chatbots unterscheidet, ist der Kontext. Während die meisten KI-Tools wie neue Praktikant:innen sind, die das Briefing nicht gelesen haben und dich zwingen, die Hälfte deiner Zeit damit zu verbringen, den Hintergrund zu erklären, ist Slackbot der Teamkollege, der mit dir im Meeting war. Weil Slackbot deine Projekte, die Personen, mit denen du arbeitest, und die Art, wie Entscheidungen wirklich getroffen werden, versteht, liefert er dir Antworten, denen du vertrauen kannst – und das stets im Einklang mit der Sicherheit auf Enterprise-Ebene, die deine bestehenden Berechtigungen respektiert. Das ist entscheidend, denn so kannst du aufhören, Informationen hinterherzujagen, und anfangen, auf Basis dieser Informationen zu handeln – dein Arbeitsfluss bleibt erhalten, ohne je unterbrochen zu werden. Verfügbar für alle Business+V2-Kund:innen, Enterprise+ (Administrator:innen müssen die Funktion für ihren Workspace möglicherweise aktivieren bzw. sich anmelden), Grid- und Select-Kund:innen (mit KI-Add-on).

Slackbot bringt die Arbeit in Schwung – Slack kümmert sich um den Rest

Sobald du sagst, was passieren soll, macht Slack daraus konkrete Aktionen – über Agenten, Workflows, Dokumente und Systeme hinweg, die deinen Arbeitsalltag sowieso schon antreiben. Agenten lassen sich leichter finden und verwalten, Workflows starten automatisch aus ganz normalen Gesprächsmomenten heraus, und Einrichtungsaufgaben rücken in den Hintergrund. Mit klareren Visuals, besseren Vorschauen und Live-Salesforce-Daten immer im richtigen Kontext sorgen diese Updates für weniger Reibung bei jedem Schritt – damit Arbeit mit weniger Klicks, weniger Einrichtung und deutlich weniger „Mach ich später“-Momenten vorankommt. .

Neuer Agent Sunroof: Der Agent Sunroof wurde komplett neu gestaltet, damit du KI-Agenten in Slack noch einfacher entdecken und verwalten kannst. Die neue Erfahrung bietet eine ansprechende, intuitive Listenoberfläche, über die du Agenten direkt aus der oberen Symbolleiste hinzufügen und entfernen kannst – kein lästiges Suchen in den Einstellungen mehr. Wenn du gerade erst anfängst, hilft dir ein übersichtlicher leerer Startbildschirm dabei, deinen ersten Agenten mit einem einzigen Klick hinzuzufügen. Das übersichtliche Design umfasst größere, optisch ansprechendere Listenelemente, eine verbesserte Suchfunktion, die dir hilft, die richtigen Agenten für deine Bedürfnisse zu finden, sowie eine nahtlose Integration in Direktnachrichten. Für alle Pläne verfügbar, vollständige Einführung bis Februar.

Verbesserungen bei Arbeitsobjekten: Die neuesten Updates vereinfachen das Anzeigen von und Interagieren mit Dokumenten: Dateivorschauen öffnen sich jetzt in voller Breite mit ausgeblendeter Seitenleiste für ablenkungsfreies Arbeiten, der Bearbeitungsmodus ist mit klareren Feldindikatoren besser zugänglich, und von Workflows gepostete Nachrichten unterstützen jetzt App-Link-Vorschauen. Zu den Navigationsverbesserungen gehören eine fixierte Tab-Leiste im Flex-Bereich, die Möglichkeit, Anhänge mit Arbeitsobjekten aus Geschlossenen Channels weiterzuleiten, sowie Schnellaktionen zum direkten Öffnen von Unterhaltungen aus Vorschauelementen. Mehrere externe Links werden automatisch als kompakte Vorschau angezeigt, visuelle Verbesserungen erhöhen die Lesbarkeit von Karten, und neue Toast-Bestätigungen sowie erklärende Coach Marks helfen Benutzer:innen dabei, Funktionen wie das Kopieren von Links und das Aktualisieren von Dateivorschauen zu entdecken. Für alle Pläne verfügbar, Lizenzzugang über Dritte kann anfallen.

Automatisierte Nachrichtenbeiträge: Dieser Trigger ermöglicht es Benutzer:innen, Workflows zu erstellen, die automatisch ausgelöst werden, wenn bestimmte Schlüsselwörter in Offenen Channels gepostet werden. Typische Anwendungsfälle sind das Filtern von Ablenkungen in stark frequentierten Monitoring-Channels, das Erkennen bestimmter Begriffe wie „sev“ oder „incident“ sowie das Verfolgen von Unterhaltungen zu Themen, die dich in bestimmten Channels interessieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Bis zu 5 Keyword-Bedingungen pro Workflow erstellen Eingeschlossene und ausgeschlossene Keywords beliebig kombinieren Bis zu 20 Offene Channels zur Beobachtung auswählen Zusätzliche Filter für Threads, Automatisierungen und Agentforce-Agenten einrichten Nachrichtentext in die folgenden Workflow-Schritte einbeziehen (Verfügbar für Pro-, Business+ und Enterprise+-Kund:innen)

Dieser Trigger ermöglicht es Benutzer:innen, Workflows zu erstellen, die automatisch ausgelöst werden, wenn bestimmte Schlüsselwörter in Offenen Channels gepostet werden. Typische Anwendungsfälle sind das Filtern von Ablenkungen in stark frequentierten Monitoring-Channels, das Erkennen bestimmter Begriffe wie „sev“ oder „incident“ sowie das Verfolgen von Unterhaltungen zu Themen, die dich in bestimmten Channels interessieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Alt-Text-Erinnerungen für mehr Barrierefreiheit: Alt-Text (Bildbeschreibungen) hilft Personen mit Sehbehinderungen, vollständig an Unterhaltungen teilzunehmen, die Bilder enthalten. Slack unterstützt Alt-Text schon seit Langem, doch er war beim Hochladen von Bildern leicht zu übersehen. Dieses Update macht Alt-Text einfacher und sichtbarer und führt optionale Erinnerungen ein, die Benutzer:innen für sich selbst aktivieren oder die Administrator:innen für gesamte Workspaces einschalten können. Wenn der Alt-Text aktiviert ist, erscheinen Erinnerungen beim Senden als Aufforderung im Web und auf dem Desktop sowie als Badge auf Bild-Vorschaubildern auf iOS und Android – so helfen Teams dabei, standardmäßig barrierefreierer Gewohnheiten zu entwickeln. Für alle Pläne verfügbar.

Salesforce-Channel-Automatisierungen: Neue Funktionen verbessern die Salesforce-Channel-Automatisierung in Slack durch zwei wesentliche Neuerungen: Erstens ein neuer „Wenn ein Salesforce-Channel erstellt wird"-Trigger, der Workflows automatisch auslöst, wenn Channels manuell erstellt werden (über die LEX-Komponente oder Slack-Listenansichten) – so werden automatisch Benutzer:innen hinzugefügt und Channels konfiguriert. Zweitens die Möglichkeit, Benutzer:innen aus untergeordneten Objekten zu Channels hinzuzufügen, sodass du Teammitglieder aus verwandten Salesforce-Datensätzen einbinden kannst, die keine direkte Beziehung zum primären Eintrag haben – für eine vollständigere Zusammenarbeit. Beide Funktionen stehen Sales-Admins zur Verfügung und funktionieren im bestehenden Workflow-Builder-Framework. Alle Kund:innen mit der neuen Seamless Auth-Verbindung zwischen Salesforce und Slack haben Zugriff darauf.

Salesforce-Datenfelder in Canvas: Datenfelder sind bidirektional synchronisierte Felder, mit denen du Salesforce-Daten in jeden Ordner eines Canvas einbinden und sicherstellen kannst, dass die zentrale Datenquelle stets aktuell ist. Betrachte Datenfelder als effektive neue Bausteine für Slack-zu-Salesforce-Anwendungsfälle wie Account-Pläne, Opportunity-Abschlusspläne, Führungskräfte-Briefings, Account-Recherche und vieles mehr. Jetzt für die meisten Business+- und Enterprise+-Kund:innen verfügbar (vollständige Einführung bis Ende Februar).

Canvas-Analytik: Administrator:innen erhalten jetzt einen umfassenderen Überblick darüber, wie Teams Canvas nutzen. Zusätzlich zu Aufrufen, Bearbeitungen, Kommentaren und Erstellungen umfasst die Analytik nun auch Canvas-Freigaben und Reaktionen sowie einen neuen Tab „Gesamtnutzung", der alle Interaktionen an einem Ort zusammenführt. So erhalten Administrator:innen ein vollständigeres Bild des Engagements und der Art und Weise, wie Teams bezüglich Canvas-Inhalten wirklich zusammenarbeiten. Diese Funktion ist für Enterprise+ und Grid-Pläne verfügbar.

Integrierte Prinzipien für KI bei der Arbeit

Bei so vielen Prozessen, die im Hintergrund ablaufen, sind Vertrauen und Kontrolle wichtiger denn je. Bei Slack sind wir der Überzeugung, dass KI die Arbeit einfacher und produktiver machen sollte – ohne das Vertrauen zu gefährden. Deshalb sind unsere KI-Funktionen direkt in Slack integriert, mit klaren Steuerungsmöglichkeiten und starken Sicherheitsvorkehrungen. Administrator:innen entscheiden, ob KI aktiviert ist, und jede KI-Interaktion ist durch Slack AI-Prinzipien geschützt – unser mehrschichtiges Sicherheitsframework, das darauf ausgelegt ist, KI in realen Arbeitsumgebungen zuverlässig, angemessen und sicher zu halten.

KI-Funktionen sind optional und werden von Workspace-Administrator:innen gesteuert

Slack AI-Richtlinien helfen dabei, Halluzinationen und unsicheren Output zu reduzieren

Echtzeit-Inhaltsfilterung hilft dabei, schädliche oder unangemessene Antworten zu blockieren

Schutzmaßnahmen sind speziell für berufliche Anwendungsfälle konzipiert

Wir entwickeln KI in Slack auch mit Datenschutz und Datensicherheit als zentralem Grundsatz. Kundendaten, Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen werden niemals zum Training großer Sprachmodelle verwendet. KI arbeitet ausschließlich mit Informationen, auf die Benutzer:innen bereits Zugriffsberechtigungen haben – und diese Berechtigungen werden stets durchgesetzt. Unsere Modelle laufen innerhalb der sicheren Cloud-Umgebung von Slack, sodass Kundendaten unsere Vertrauensgrenze niemals verlassen und für Drittanbieter:innen nicht zugänglich werden.

Kundendaten werden niemals zum Training von LLMs verwendet

KI berücksichtigt bestehende Slack-Berechtigungen und Zugriffskontrollen

KI zeigt ausschließlich Informationen an, auf die Benutzer:innen bereits Zugriff haben

Modelle arbeiten innerhalb der sicheren Infrastruktur von Slack, nicht in externen Systemen

In Slack haben wir kürzlich auch die neue KI-Ausschlüsse-Funktion eingeführt, die eine zusätzliche Kontrollebene bietet und den Zugriff auf bestimmte Channels, Canvases und Listen einschränkt. Wir freuen uns, eine neue Funktion einzuführen, mit der Administrator:innen und Inhaber:innen (Org. und Workspace) bestimmte Channels sowie Canvases und Listen als von der Slack AI-Nutzung ausgeschlossen markieren können. Wenn eines dieser Elemente als ausgeschlossen markiert wird, werden seine Inhalte nicht für KI-Zusammenfassungen, die Suche, Empfehlungen oder als Datenkontext in KI-gestützten Slack-Funktionen verwendet. Dies betrifft konkret KI-Antworten und die KI von Slackbot. Diese Einstellung ist ausschließlich unseren Kund:innen mit Enterprise+ vorbehalten. So können Teams besser kontrollieren, welche Daten in KI-Output einfließen, um das Vertrauen in die KI-Produkte von Slack zu stärken und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, diese für ihre Organisation zu aktivieren. Die Änderungen umfassen:

Ausschlusssteuerung auf Channel-Ebene

Ausschlusssteuerung auf Canvas- & Listen-Ebene (nur Desktop)

Org.-Dashboard-Updates zur Verwaltung von Org.-Channels

Diese Updates beseitigen Reibungspunkte in Slack – von einem intelligenteren Slackbot über reibungslosere Workflows bis hin zu integrierten KI-Richtlinien. Aktiviere sie und erlebe, wie viel einfacher es ist, deine Arbeit voranzutreiben – genau dort, wo sie stattfindet.

Frühere Veröffentlichungen findest du auf unserer Innovations-Seite.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – je nach Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen erhältst du bei deinen Administrator:innen, die dir Auskunft zu den Lizenzplänen für deinen Workspace geben können.

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