Lanzamiento de funciones de Slack: nuevas funciones de Slack para romper el hielo

Las actualizaciones de este invierno apuntan a suavizar las dificultades del trabajo real. Abarcan desde flujos de trabajo y automatizaciones más intuitivos hasta funciones más completas de colaboración en canvas, análisis de datos y accesibilidad, además de conexiones más estrechas con Salesforce. Su propósito es ayudar a los equipos a dedicar menos tiempo a administrar el trabajo y más a avanzar en los proyectos. La mejora de Slackbot agrega inteligencia contextual, y todo esto tiene el respaldo de restricciones de IA integradas que mantienen a la seguridad y la confianza en el centro de la escena.

Mejoras de estilo y aumento de la inteligencia de Slackbot

Este mes, presentamos al nuevo Slackbot, que evolucionó de ser un asistente de notificaciones amigable y de confianza a tu agente de IA personal para el trabajo. Slackbot se integra de forma nativa en Slack sin que sea necesario configurarlo y es el agente que siempre está al día, porque reside justo donde el trabajo se lleva a cabo. Está diseñado para ocuparse de las tareas laboriosas para que puedas enfocarte en aquellas que forman parte de tus obligaciones.

Veamos: ¿cómo se traduce esto en tu día a día? Slackbot transforma el caos de los datos, mensajes y archivos dispersos en acciones claras con las siguientes intervenciones:

Elaborar resúmenes instantáneos: saltea las búsquedas y ve directo al grano. Slackbot puede sintetizar canales de proyectos con un ritmo de trabajo acelerado, resumir hilos extensos o extraer conclusiones clave de una junta a la que no pudiste asistir.

Encontrar archivos, conversaciones y antecedentes completos: Slackbot encuentra los archivos y las conversaciones específicos que necesitas, pero va más allá y explica el contexto que los engloba. Ata cabos en cuanto a quién tomó una decisión, qué ideas surgen de un hilo y qué significa esa información para el trabajo que tienes entre manos en este momento.

Crear contenido que represente tu estilo: termina con la parálisis de la “página en blanco”. Ya sea que necesites un bosquejo para un blog, un correo electrónico difícil o un resumen de un proyecto, Slackbot crea un primer borrador profesional con base en tu tono y contexto particulares.

Analizar archivos en profundidad: ya no tienes que descifrar archivos PDF a las 5 de la tarde. Puedes pedirle a Slackbot que recupere datos específicos de una presentación de diapositivas de 40 páginas, que identifique tendencias en una hoja de cálculo o que cruce información entre un informe y una conversación.

Lo que distingue a Slackbot de la multitud de chatbots genéricos es algo simple: el contexto. Mientras que la mayoría de las herramientas de IA son como practicantes que no leyeron el informe y te obligan a dedicar la mitad de tu tiempo a explicar el trasfondo, Slackbot es el compañero de equipo que estaba en la reunión contigo. Dado que comprende tus proyectos, las personas con las que trabajas y cómo se toman realmente las decisiones, te brinda respuestas en las que puedes confiar; todo esto mientras aplica una seguridad de nivel empresarial que acata los permisos establecidos. Esto es importante porque te permite dejar de “salir a cazar” información y empezar a tomar medidas en función de esa información, con lo que tu trabajo avanza sin interrupciones en el flujo. El nuevo Slackbot está disponible para todos los clientes con planes Business+V2, Enterprise+ (es posible que los administradores deban activar o seleccionar la función para su espacio de trabajo), Grid y Select (con un complemento de IA).

Slackbot pone en marcha el trabajo y Slack se ocupa del resto

Slackbot te ayuda a decidir qué hacer a continuación, y Slack se ocupa de todo lo que sigue. Una vez que indicas qué necesitas que suceda, Slack transforma esa instrucción en acción en lo que respecta a todos los agentes, flujos de trabajo, documentos y sistemas que ya forman parte de tu jornada. Es más fácil encontrar y administrar agentes, los flujos de trabajo se activan por sí solos a partir de momentos naturales de una conversación, y las tareas de configuración se llevan a cabo en segundo plano. Con elementos visuales más claros, vistas previas más completas y datos de Salesforce en tiempo real siempre como parte del contexto, estas actualizaciones están pensadas para reducir las dificultades en cada paso, de forma que el trabajo avance con menos clics, menos ajustes y mucho menos momentos “me ocuparé de eso más tarde”.

Nueva experiencia de agentes en el menú superior: el menú superior de agentes se rediseñó íntegramente para que sea más fácil que nunca encontrar y administrar agentes de IA en Slack. La nueva experiencia propone una interfaz de lista intuitiva y atractiva que te permite agregar y quitar agentes directamente desde la barra de herramientas superior, sin tener que explorar los ajustes. Cuando estás comenzando, un útil elemento de estado vacío te orienta para agregar tu primer agente con un solo clic. Este diseño optimizado incluye elementos de lista más grandes y más atractivos visualmente, una funcionalidad de búsqueda mejorada para ayudarte a encontrar los agentes adecuados para tus necesidades y una integración perfecta con la experiencia unificada de mensajes directos. Estará disponible para todos los planes y se implementará plenamente a lo largo de febrero.

Mejoras en los objetos de trabajo: las actualizaciones más recientes mejoran la visualización de los documentos y la interacción con ellos. Las vistas previas de archivos ahora se muestran en el ancho completo de la interfaz y la barra lateral se oculta para posibilitar un trabajo libre de distracciones, el modo de edición es más accesible gracias a la mayor claridad de los indicadores de campo, y los mensajes que se comparten en el flujo de trabajo ahora admiten el despliegue de enlaces de aplicaciones. Las mejoras en la navegación incluyen una barra de pestañas adhesiva en el panel flexible, la capacidad de enviar elementos adjuntos de objetos de trabajo desde canales privados, y acciones rápidas para abrir conversaciones directamente desde tarjetas de despliegue. Varios enlaces externos se muestran automáticamente como despliegues compactos, las optimizaciones visuales mejoran la legibilidad de las tarjetas, y los nuevos mensajes breves de confirmación y elementos visuales de orientación guían a los usuarios con funciones como el copiado de enlaces y la actualización de vistas previas de archivos. Esto está disponible en todos los planes y el acceso puede estar sujeto a licencia a través de un tercero.

Publicaciones de mensajes automáticas: este desencadenante permite a los usuarios crear flujos de trabajo que se activan automáticamente cuando se publican palabras clave específicas en canales públicos. Los principales casos de uso incluyen el filtrado de ruido en canales de monitoreo de alta velocidad; la detección de palabras clave específicas, como “sev” o “incidencia”; y el seguimiento de conversaciones sobre temas particulares que te interesan en determinados canales. Las funciones clave incluyen: Crear hasta cinco condiciones de palabras clave por flujo de trabajo Combinar palabras clave incluidas y excluidas Seleccionar hasta 20 canales públicos para observar Establecer filtros adicionales para hilos, automatizaciones y agentes de Agentforce Incluir texto de mensaje en los pasos del flujo de trabajo que se origina Disponible en los planes Pro, Business+ y Enterprise+

este desencadenante permite a los usuarios crear flujos de trabajo que se activan automáticamente cuando se publican palabras clave específicas en canales públicos. Los principales casos de uso incluyen el filtrado de ruido en canales de monitoreo de alta velocidad; la detección de palabras clave específicas, como “sev” o “incidencia”; y el seguimiento de conversaciones sobre temas particulares que te interesan en determinados canales. Las funciones clave incluyen:

Recordatorios de texto alternativo con fines de accesibilidad: el texto alternativo (descripciones de imágenes) ayuda a las personas con discapacidades visuales a participar plenamente en conversaciones que incluyen imágenes. Hace tiempo que Slack admite el uso de texto alternativo, pero era habitual que los usuarios olvidaran agregarlo durante la carga de imágenes. Con esta actualización, el texto alternativo es más simple y visible, y se cuenta con la opción de activar recordatorios que los usuarios pueden establecer para sí mismos o los administradores pueden configurar para espacios de trabajo completos. Cuando se activan estos recordatorios, se muestran como indicaciones en el momento del envío en la versión para computadora y como alerta en miniaturas de imágenes en dispositivos iOS y Android, lo que ayuda a los equipos a desarrollar hábitos más accesibles de manera predeterminada. Disponible para todos los planes.

Automatizaciones de canales de Salesforce: las nuevas funciones mejoran la automatización de canales de Salesforce en Slack mediante dos optimizaciones clave. En primer lugar, un nuevo desencadenante del tipo “Cuando se crea un canal de Salesforce”, que activa automáticamente flujos de trabajo cuando se crean canales manualmente (a través del componente de LEX o las vistas de lista de Slack), lo que habilita la adición de usuarios y la configuración de canales automatizadas. En segundo lugar, la capacidad de agregar usuarios a canales desde objetos secundarios, lo que te permite incorporar, desde registros de Salesforce relacionados, miembros al equipo que no tienen un vínculo directo con el registro principal y garantizar así una colaboración más completa. Ambas funciones están disponibles para los administradores de ventas y operan dentro del marco del Generador de flujos de trabajo existente. Cualquier cliente que tenga acceso a nuestra conexión de autenticación fluida entre Salesforce y Slack puede usarlas.

Campos de datos de Salesforce en canvas: los campos de datos son campos sincronizados bidireccionalmente que te permiten integrar datos de Salesforce en cualquier sección de un canvas y garantizar que la fuente de información siempre esté actualizada. Piensa en los campos de datos como un nuevo y poderoso bloque de construcción para casos de uso de Slack y Salesforce, como planes de cuentas, planes de cierre de oportunidades, informes ejecutivos, investigación de cuentas y otros. Esto está disponible para la mayoría de los clientes con planes Business+ y Enterprise+ (la implementación plena se alcanzará a fines de febrero).

Análisis de datos de canvas: ahora los administradores obtienen una vista completa del modo en que los equipos usan los canvas. Además de información sobre vistas, ediciones, comentarios y creaciones, el análisis de datos ahora incluye el uso de la función de compartir canvas y las reacciones a ellos, junto con una pestaña de uso de nivel general que integra todas las interacciones en un solo lugar. Esto les da a los administradores un panorama más completo de la interacción y del modo en que los equipos realmente colaboran en el contenido de los canvas. Disponible para los planes Enterprise+ y Grid.

Restricciones integradas para la IA en el trabajo

Ante todo este trabajo que ocurre tras bambalinas, la confianza y el control son más importantes que nunca. En Slack, creemos que la IA debe ayudar a que el trabajo sea más fácil y productivo sin jamás poner la confianza en riesgo. Por esta razón, desarrollamos nuestras funciones de IA directamente en Slack con controles claros y restricciones sólidas. Los administradores deciden si la IA se activa, y cada interacción con la IA está protegida por restricciones de IA de Slack, nuestro marco de seguridad multicapa diseñado para que la IA siempre sea fiable, adecuada y segura en entornos de trabajo reales.

Las funciones de IA son opcionales y están bajo el control de los administradores de los espacios de trabajo.

Las restricciones de IA de Slack ayudan a reducir las alucinaciones y los resultados no seguros.

El filtrado de contenido en tiempo real ayuda a bloquear respuestas dañinas o inapropiadas.

Las protecciones están diseñadas específicamente para casos de uso que se presentan en los lugares de trabajo.

También diseñamos la IA en Slack en torno a la protección de los datos y la privacidad. Los datos, mensajes, archivos y conversaciones de los clientes nunca se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje. La IA solo trabaja con la información a la que el usuario ya tiene permiso para acceder, y siempre se aplican esos permisos. Nuestros modelos se ejecutan dentro del entorno de nube seguro de Slack, con lo que se garantiza que los datos del cliente nunca salgan de nuestros límites de confianza y que proveedores de terceros nunca puedan acceder a ellos.

Nunca se usan datos del cliente para entrenar LLM de terceros.

La IA respeta los permisos y controles de acceso de Slack.

La IA solo muestra información que los usuarios ya tienen permiso para ver.

Los modelos operan dentro de la infraestructura segura de Slack y no en sistemas externos.

En Slack, también creamos recientemente la nueva función de exclusiones de IA para agregar otra capa de control que restringe el acceso a determinados canales, canvas y listas. Estamos entusiasmados con la implementación gradual de una nueva funcionalidad que permite a administradores y propietarios (de organizaciones y espacios de trabajo) marcar canales, canvas y listas específicos para excluirlos del uso de la IA de Slack. Cuando se marca uno de estos elementos como excluido, su contenido no se usará para crear resúmenes con IA, hacer búsquedas, presentar recomendaciones o como contexto de datos en ninguna función de Slack que use IA. En concreto, el contenido no se usará en las respuestas de IA y la IA de Slackbot. Solo los clientes con planes Enterprise+ pueden configurar esta opción. De esta manera, se garantiza que los equipos puedan controlar con mayor precisión qué datos se usan en la generación de resultados con IA para mejorar la confianza en los productos de IA de Slack, de modo que las empresas puedan habilitarlos en su organización. Estos cambios incluyen:

Controles de exclusión a nivel de canal

Controles de exclusión a nivel de canvas y listas (solo versión para computadora)

Actualizaciones del dashboard de la organización en la administración de canales de la organización

Estas actualizaciones eliminan la fricción en Slack, desde un Slackbot más inteligente hasta flujos de trabajo más fluidos y restricciones de IA integradas. Actívalas y verás cómo se facilita mucho más avanzar con el trabajo directamente donde este se realiza.

Consulta nuestra página web de innovaciones para ver las versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende del cronograma de implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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